Paks II.: esélyes, hogy mégis szállít a Siemens a projekthez

Eddig öt erőműblokk építése és átadása köthető Vitalij Poljanyin, a két új paksi atomblokk építéséért felelős új projektigazgató nevéhez. A Paks II. beruházás mielőbbi megvalósítása elengedhetetlen az egyre nagyobb hazai energiaigény kielégítéséhez, ahogyan a karbonmentes termelés arányának növeléséhez is. A kivitelezés nem zökkenőmentes, de jó ütemben halad, a részletekről Vitalij Poljanyin nyilatkozott a Világgazdaságnak.

Vitalij Poljanyin vezetésével eddig öt erőműblokk épült.

Átadták időben azokat az erőműblokkokat, amelyeken a paksi megbízatása előtt dolgozott?

Az első két blokk, amelynek az építését irányítottam, a Juzsnouralszk város melletti, kétszer 420 megawattos hőerőmű volt, amely igen, időben elkészült. A létesítmény a kivitelező Atomsztrojekszport számára is első volt abból a szempontból, hogy a technológiája nem nukleáris. A második munkám a novovoronyezsi atomerőmű II-es kiépítése volt, ezeket az új típusú atomblokkokat is átadtuk határidőre. Harmadikként a finnországi Hanhikivi atomerőmű építéséért feleltem, ez a munka a sikeres engedélyeztetésig jutott el, majd félbeszakadt a finn megbízó döntése miatt. Ez volt a Roszatom első ilyen nyugat-európai megbízása. Orosz részről most a beruházás leállítása miatti per előkészítése folyik, hiszen a Roszatom nagyon sok pénzt fordított erre a projektre.

Mostani, paksi megbízásom előtt a két VVER 1200 megawattos blokkal szerelt fehéroroszországi Asztravecben épült atomerőmű projektigazgatója voltam, én voltam ott a hatodik projektigazgató. Mindkét asztraveci blokk stabilan működik, de az átadásuk kicsit csúszott. Igaz, a csúszás nem volt meglepő, mert Fehéroroszországnak korábban nem volt atomerőműve, így erre vonatkozó tapasztalata sem. A megrendelő és a helyi nukleáris hatóság is a kivitelezés során tanulta a folyamatot. Nem a gyorsaságra, hanem a megbízható működésre összpontosítottak – részben a csernobili katasztrófa élénk emléke miatt – ezért a megfontolva haladást választották. Egy atomerőmű építésénél mindent a biztonságnak kell alárendelni, de ez nem jelenti azt, hogy a munkák el kell húzni. Ez tehát részemről öt blokk volt eddig.

Mikorra készül el az új paksi atomerőmű? Az utóbbi időben mindig csak a tág „2030-as évek eleje” dátum hallható.

Mindenekelőtt nagyon hálásak vagyunk a magyar félnek azért, hogy augusztusban lehetővé tette a beruházás második szakasza, vagyis a tényleges kivitelezés indítását. A tervek szerint 2028-ra elkészül az első új blokk nukleáris szigete. Utána két évig tart a szerelés, és következhet az üzembe helyezés folyamata.

Az ezekkel kapcsolatos részletek a beruházás ütemtervének áprilisi frissítésébe kerülnek majd bele.

Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) még nem hagyta jóvá a projekt nukleárisbaleset-elhárítási tervét. Ez az ügy hol tart?

Ezt távolabbról kezdeném: Oroszországban az európaitól eltér az atomerőművek engedélyeztetése. Míg itt minden lépést külön kell engedélyeztetni, Oroszországban az egészet egy csomagban. Időbe került, amíg az orosz kollégák elsajátították a számukra új eljárást. Az engedélyezés felgyorsításának lehetőségeiről, optimalizálásáról szó volt nemrég Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tárgyalásán is annak érdekében, hogy határidőre át lehessen adni az új atomerőművet. Egy példa a gyorsításra: a beruházó Paks II. Zrt. december 1-jén megkapta az OAH engedélyét a munkagödör teljes mélységig történő lemélyítésére, ekkortól viszont a további lépések engedélyezése már folyamatos lesz.

Folyik a talajszilárdítás a paksi terepen.

Mikor lesz az első betonöntés?

A legutóbbi paksi egyeztetésen –, amelyen részt vett Alekszej Lihacsov és Andrej Petrov, a fővállalkozó Atomsztrojekszport vezérigazgatója – a 2025. márciusi időpontot jelölték meg. Ám a magyar megrendelővel meghatározták azokat a feltételeket is, amelyek teljesülése esetén erre már 2024 decemberében sor kerülhet.

