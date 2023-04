Az elmúlt hét is mozgalmasan alakult a nagyvilágban. Az orosz–ukrán háború már 415 napja tart, és még mindig Bahmut környékén zajlanak a legfontosabb események. Kijött a márciusi inflációs adat is, Magyarországon 25,2 százalék a fogyasztói árak emelkedése, ami igencsak visszafogott csökkenés az előző hónapokhoz képest. A nemzetközi politikában pedig az Egyesült Államokban kiszivárgott titkos Pentagon-iratok borzolták a kedélyeket. Azonban voltak hírek, amelyek ezeknél is sokkal jobban érdekelték a héten az olvasókat. Összefoglalónkban ezekből szemezgettünk.

Fotó: Róka László / MTI

Szájról szájra terjed: közös tulajdon lesz a társasházi lakás – a szakértő most tisztázta a helyzetet

Egyetlen nap alatt már több mint ötezren osztották meg a Facebookon azt a bejegyzést, amely szerint hamarosan 4,5 millió társasházi lakástulajdonos veszítheti el tulajdonosi státuszát és rendelkezési jogát magántulajdona felett, és nem szólhat majd bele a társasházak döntéshozatali folyamatába annak következtében, hogy 2023. július elsején hatályba lép egy erről szóló törvénymódosítás.

Miután villámgyorsan terjed a szöveg a közösségi hálón, a Világgazdaság szakértőhöz, a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesületének alapító elnökéhez, a jogi végzettségű Bék Ágneshez fordult a híresztelés valóságtartalmát firtatva.

Hajdú Péter is megdöbbent, hány órát dolgozik naponta az egyik leggazdagabb magyar

Eladta a házát, az autóját, a belvárosi irodáját, albérletbe költözött, hogy 250 millió forintért megvásárolja édesapjától az 500 milliós veszteséget produkáló Szentkirályit – többek között erről beszélt Hajdú Péter műsorában, a Frizbiben Magyarország 53. leggazdagabb embere, az RTL-en futó Cápák között és Álommeló show-műsorokból is ismert Balogh Levente.

Az üzletember megjegyezte, vannak nála sokkal tehetősebbek is az országban, és ő nem a pénzére büszke, hanem arra, amit létrehozott.

Balogh Levente sokat sportol, és naponta négy-öt órát dolgozik.

Fotó: RTL Klub

Naponta négy-öt órát dolgozik a Szentkirályi tulajdonosa, a magyar vízkirály, aki sokat sportol, százezrekért ad üzleti tanácsokat, a Balatonból viszont kicsekkolt, mert ott nem tudta kellően kipihenni magát.

Legendás helyszínen nyit új boltot az Aldi – hivatalosan is bejelentették a német diszkont terjeszkedését

Aldi-üzlet nyílik az egykori Domus helyén – erről tett közzé bejegyzést Szolnok polgármestere a napokban. Szalay Ferenc azt írta, hogy megszületett a megállapodás, elkezdődik az áruház kialakítása. Sőt, a szakemberek reményei szerint az új bolt már idén megnyitja kapuit a vásárlók előtt.

A Domus a szocializmus egyik legnagyobb vállalata volt, ahogy az Origo megjegyezte, a cég neve gyakorlatilag egybeforrt a magyarországi bútorkereskedelemmel. A szolnoki épület 2016 óta üresen állt.

Új fizetőeszközzel találkozhatunk, megújul a 200 forintos

Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából emlékérmét bocsát ki a Magyar Nemzeti Bank. Kétféle érme kerül forgalomba: az egyik oldalán Petőfi Sándor portréja, a másikon a Nemzeti dal szerepel. A két új fizetőeszköz 30 000 és 7500 forintos névértékű.

A szakértők felhívták a figyelmet, hogy a 30 000 és 7500 forintos érmékkel hivatalos fizetőeszközként lehet vásárolni, de nem érdemes, mert ritkaságuk miatt jelentősen meghaladhatják a névértéküket.

Petőfi Sándor a különleges 200 forintoson.

Fotó: MNB

Rendkívüli: döntött a kormány, Magyarország kilép a Nemzetközi Beruházási Bankból

Szerdán délután sajtótájékoztatót tartott az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövete, David Pressman. A diplomata bejelentette, hogy Washington a budapesti székhelyű Nemzetközi Beruházási Bankot és három vezető tisztségviselőjét szankciós listára helyezte.

A kormány megtárgyalta a kialakult helyzetet, és megállapította, hogy bár a Nemzetközi Beruházási Bank Kelet-Közép-Európában fontos fejlesztési szerepet játszott, a kivetett amerikai szankciók következtében a bank működése értelmét vesztette, emiatt Magyarország kilépett belőle.

Tömegek foglalták már le a nyaralásukat – a hét podcastje

A törökországi földrengések után rövid időre megtorpantak a nyári tengerparti foglalások, de gyorsan visszatért a kereslet. A mediterrán turistaparadicsomok változatlanul népszerűek idén is, az előfoglalási szezon kiemelkedő eredményekkel zárult, az általános áremelkedések ellenére. Az idei nyári árakról és toplistákról Bakó Balázs, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének szóvivője beszélt a VG Podcastnek.