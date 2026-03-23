Ezen Varga Mihály és egész Európa meghökkenhetett: bizarr kanyart tett a forint és az euró, olvasható belőle a jövő
Váratlan jelenséggel szembesültek, akik az Európai Központi Bank ülése környékén devizákkal kereskedtek. Az euróövezeti jegybank kamatdöntése és bejelentése nem tett hatást az euró árfolyamának pályájára, a közép-európai devizák azonban éles hirtelenséggel reagáltak. Nem: a magyarok, csehek, lengyelek az EKB-ülés szünetében sem csatlakoztak az eurózónához a németek helyett, de hát akkor mit csinált Frankfurt? A válasz és a tanulság nemzetközi, de a magyarok szempontjából különösen időszerű.
Mint láttuk, a forinthoz hasonlóan viselkedett a még nagyobb forgalmú zloty és a kevésbé kereskedett cseh korona is.
Számunkra számos okból különösen tanulságos a fejlemény.
- Kedden összeülnek a Magyar Nemzeti Banknál is Varga Mihályék, hogy a kamatokról döntsenek, amelyek csökkentésére rég éhes a gazdaság.
- Miközben az EKB-sek döntöttek és beszéltek, uniós csúcs kezdődött Brüsszelben, ahol az olajcsatát – a későbbi órákban derült ki – Orbán Viktor és Robert Fico nyerte Volodimir Zelenszkij ellenében, Ursula von der Leyen elkeseredésére.
- Magyarország három hét múlva választást tart, amelybe az ukrán koalíció beleavatkozott.
- Európa új energiaválságba süllyed, és az aranyvécés-aranykonvojos ukrán Zelenszkij brüsszeli, zágrábi és magyar fegyverhordozóival pont most vont olajblokádot Magyarország és Szlovákia köré, amiért most úgy tűnik, drágán fizet.
Ilyen sok dolognak van köze a forint árfolyamához? Bizony, sőt, ez a dióhéj. A bizarr devizapiaci felvonás azonban rendkívül sokatmondóan egyszerűsíti a képet. Mi is történt?
Az EKB így döntött és ezt mondta, a forint ezt tette – mit mond Varga Mihály, csak kedden derül ki
Az EKB nem változtatott a kamatain, de tiszta sor volt, hogy nem hagyhatja figyelmen kívül a február eleji utolsó ülése után három héttel kitört iráni háború hatásait.
Az európai energiaárakról csak azért nem mondhatjuk, hogy az egekbe szaladtak, mert az eddigi hatalmas drágulás akár még folytatódhat, a magasabb energiaár pedig szinte minden egyéb terméket és szolgáltatást megdrágíthat. Egyelőre kiszámíthatatlan mértékben, hiszen nem tudni, hova fut ki a háború, csak az egyre biztosabb, hogy tartós károkat okoz a világ energiaellátásában.
Ennek megfelelően az EKB kamatdöntése mellé több előrejelzés-változatot készített, és amit az ülést követően bejelentett és elmondott, megerősítette azt a piaci várakozást, hogy a kamatcsökkentések helyett a kamatemelések irányába fordul. Egyelőre mérsékeltnek látott tempóban és nem rohanvást: várnak.
Itt következett a devizapiaci hatás, amit nevezhetünk bizarrnak is, hiszen nem az euró reagált a bejelentésekre, hanem a közép-európai devizák, méghozzá élesen és élükön a forint.
Az euró ellenében a forint – amely a többi régiós devizával egyetemben az iráni konfliktus kirobbanása óta gyengül – az euróval szemben a 394,5-hez közeli délelőtti szintről hirtelen 390,9-nél kötött ki, sőt utána még a 389,25-ot is megközelítette. Ugyanezt a pályát írta le – éles fordulóval és pénteki visszakanyarodással, csak a forintnál kisebb intenzitással – a zloty és a korona is.
Ezzel szemben az euró fő árfolyamában a dollár ellenében nem okozott semmilyen törést az EKB színre lépése. Egész nap folyamatosan és töretlenül erősödött, az EKB jól láthatóan zéró hatást gyakorolt rá.
Ha nincs EKB-ülés, már akkor is zavarba ejtő lett volna a régiós devizák viselkedése, hisz dollárgyengülésre normálisan az euróval szembeni erősödéssel szoktak reagálni. Most ellenben pont fordítva: gyengültek, és csak az EKB hatására kezdtek hirtelen erősödésbe. Mi történt?
