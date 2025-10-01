Egész Ukrajna erről beszél: Valerij Zaluzsnij volt ukrán hadsereg-főparancsnok nagy feltűnést keltő cikkében „új józanságról” beszél, amely helyreteheti az utóbbi időben megint a valóságtól erősen elszakadni látszó kijevi propagandát, közelebb kerülhet a tényekhez. Zaluzsnijra, mint talán a legesélyesebb ukrán elnökjelöltre, Zelenszkij utódjára tekintenek.

Valerij Zaluzsnij Londonban – elnökként térhet vissza az ukrán politikába / Fotó: Anadolu via AFP

A volt parancsnok londoni „száműzetése” (nagyköveti posztot tölt be az Egyesült Királyságban működő ukrán diplomáciai képviseletben) is azzal lehetett összefüggésben, hogy mint kiváló katona, pontosan látja a helyzetet és nem akar feleslegesen ukrán vért ontani. A nagykövet jelzi és a Dzerkalo Tizsden (oroszul: Zerkalo Negyeli – Zn.ua), enyhén a kormányt bíráló (de szilárdan a kormányoldalhoz sorolt) tekintélyes, de alacsony példányszámú kijevi lapnak adott exkluzív interjújában utal is rá, hogy Oroszország túllépett saját árnyékán és a dróntechnikát továbbfejlesztve kikerült a zsákutcából és nyomul előre.

Zaluzsnij a realizmust képviseli

Korábban az oroszok a drónokra, mint másodosztályú, a tüzérséget támogató eszközökre tekintettek

– írja a Zn.ua-ban Zaluzsnij. Az ukrajnai háborúban kezdetben az ukrán fél legalább egy évvel megelőzte Oroszországot a drónalkalmazásban. „Az ukránok tömegesen vetették be az FPV-t (First-Person-View) – mintha a szerkezetet irányító ember a drón orrában lévő kamera mögött ülne és nézné ugyanazt a képet, amit a kamera lát és továbbít”. Ezek a drónok néhány kilogrammos robbanófejeket, 120 milliméternél kisebb aknavető gránátokat, RPG-fejeket vittek és velük együtt repültek bele a célpontba, vagy dobták le a gránátokat, mintha minibombázók lennének.

Oroszország kényszerhelyzetbe került.

Hatalmas erőfeszítéssel 2024-ben bevezették a drónjaik irányítására a hajszálvékony üvegszálat. Ezzel a drónokat érzéketlenné tették a nyugati (ukrán) elektronikus drónelhárító eszközök iránt.

A másik elem, amit megváltoztattak: a beszivárgás a fronton harcoló ukrán alegységekbe. Ez különösképpen látszik – írja Zaluzsnij – ma is a dobropoljei és a pokrovszki frontszakaszokon, ahol sikereket értek el az előrenyomulásban.

Egész utcák tűntek el Kijevben

Szeptember 28-án Oroszország csaknem 650 drónnal, rakétával, cirkálórakétával hatalmas csapást mért Ukrajnára. A főcsapás iránya Kijev volt, ahol ukrán és orosz források szerint egész utcák tűntek el.

A támadóeszközök többségét, 593 egységet a Sahed drónok különféle változatai és a Gerbera fegyvertelen drónok, az ukrán légvédelmet megtévesztő, kimerítő álcélpontok tették ki.

Emellett a ritkán használt Banderol sugárhajtású drónból kettőt,

Kalibr cirkálórakétából nyolcat, továbbá

38 Kh-101-es és

két hiperszonikus, Kinzsal mintájú eszközt indítottak.

Az ukrán fél szerint az oroszok által indított eszközök mintegy 95 százalékát, 611 drónt és rakétát tudtak levadászni. Ukrán forrás (Defense Express) szerint – amelyet független hírügynökségek nem erősítettek meg és szakértők túl optimistának tartanak – valamennyi Kalibrt és Banderolt lelőtték, emellett 35 Kh-101-est semlegesítettek. A Defense Express (DE) az ukrán katonai ipari komplexum (Ukroboronprom), valamint a katonai hírszerzés (HUR) érdekeit képviseli és a legkonzervatívabb, a kijevi kormányt legszorosabban követő médiumokhoz sorolják. Szerkesztői elveihez tartozik, hogy minden Oroszországgal kapcsolatos, nagybetűvel írandó szót kisbetűvel ír. Ezt az elvet ma már a legtöbb ukrán média elutasítja. Noha hivatalosan tiltják, az orosz nyelv visszalopakodott az ukrán hétköznapi életbe.