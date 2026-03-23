Ezen Varga Mihály és egész Európa meghökkenhetett: bizarr kanyart tett a forint és az euró, olvasható belőle a jövő

Váratlan jelenséggel szembesültek, akik az Európai Központi Bank ülése környékén devizákkal kereskedtek. Az euróövezeti jegybank kamatdöntése és bejelentése nem tett hatást az euró árfolyamának pályájára, a közép-európai devizák azonban éles hirtelenséggel reagáltak. Nem: a magyarok, csehek, lengyelek az EKB-ülés szünetében sem csatlakoztak az eurózónához a németek helyett, de hát akkor mit csinált Frankfurt? A válasz és a tanulság nemzetközi, de a magyarok szempontjából különösen időszerű.

A forint árfolyama számára Christine Lagarde fontos jelzést adott, ami Orbán Viktornak sem mindegy, Varga Mihálynak pedig napokon belül döntenie is kell / Fotó: AFP

Mint láttuk, a forinthoz hasonlóan viselkedett a még nagyobb forgalmú zloty és a kevésbé kereskedett cseh korona is.

Számunkra számos okból különösen tanulságos a fejlemény.

Kedden összeülnek a Magyar Nemzeti Banknál is Varga Mihályék, hogy a kamatokról döntsenek, amelyek csökkentésére rég éhes a gazdaság. Miközben az EKB-sek döntöttek és beszéltek, uniós csúcs kezdődött Brüsszelben, ahol az olajcsatát – a későbbi órákban derült ki – Orbán Viktor és Robert Fico nyerte Volodimir Zelenszkij ellenében, Ursula von der Leyen elkeseredésére. Magyarország három hét múlva választást tart, amelybe az ukrán koalíció beleavatkozott. Európa új energiaválságba süllyed, és az aranyvécés-aranykonvojos ukrán Zelenszkij brüsszeli, zágrábi és magyar fegyverhordozóival pont most vont olajblokádot Magyarország és Szlovákia köré, amiért most úgy tűnik, drágán fizet.

Ilyen sok dolognak van köze a forint árfolyamához? Bizony, sőt, ez a dióhéj. A bizarr devizapiaci felvonás azonban rendkívül sokatmondóan egyszerűsíti a képet. Mi is történt?

Az EKB így döntött és ezt mondta, a forint ezt tette – mit mond Varga Mihály, csak kedden derül ki

Az EKB nem változtatott a kamatain, de tiszta sor volt, hogy nem hagyhatja figyelmen kívül a február eleji utolsó ülése után három héttel kitört iráni háború hatásait.

Az európai energiaárakról csak azért nem mondhatjuk, hogy az egekbe szaladtak, mert az eddigi hatalmas drágulás akár még folytatódhat, a magasabb energiaár pedig szinte minden egyéb terméket és szolgáltatást megdrágíthat. Egyelőre kiszámíthatatlan mértékben, hiszen nem tudni, hova fut ki a háború, csak az egyre biztosabb, hogy tartós károkat okoz a világ energiaellátásában.