Más történt, mint szokott – ha abszurd is, ebből jöhetünk rá, hogy minden ugyanaz, csak veszélyesebb
A szokatlan devizapiaci epizód segít rendet tenni a zűrzavarban. A sok felsorolt, figyelmünket elvonó tényező-fejlemény közül csak egy van, ami valójában számít, és nagyjából így van ez, mióta a nagy járványt követő energiaválság kitépte a világot a pénzbőség és a szuperalacsony kamatok bénultságából, beletaszítva egy izgalmasabb, ám veszélyekkel teli korszakba.
A laikusoknak misztikusan hangzó varászszó: a kamatkülönbözet.
Rövid mondatban kifejtve:
a befektetők ott vásárolnak, ahol viszonylag magas a kamat a kockázatokhoz mérten.
Ez a nyereségkereső magatartás a magyarázata annak is, ami csütörtökön történt, és ezt veszik górcső alá kedden Varga Mihályék is, amikor a forint – és rajta keresztül az infláció – szempontjából a legbiztonságosabb kamatszintet választják ki.
Aki abból indul ki, hogy az euró csütörtöki erősödését az energiaárak további emelkedését mutató grafikonokkal állítják párba, az jó úton indul. A közvetlen összefüggés azonban nem ez. Hanem hogy az energiadrágulás hatására elkezdtek emelkedni az európai államkötvények hozamai, különösen a brit papíroké, ezáltal vonzóbb alternatívát nyújtva a dollárkamatokkal szemben.
Ezért vásárolták dollár helyett az eurót, arra számíva, hogy az európai jegybankok egy ponton a hozamemelkedést kamatemelésekkel szentesítik. És az EKB-ülés ezért nem térítette el szemernyit sem az euró-dollár pályáját: a jegybank ugyan riasztó verziókat is felvázolt új előrejelzéseben, de semmit nem változtatott azon a várakozáson, hogy jöhetnek a kamatcsökkentések helyett a kamatemelések. Amelyekről még nem tudhatjuk, természetesen, nem lesznek-e a most várt moderált helyett drasztikusak, illetve milyen gyorsan érkeznek.
Amikor a Bundesbank elnöke pénteken megkongatta a vészharangot, a közeli április 29-i ülést helyezve a reflektorfénybe, az már nem használt a közép-európai devizáknak, vissza is vonultak. Az összefüggés: magasabb euróövezeti kamat az eurót teszi vonzóbbá a forinttal, zlotyval, koronával szemben.
Az EKB-ülés még használt, mégpedig egy okból: a háborús, energiaáras rémület közepette megvolt annak a kockázata, hogy az EKB egyből belevág, nem vár tovább, és mindjárt erőteljesen a kamatemelési kilátások mély húrjaiba csap. Ezt nem tette, a forint tartási pozíciók birtokosai megkönnyebbülhettek hát.
Pedig már tízéves mélypontra süllyedt a magyar infláció…
Az aggodalom, ha volt ilyen, nem volt indokolatlan: az ukrajnai háború 2022. februári kitörése után az EKB egészen a nyár derekáig várt a kamatemelés elkezdésével, és alaposan elkésett. A szakemberek most azt elemezgetik, mennyiben más a mostani helyzet, mint akkor: például az akkori világpénzbőség már rég nincs meg, és a jövő válaszolja meg a kérdést, a mostani kínálati sokkot követi-e keresleti – mekkora tartós károk keletkeznek az energiaellátásban.
Az EKB számára ez alapkérdés, és természetesen húsba vágóan fontos a magyaroknak is. Az MNB-nek a bonyolult és egyelőre kiszámíthatatlan léptékű inflációs hatások mellett
elsősorban azt kell figyelembe vennie: hogyan alakulhat a forint és az euró kamatkülönbözete.
Hiszen ez, láttuk, alapvetően tudja befolyásolni a forint árfolyamát – minden egyéb zaj ide vagy oda –, az utóbbi pedig a magyar inflációra hat erősen. Ugyanez igaz a régiós jegybankokra is: a devizáik ezért viselkednek úgy, mintha már részei lennénk az eurózónának.
Ha azok lennénk, akkor azonban nem volna módunk saját kamatváltoztatásokkal befolyásolni a sorsunkat ilyen helyzetekben. Már olyan szépen festett pedig: az MNB másfél év kényszerű szünet után meglépte első kamatcsökkentését, a magyar infláció tíz éve nem volt ilyen alacsony. Erre érkezett az ukrán olajblokád, majd a tetejébe az újabb energiaválság rémképét felidéző iráni háború.
Mindezek nélkül szinte biztosra vehettük volna a jövő keddi újabb MNB-kamatcsökkentést. A helyzet azonban – és olajcsata, brüsszeli vasvillatekintetek, választási beavatkozás ide vagy oda, a kamatkülönbség alakulása számít – drasztikusan megváltozott. A veszélyekre amúgy is fütyülő Európa számára még veszélyesebbre.