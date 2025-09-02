Hatalmasat ugrott a dollár, vérfürdő indult a forint piacán

Bődületes raliba kezdett a dollár kedd reggel, az amerikai fizetőeszköz 0,5 százalékot erősödött percek leforgása alatt az európai tőzsdenyitást követő fél órában, ezzel jelentősen eltávolodott öthetes mélypontját jelentő szintjeitől.

Nagyon megindult a dollár, a forint bánja a fordulatot / Fotó: Narukami Jin / Shutterstock

A DXY dollárindex, mely egy devizakosárral méri össze a zöldhasú erejét, 0,5 százalékos napi pluszba került fél tíz környékére, és ugyan ezzel is csak 98,1 pontig tudott erősödni, tehát még mindig messze nem tekinthető erősnek a deviza, a lendület meglepően jelentős volt a keddi kereskedés elején. Tíz óra környékén már 0,6 százalékos napi pluszban járt a kereszt.

Az amerikai devizától az elmúlt fél évben nem tekinthető szokatlannak a nagy amplitúdójú mozgás, de a kedd reggeli ugrásban érdekes, hogy gyakorlatilag semmilyen okát nem lehet látni: nem érkezett friss adat, nem hangzott el fontos beszéd, a kurzus viszont megindult, mégpedig nem is akárhogyan. Az euró-dollár 0,34 százalékot esett, 1,172-ről 1,166-ig csökkent a kurzus a reggeli kereskedésben.

A dollár villámralija nyomán a forint szakadásba kezdett,

a feltörekvő piaci devizák ugyanis rendre áldozatul esnek a dollár nagy meneteinek, hiszen az elszívja a tőkét a kisebb társak elől. A forint a dollárral szemben 0,56 százalékot esett fél órán belül, 337,6 környékéről 339,5-ig ralizott az amerikai deviza, visszahódítva ezzel augusztus végi szintjeit. Tíz óra környékén már 0,83 százalékos volt a mínusz, 340,3 környékére szakadt a kereszt.

A forint piacán a dollár megindulása előtt még a reggeli GDP-adatokat emésztették a befektetők.