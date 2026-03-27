Ilyen még nem történt Magyarországon, irtó büszke a MÁV-vezér: 176 km/h-val száguldott a csodavonat – "Ez nem trükk"

A 160 km/h lesz az új tempó az új 150-es vasúti pályán. A COKO motorvonatok hatósági próbáin viszont a 176 km/h sem akadály – közölte Hegyi Zsolt a MÁV-csoport Facebook-oldalán.

A Szerbiában Szoko, azaz Sólyom névre keresztelt vonatok a Fuxing-flotta európai előírásokhoz igazított változatai / Fotó: Hegyi Zsolt / Facebook

Rekorder vonatokat hozott az országba a MÁV

„Ez nem trükk vagy szabálytalanság, a jármű próbafutását a végsebességnél 10 százalékkal magasabb sebességre is el kell végezni, természetesen a hatóság eseti engedélyével." – fogalmazott a MÁV-csoport vezérigazgatója, majd hozzátette: „a próbára ráadásul Gyoma és Békéscsaba között került sor, hiszen ezt a vasútvonalat is felkészítettük a 160 km/h-s sebességre, és jövőre - egy alapos pályakarbantartás után - a személyszállító vonatok számára is engedélyezetté tesszük Békéscsaba irányába is a 160 km/h sebességet."

Tavaly Budapest-Székesfehérvár és Százhalombatta-Pusztaszabolcs, idén Budapest-Kelebia, jövőre pedig Gyoma-Lőkösháza. Ez is bizonyítja, hogy egyre több vasútvonalon és szakaszon érik el a MÁV vonatai a 160 km/h-s sebességet a személyszállításban.

A Budapest-Belgrád vasútvonal felturbózta a fejlesztést

Az újjáépült vasútvonalon hamarosan közlekedő kínai szupervonatot tesztelik idehaza. A Szerbiában Szoko, azaz Sólyom névre keresztelt járművek a Fuxing-flotta európai előírásokhoz igazított változatai. A szerb vasúttársaság, a Srbijavoz összesen öt elektromos motorvonatot rendelt 21 milliárd forint értékben a Belgrád–Szabadka gyorsvasútra a CRRC Changchuntól. A tervek szerint a kínai szupervonatok a Budapest–Belgrád-vasútvonal magyarországi szakaszán is közlekednek majd.

A Fuxingok az első olyan nagysebességű motorvonatok, amik teljesen kínai fejlesztésűek és akár 350 kilométer/órás sebességgel is közlekedhetnek, ám a szerb főváros és Szabadka között 200 kilométer/óra a végsebessége. A magyarországi szakaszon pedig 160 kilométer/órás sebességgel haladnak majd Kelebia és Budapest között.

A négy kocsiból álló motorvonat 104 méter hosszú, 242 üléssel rendelkezik, amikből 45 első osztályú. A vonatok a felszállóajtó környezetében alacsonypadlósak, a forgóvázak felett található ülésekhez viszont lépcsőzni kell.