Rendkívüli csapás: Oroszország az éjjel megtámadta Kijevet, szinte egész Ukrajna tűz alatt - zúg a riadó, levegőben a MiG-31

Kijev - sok épület megrongálódott légicspásban / Fotó: Maxym Marusenko / AFP

Ezt megelőzően

nagyszabású légiriadót hirdettek Ukrajnában, a légiriadó minden régióra kiterjedt, kivéve a három déli – Mikolajiv, Odessza és Herszon – régiót.

Éjjel 2 óra után meg is kezdődtek a légicsapások, egyes területeken több percig is tartottak.

Közben Kijevben a mentőalakulatok egy ötemeletes épület romjai alatt legalább 3 embert keresnek, Ihor Klimenko belügyminiszter szerint a rakéta egy ötemeletes épület 3-4. emeletének környékén csapódott be. A mentők itt egy élő nőt és két férfit szabadítottak ki, akik

túlélték, de súlyos állapotban vannak kórházi intézményekben

Több mint 500 mentő és több mint 100 eszköz dolgozik Kijev 20 helyszínén, az orosz támadásban körülbelül 25 ember sérült meg.