Mikortól gyártják a két új blokk azon berendezéseit, amelyek Oroszországban készülnek, hogyan szállítják ide azokat, miután az Ukrajnán keresztüli tranzit ellehetetlenült?

Várjuk a főberendezések (a reaktor és a berendezései) gyártására vonatkozó engedélyeket az OAH-tól. A kivitelező az Atomenergomas volgodonszki gyára lesz. A szállítás a Fekete-tengeren, majd a Dunán történik majd, ehhez még ki kell bővíteni a paksi kikötőt.

Van előrelépés a Siemenstől várt irányítástechnikai rendszer szállítása kapcsán?

Igen. A vezérlés az atomerőműveknek általában is nagyon fontos eleme, hiszen nélküle nem indítható el a blokk. Az oroszországi blokkokban korszerű és nagyon jól működő orosz rendszereket használnak, de a magyar fél ragaszkodik a Siemens-Framatome konzorcium által szállítandó termékéhez. Az a legfontosabb, hogy mielőbb elkészüljön a megfelelő rendelés dokumentációja, és a beruházó beadhassa engedélyezésre.

Azt gondolom, hogy néhány hónapon belül megszületik a megállapodás a Siemensszel, meg vagyok róla győződve, hogy a német társaság szállítani fog. Az irányítási rendszernek 2028-ra el kell készülnie, vagyis még van öt évünk.

Van az Oroszország elleni szankcióknak olyan eleme, amely hátráltatja a Paks II. projekt megvalósítását, illetve van olyan körülmény, amely nem szankció, de kedvezőtlenül hat a munkálatra?

A szankciók a Roszatom és vállalatainak semmilyen tevékenységét nem érintik. Tehát nem vonatkoznak az Oroszországban gyártott berendezésekre, de az azon kívülről, Európából rendeltekre sem. Azt is látjuk, hogy európai partnereink érdekeltek a stabil szállításban. A magyar fél is igyekszik mindent megtenni, például uniós szinten a projekt előrehaladása érdekében. Bizonyos nehézségeket azonban okoznak a szankciók, elsősorban pénzügyek kezelésében, de ezeket a problémákat is sikeresen megoldjuk. Egyébként pedig olyan sok feladat áll előttem, hogy eszembe se jut még a szankciókkal is foglalkozni.

A működő paksi atomerőmű teljesítményét időnként csökkenteni kell a nyári forróság miatt. Jobb lesz a helyzet az új blokkok esetében?

Azoknak az atomerőműveknek, amelyeknek az építésén eddig dolgoztam, minden blokkjához tartozik egy hűtőtorony. Pakson ezzel szemben a Duna vize hűti a blokkokat. Ezért a két új blokkhoz terveztek egy plusz hűtőberendezést, amely magas külső hőmérséklet esetén is olyan szintre csökkenti a hűtővíz hőmérsékletét, hogy az már ne emelje a Duna hőmérsékletét a megengedett szint fölé. Természetesen ezt a berendezést tesztelni fogják a blokk üzembe helyezése előtt. Használatával a két új blokk az év egészében azonos teljesítményen működhet. A műszaki szakemberek tudják, hogy minél alacsonyabb a hűtővíz hőmérséklete, annál nagyobb az erőmű hatásfoka.

Hányan dolgoznak a beruházáson, közülük hányan oroszok? Megfelelő az elhelyezésük?

Az Atomsztrojexport pillanatnyilag 210-220 főt foglalkoztat Pakson, ezen alkalmazottaknak itt él a családja is. Ezen felül számítandó az alvállalkozók dolgozóállománya. A Bauer jelenleg 300 fővel van a területen. Az orosz szakemberek – jórészt mérnökök – száma értelemszerűen nőni fog. A legtöbben nyilván 2028 táján, az üzembe helyezés idején lesznek itt. A kivitelezés csúcsidején 1300-1400 mérnökre és 12-13 ezer munkásra lesz szükség.

És igen, az orosz szakemberek elhelyezése megoldott, gyermekeik a helyi iskolákba, óvodákba járnak. Van egy 17 fős, alsós tagozatos csoport is, amelynek tagjai az iskolarendszer mellett orosz tannyelvű oktatásban részesülnek. E csoport létszáma később bővül. Szabó Péter paksi polgármesterrel a kedden egyeztettünk a lakhatás, az iskoláztatás és az egészségügyi ellátás részleteiről, e feladatokra létrejött egy munkacsoport is. A Roszatom általában is igyekszik rész venni az olyan feladatok megoldásában, amelyek a jelenlétéből adódnak azokban az országokban, amelyekben projektet valósít meg.