Egész Ukrajna erről beszél: Valerij Zaluzsnij volt ukrán hadsereg-főparancsnok nagy feltűnést keltő cikkében „új józanságról” beszél, amely helyreteheti az utóbbi időben megint a valóságtól erősen elszakadni látszó kijevi propagandát, közelebb kerülhet a tényekhez. Zaluzsnijra, mint talán a legesélyesebb ukrán elnökjelöltre, Zelenszkij utódjára tekintenek.
A volt parancsnok londoni „száműzetése” (nagyköveti posztot tölt be az Egyesült Királyságban működő ukrán diplomáciai képviseletben) is azzal lehetett összefüggésben, hogy mint kiváló katona, pontosan látja a helyzetet és nem akar feleslegesen ukrán vért ontani. A nagykövet jelzi és a Dzerkalo Tizsden (oroszul: Zerkalo Negyeli – Zn.ua), enyhén a kormányt bíráló (de szilárdan a kormányoldalhoz sorolt) tekintélyes, de alacsony példányszámú kijevi lapnak adott exkluzív interjújában utal is rá, hogy Oroszország túllépett saját árnyékán és a dróntechnikát továbbfejlesztve kikerült a zsákutcából és nyomul előre.
Korábban az oroszok a drónokra, mint másodosztályú, a tüzérséget támogató eszközökre tekintettek
– írja a Zn.ua-ban Zaluzsnij. Az ukrajnai háborúban kezdetben az ukrán fél legalább egy évvel megelőzte Oroszországot a drónalkalmazásban. „Az ukránok tömegesen vetették be az FPV-t (First-Person-View) – mintha a szerkezetet irányító ember a drón orrában lévő kamera mögött ülne és nézné ugyanazt a képet, amit a kamera lát és továbbít”. Ezek a drónok néhány kilogrammos robbanófejeket, 120 milliméternél kisebb aknavető gránátokat, RPG-fejeket vittek és velük együtt repültek bele a célpontba, vagy dobták le a gránátokat, mintha minibombázók lennének.
Oroszország kényszerhelyzetbe került.
Szeptember 28-án Oroszország csaknem 650 drónnal, rakétával, cirkálórakétával hatalmas csapást mért Ukrajnára. A főcsapás iránya Kijev volt, ahol ukrán és orosz források szerint egész utcák tűntek el.
Az ukrán fél szerint az oroszok által indított eszközök mintegy 95 százalékát, 611 drónt és rakétát tudtak levadászni. Ukrán forrás (Defense Express) szerint – amelyet független hírügynökségek nem erősítettek meg és szakértők túl optimistának tartanak – valamennyi Kalibrt és Banderolt lelőtték, emellett 35 Kh-101-est semlegesítettek. A Defense Express (DE) az ukrán katonai ipari komplexum (Ukroboronprom), valamint a katonai hírszerzés (HUR) érdekeit képviseli és a legkonzervatívabb, a kijevi kormányt legszorosabban követő médiumokhoz sorolják. Szerkesztői elveihez tartozik, hogy minden Oroszországgal kapcsolatos, nagybetűvel írandó szót kisbetűvel ír. Ezt az elvet ma már a legtöbb ukrán média elutasítja. Noha hivatalosan tiltják, az orosz nyelv visszalopakodott az ukrán hétköznapi életbe.
Moldáviában, ebben az Ukrajnával szomszédos, 2,5 milliós törpeállamban a Nyugat-barát Sandu-kormányzat parlamenti választásokat tartott. A leggyorsabban a orosz média reagált. Szerintük a kormánykoalíció „hat mandátumot vesztett”, de vélhetően a kormánypárti többség fennmarad a parlamentben. A hivatalos eredmény szerint 1,6 millió voks megszámlálása után a kormánypárt 50,17 százalékot, az oroszbarát ellenzék 24,18 százalékot szerzett. A Központi Választási Bizottság (CIK) előzetes tájékoztatása szerint belföldön az ellenzék kerekedett felül, de a külföldön leadott nagyszámú szavazattal a kormányerők mégis megtartották a hatalmat. Ezt a tekintélyes moszkvai üzleti lap, a Vedomosztyi is leközölte.
Donald Trump elnök szabad kezet adott Ukrajnának az Oroszország belsejében végrehajtandó katonai csapásokra. Ezzel az amerikai elnök tulajdonképpen nyitott kapukat döngetett, mert nagy hatótávolságú csapásmérő drónokkal Kijev eddigi is hatásosan rombolta például az Oroszország belsejében lévő olajfinomítókat.
A támadások hatására mintegy 15 százalékkal csökkent Oroszország benzin-előállító kapacitása.
Olyannyira súlyosak az energiaveszteségek, hogy a moszkvai vezetés bejelentette, leáll a benzin belföldi gyártásával, lepárlásával.
Trump nagy bejelentést ígért, ami vélhetően szabad kezet ad Ukrajna európai szövetségeseinek, hogy BGM–109-es Tomahawk mintájú cirkálórakétákat vásároljanak Amerikától és azokat továbbadják Ukrajnának. A Tomahawkok nem a legújabb fegyverek, de világszerte igen jól beváltak az eddigi harcokban.
A múlt század hetvenes évei végén kezdte gyártani a General Dynamics, majd más nagy amerikai hadiipari gyárak is ráálltak az előállítására, 1983 óta van hadrendbe állítva.
