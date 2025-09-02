Deviza
Hatalmasat ugrott a dollár, vérfürdő indult a forint piacán

A hazai deviza mindkét fontosabb fronton elvesztette a talajt a zöldhasú villámgyors ugrása nyomán. A dollár 0,5 százalékot erősödött pár perc alatt, tíz óra környékére már 0,6 százalékos pluszban járt a jegyzés. Az okok egyelőre nem nyilvánvalók.
Mészáros Gergő
2025.09.02, 09:44
Frissítve: 2025.09.02, 10:42

Bődületes raliba kezdett a dollár kedd reggel, az amerikai fizetőeszköz 0,5 százalékot erősödött percek leforgása alatt az európai tőzsdenyitást követő fél órában, ezzel jelentősen eltávolodott öthetes mélypontját jelentő szintjeitől. 

forint, bankjegy, euro, euró, dollár,
Nagyon megindult a dollár, a forint bánja a fordulatot / Fotó: Narukami Jin / Shutterstock

Nagyon megindult a dollár, a forint bánja a fordulatot

A DXY dollárindex, mely egy devizakosárral méri össze a zöldhasú erejét, 0,5 százalékos napi pluszba került fél tíz környékére, és ugyan ezzel is csak 98,1 pontig tudott erősödni, tehát még mindig messze nem tekinthető erősnek a deviza, a lendület meglepően jelentős volt a keddi kereskedés elején. Tíz óra környékén már 0,6 százalékos napi pluszban járt a kereszt.

Az amerikai devizától az elmúlt fél évben nem tekinthető szokatlannak a nagy amplitúdójú mozgás, de a kedd reggeli ugrásban érdekes, hogy gyakorlatilag semmilyen okát nem lehet látni: nem érkezett friss adat, nem hangzott el fontos beszéd, a kurzus viszont megindult, mégpedig nem is akárhogyan. Az euró-dollár 0,34 százalékot esett, 1,172-ről 1,166-ig csökkent a kurzus a reggeli kereskedésben.

A dollár villámralija nyomán a forint szakadásba kezdett, 

a feltörekvő piaci devizák ugyanis rendre áldozatul esnek a dollár nagy meneteinek, hiszen az elszívja a tőkét a kisebb társak elől. A forint a dollárral szemben 0,56 százalékot esett fél órán belül, 337,6 környékéről 339,5-ig ralizott az amerikai deviza, visszahódítva ezzel augusztus végi szintjeit. Tíz óra környékén már 0,83 százalékos volt a mínusz, 340,3 környékére szakadt a kereszt.

A forint piacán a dollár megindulása előtt még a reggeli GDP-adatokat emésztették a befektetők.

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
340.1361 +0.82%
A forint a dollár megindulása nyomán az euróval szemben is a gyenge oldalra került, a közös deviza ellenében 0,3 százalékos napi mínuszba csúszott a kereszt, 396,3 környékén adják az euró egységét a devizapiacon. 

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
395.7262 +0.12%
A dollár piacáról érkező csapás hatására a forint a régiós devizákkal szemben is gyengülni kezdett, a lengyel zloty ellenében 0,14, a cseh koronával szemben 0,16 százalékos gödörbe került az árfolyam napon belül, a román lejjel szemben egyelőre oldalazik az árfolyam.

PLN / HUF árfolyam
Lengyel zloty árfolyam (PLN/HUF)
92.73 +0.01%
A dollár hosszabb távú erősödése mögött egyes elemzők szerint állhat a kamatvágási várakozások teljes beárazódása által kiváltott korrekció is, ami korábban esetleg már-már túladottá tette a zöldhasút. A kedd reggeli menet hirtelenségét és nagyságrendjét ugyanakkor ezzel nehéz lenne megmagyarázni. A dollárral kapcsolatban egyébként a VG által összeállított elemzői konszenzus sem túlzottan optimista.

A dollár még a friss lendülete ellenére is drasztikus alulteljesítő a piacon, az euró ellenében 12,5 százalékos mínuszban jár az év elejétől mérten, a DXY index pedig 9,5 százalékos értékvesztésről számol be ugyanezen időtávon. A zöldhasú ellen szól, hogy a Fed minden bizonnyal már szeptemberi ülésén elkezdi csökkenteni a kamatokat a világ legnagyobb gazdaságában, ami csökkenti a dollár kamattámaszát, így annak vonzerejét is, de a vámháborús bizonytalanságok és bizalomvesztés sem a zöldhasú szekerét tolják.

