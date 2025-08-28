Rendkívüli csapás: Oroszország az éjjel megtámadta Kijevet, szinte egész Ukrajna tűz alatt - zúg a riadó, levegőben a MiG-31

Úgy tűnik, a légicsapásnak nincs vége, reggel 6 körül ismét megszólaltak a szirénák. Addigra a halálos áldozatok száma az ukrán fővárosban 5-re nőtt. Kijev polgármestere, Klicsko szerint a Darnytsia, a Dnyiproi és a Sevcsenkivszkij járásban épületek, köztük egy oktatási intézmény is megrongálódott. A Dnyiproi járásban autók égnek a parkolóban – írja a Pravda.
Ezt megelőzően
nagyszabású légiriadót hirdettek Ukrajnában, a légiriadó minden régióra kiterjedt, kivéve a három déli – Mikolajiv, Odessza és Herszon – régiót.
Éjjel 2 óra után meg is kezdődtek a légicsapások, egyes területeken több percig is tartottak.
Közben Kijevben a mentőalakulatok egy ötemeletes épület romjai alatt legalább 3 embert keresnek, Ihor Klimenko belügyminiszter szerint a rakéta egy ötemeletes épület 3-4. emeletének környékén csapódott be. A mentők itt egy élő nőt és két férfit szabadítottak ki, akik
túlélték, de súlyos állapotban vannak kórházi intézményekben
Több mint 500 mentő és több mint 100 eszköz dolgozik Kijev 20 helyszínén, az orosz támadásban körülbelül 25 ember sérült meg.
