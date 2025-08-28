Deviza
Kijev
Ukrajna
légicsapás

Rendkívüli csapás: Oroszország az éjjel megtámadta Kijevet, szinte egész Ukrajna tűz alatt - zúg a riadó, levegőben a MiG-31

Dróntámadás történt, több autó, és egy oktatási intézmény is megrongálódott, a lakosság az óvóhelyekre menekült.
Andor Attila
2025.08.28, 07:01
Frissítve: 2025.08.28, 07:15

Úgy tűnik, a légicsapásnak nincs vége, reggel 6 körül ismét megszólaltak a szirénák. Addigra a halálos áldozatok száma az ukrán fővárosban 5-re nőtt. Kijev polgármestere, Klicsko szerint a Darnytsia, a Dnyiproi és a Sevcsenkivszkij járásban épületek, köztük egy oktatási intézmény is megrongálódott. A Dnyiproi járásban autók égnek a parkolóban – írja a Pravda. 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
11874 cikk

 

Kijev
Kijev - sok épület megrongálódott  légicspásban / Fotó: Maxym Marusenko / AFP

Ezt megelőzően 

nagyszabású légiriadót hirdettek Ukrajnában, a légiriadó minden régióra kiterjedt, kivéve a három déli – Mikolajiv, Odessza és Herszon – régiót.

Éjjel 2 óra után meg is kezdődtek a légicsapások,  egyes területeken több percig is tartottak. 

Közben Kijevben a mentőalakulatok egy ötemeletes épület romjai alatt legalább 3 embert keresnek, Ihor Klimenko belügyminiszter szerint a rakéta egy ötemeletes épület 3-4. emeletének környékén csapódott be. A mentők itt egy élő nőt és két férfit szabadítottak ki, akik 

túlélték, de súlyos állapotban vannak kórházi intézményekben

Több mint 500 mentő és több mint 100 eszköz dolgozik Kijev 20 helyszínén, az orosz támadásban körülbelül 25 ember sérült meg. 

