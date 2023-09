Erről írt a Világgazdaság: aki a forint miatt szokott izgulni, továbbra is megteheti, az árfolyam megint pofont kapott a választásokra készülő Lengyelországból, miközben beköszöntött az Apple és az új mobiltelefonok szerelmeseinek nagy napja, és itthon is, külföldön is akadtak további izgalmak is.

Fotó: Compass Florida LLC

Még ma is aktuális:

Itt az új IPhone, végre bemutatták

Az Apple bemutatta a várva várt iPhone 15 és iPhone 15 Plus készüléket. Az iPhone 15 műholdas kapcsolatát mostantól közúti segélyhívásra is lehet használni, ezt a funkciót az Amerikai Automobilszövetséggel közösen vezetik be az Egyesült Államokban. Az is kiderült, hogy a pletykáknak megfelelően az okostelefonok USB-C portot és kábelt kapnak, így végre a cég is áttér az iparági szabványra. Az árakról cikkünkben olvashatnak.

Putyin Trumpot védte, Trump Sorost sorozta

Amerikai exelnököt védett meg az Ukrajnával háborúzó orosz elnök: Vlagyimir Putyin szerint nem szép dolog a politikai ellenfelek, mint Donald Trump üldözése, ez csak Amerika gyengeségének a jele. Pedig Putyin szerint az amerikaiaknak kellene tárgyalóasztalhoz ültetni az ukránokat, akiket – szintén friss hír – eddig több mint 110 milliárd dollárral támogattak meg.

Trump maga eközben nem finomkodott, két lábbal szállt bele Soros György fiába, elkényeztetett kis degeneráltnak nevezve Soros Alexet.

A Ryanair Meloni, a Wizz Air az Airbusok miatt háborog

A Ryanair vezérét most Giorgia Meloni olasz kormányfő akasztotta ki: az olasz kormány megtiltotta a légitársaságoknak, hogy bizonyos szint fölé emeljék a jegyáraikat. A Ryanair vezérigazgatója, Michael O’Leary egyenesen jogalap nélkülinek nevezte az intézkedést.

A versenytársaknak, például a Wizz Airnek más gondja is akad: repülőkapacitásának akár a tizede is kieshet a márciussal záruló üzleti év második felében, miután a magyar hátterű diszkont-légitársaság Airbus gépekből álló flottájának jelentős részét át kell vizsgálni a hajtóműveket gyártó cég által felfedezett meghibásodás miatt.

Orbán megsérült, Gáspár büszke, Messi luxust halmoz

Érzékeny csapás érte a további EB-selejtezőkre készülő magyar válogatottat: hetekig nem léphet pályára térdsérülése miatt Willi Orbán, az RB Leipzig magyar válogatott labdarúgója, aki a csehek elleni, 1-1-es döntetlennel zárult vasárnapi felkészülési meccsen sérült meg.

Készülj, magyar! – ennyibe kerül a legolcsóbb jegy a foci-Eb-n A német szervezők közölték, 270 ezret hoznak forgalomba a 2024-es labdarúgó-Európa-bajnokság legolcsóbb, 30 eurós – jelenlegi árfolyamon 11 578 forintos – belépőiből, amelyekkel a csoportmérkőzésekre lehet majd bejutni. Az értékesítés október 3-án rajtol, és összesen 2,2 millió jegy kerül forgalomba a jövő év június 14-én kezdődő Eb 51 találkozójára.

Eközben a sztárfutballista Lionel Messi halmozza a luxusingatlanokat: 10,8 millió dollárért vásárolt egy kastélyt Floridában, a tengerparti Fort Lauderdale-ben, amely negyedórányi autóútra van az Inter Miami stadionjától és edzőközpontjától, ahová Messi a nyáron igazolt.

Új házáról mutatott be fotókat az itthoni celebek közül Gáspár Laci is, aki meglepetésre azt is közölte, hogy emellett van még egy Zsigulija is. Pedig nem oly rég még egy nem akármilyen autóval, egy lila Lamborghinivel büszkélkedett.