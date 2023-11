Minden évben november utolsó péntekjén, vagyis idén november 24-én kerül sor a Black Fridayre. A bűvös nap az Amerikai Egyesült Államokból indult, a hálaadást követő első pénteket, a karácsonyi bevásárlási hullám első napját jelölték vele. Idővel ez sok más országban megjelent, és az egy nap is egyre bővült, kezdetben több napossá vált, majd később már a Black November kifejezés is előkerült, egyes cégek egész hónapos akciókkal próbálják magukhoz csábítani a vásárlókat.

A 2022-es Black Friday rekordokat döntött, szinte lehetetlen lesz felülmúlni.

Fotó: AFP

Bár a tengerentúlon, és itthon is nagy rohamot várnak, vannak országok, ahol már gyászolják a fekete pénteket. A Black Friday elvesztette varázsát Németországban, ugyanis a gazdasági problémák beárnyékolják a vásárlási őrületet. A HDE kiskereskedelmi szövetség kutatásából ugyanis az derült ki, hogy a gyenge gazdasági aktivitás mellett a német fogyasztók karácsony előtt is kerülik a boltokat, amelyek még az olyan akciós napokon sem tudják becsalogatni a vásárlókat, mint a Black Friday és a Cyber Monday.

Hazánkban más a helyzet, a boltok polcai várhatóan tele lesznek a Black Fridayen, erre pedig nagy szüksége van a hazai szektornak.

A 2022-es év ugyanis annyira kiemelkedő volt a műszaki cikkek piacán, hogy ezzel idén nem lehetett versenyezni.

Ez főként az orosz–ukrán háború miatt kitört energiaválsággal volt magyarázható. A Media Markt lapunknak elmondta, hogy a 2022-es Black Fridayen rengetegen vásároltak energiatakarékos háztartási gépeket, a számaik pedig hatalmasat ugrottak az előző évekhez képest. Mivel egy évvel korábban nagyon sokan beszerezték azt, amire szükségük volt, idén kisebb rohamra számít a legtöbb kiskereskedő.

A reményt azonban nem szabad feladniuk az érintett cégeknek. Egy friss kutatás szerint ugyanis sok magyar halasztotta el a vásárlást amiatt, hogy a Black Friday alatt szerezzen be valamit. Ráadásul a válaszadók csaknem harmada arról számolt be, hogy idén is a novemberi kedvezmények alatt szeretné beszerezni a karácsonyi ajándékokat. Összességében a megkérdezettek közel fele tervez kisebb-nagyobb vásárlást a fogyasztás új „ünnepén”. A piaci elemzők szintén élénkülést várnak a vásárlások tekintetében, ám hatalmas rohamra nem számítanak, ami részben az inflációnak tudható be, részben pedig annak, hogy az évek alatt kicsit tudatosabbak lettek a magyar vásárlók.

Fotó: Shutterstock

Lendületet nem csupán a műszaki cikkek piaca, hanem az áruhiteleké is kaphat. Az év végi időszak – a november és a december – kimutathatóan nagyon erős szokott lenni az áruvásárlási hiteleknél. A Magyar Nemzeti Bank adatai alapján a tavaly megszületett összes – de legfeljebb ötéves kamatfixálású – áruhitel-szerződés 22,2 százalékát novemberben és decemberben kötötték meg a lakossági ügyfelek, de

egy évvel korábban a 24,5 százalékot is közelítette ez az arány.

Bár az akciók sokak számra vonzóak lehetnek, fontos a kellő körültekintés a vásárlás során. Előfordul, hogy az adott termék igazából semmivel sem olcsóbb, hiába hirdetik róla, sőt, egy-egy drágább termékbe is bele lehet futni néha. A nem rutinos online vásárlókra ráadásul több egyéb veszély is leselkedhet. Éppen emiatt a Gazdasági Versenyhivatalnak is résen kell lennie, a versenyhatóság kiemelt figyelmet fordít erre az időszakra. A GVH tájékoztató kampánnyal, valamint a közösségi oldalain elérhető minivideókkal segíti a fogyasztókat.