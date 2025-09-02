Lesújtó adatokat közölt a WHO, globális méreteket ölt a probléma

Világszerte több mint egymilliárd ember küzd valamilyen mentális egészségügyi zavarral – ez derült ki az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kedden publikált két új jelentéséből.
A „Világ mentális egészsége napjainkban” és a „Mentális egészség 2024-es atlasza” című dokumentumok 144 ország adatait összegzik, és rávilágítanak arra, hogy a mentális problémák minden társadalmi réteget, korosztályt és jövedelmi csoportot érintenek.
A depresszió és a szorongás világszerte nemcsak az emberi életminőségre hat súlyosan, hanem a gazdaságra is.
Becslések szerint csak ezen két betegség kezelése évente ezermilliárd amerikai dollárjába kerül a globális gazdaságnak – a költségek jelentős része a termelékenység csökkenéséből és a hosszú távú rokkantságból adódik.
A jelentés szerint a mentális egészségügyi zavarok főként a nőket érintik, de mindkét nemnél a depresszió és a szorongás a leggyakoribb problémák. Az alacsony jövedelmű országokban az érintettek kevesebb mint 10 százaléka részesül megfelelő ellátásban, míg a magas jövedelmű országokban ez az arány 50 százalék fölött van. Világszerte a mentális egészségügyre fordított költségek stagnálnak, és az egészségügyi költségvetés mindössze 2 százalékát teszik ki.
Örvendetes ugyanakkor, hogy a világ országainak többsége már indított mentális egészséget népszerűsítő programokat, és ma már több mint 80 százalékuk képes sürgősségi ellátást biztosítani pszichoszociális problémákra, szemben a 2020-as 39 százalékkal.
Ugyanakkor az öngyilkosság évente több mint 720 ezer ember életét követeli, főként fiatalokét, és az ENSZ által kitűzött egyharmados csökkenés 2030-ig egyelőre nem elérhető.
A WHO gyorsított fellépést sürget a mentális egészség területén, többek között méltányos finanszírozási mechanizmusok, emberi jogi szempontokat érvényesítő jogi keretek, valamint a mentális egészségügyi munkaerő és szolgáltatások bővítése terén. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója szerint a mentális egészségbe való befektetés az emberekbe és a gazdaságba való befektetés, és minden ország számára alapvető kötelezettség, hogy az ellátást mindenki számára hozzáférhetővé tegye.
