Órákon át tartott a magyarországi napelemesek rémálma: senkinek nem kellett az áram – még Paksot is lejjebb kellett tekerni

Magyar napelemes vállalkozások sora mehet tönkre az egyre gyakoribb tőzsdei jelenség miatt: éppen akkor nincs kereslet a naperőművek áramára, amikor ezek az erőművek csúcsra járnak. A piaci érdeklődés hiánya negatív áramárként jelenik meg. Ez történt és tartott most vasárnap is körülbelül kilenc órán át. Ebből mintegy másfél órán át csak azért, hogy valaki egyáltalán elvigye a felkínált villamos energiát, magának az eladónak kellett megawattóránként mintegy 500 eurót fizetnie a HUPX magyar áramtőzsdén.

Ekkora „büntetést” kevés termelő tud megfinanszírozni. Ráadásul még a hétfői elszámolóár is nulla lett, ami a hétvégi kálváriára rakódva Balogh József energiapiaci szakértő szerint nagyon erős jelzés a piactól: ez így nem mehet tovább, az egész hazai megújulóalapú áramtermelést újra kell gondolni.

Azt, hogy vasárnap a túl sok piacra dobott áram miatt még a villamoseneregia-rendszer (VER) egyensúlyban tartása miatt is lépni kellett, a Mavir intézkedése is mutatja: „2026. április 26-án, 8:15 óra és 17:30 óra között az MVM Paksi Atomerőmű 3-as blokkja 150 MW menetrend szerinti leterhelésben vett részt. Ezt követően a blokkot visszaterhelték a névleges teljesítményre. A blokk biztonsága nem volt veszélyeztetve, az eseménynek környezetre gyakorolt hatása nincs. Az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan ellenőrzi az erőmű állapotát és a 100 MW-ot elérő teljesítményváltozásokról továbbra is tájékoztatást ad” – olvasható a hivatal honlapján.

Túl nagy a naperőművi kapacitás

Már ismert, hogy miért alakul ki a negatív áramár, azaz hogy miért olyankor jelenik meg hatalmas áramkínálat a piacon, amikor arra semmi szükség: a napos időszakokban belendül a támogatásokkal telepített, és már számottevő kapacitást képviselő magyar naperőműpark termelése. A most leköszönő kormány több intézkedést hozott az áramárugrások tompítására az energiatárolás ösztönzésén keresztül:

a tárolóberuházásokhoz közvetlen állami támogatást kínált,

a további lakossági megújulókapacitások létesítését pedig akkumulátorok egyidejű telepítéséhez kötötte.

Csakhogy a létrejött tárolókapacitások a töredékét sem érik el annak, amennyivel ki lehetne egyensúlyozni az irdatlan napenergia-kapacitásokat.