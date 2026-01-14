Hatalmas lépés készül a budapesti Trump-Putyin találkozó felé, egy százmilliós ország azonban még elgáncsolhatja
Steve Witkoff és Jared Kushner a közeljövőben Moszkvába utazna, hogy személyesen tárgyaljon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az ukrajnai háború lezárásáról és a budapesti békecsúcs megszervezéséről. A háttérben már egy 20 pontos béketerv körvonalazódik, ám a legkeményebb vitás kérdések továbbra is megoldatlanok, az egyre tüzesebb iráni forradalom pedig a nagyhatalmak figyelmét is elterelte a frontvonalról.
A Bloomberg értesülései alapján Witkoff, Donald Trump különleges békemegbízottja és Kushner, az amerikai elnök veje és tanácsadója a következő hetekben Moszkvába utazna, hogy személyesen találkozzon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.
A két diplomata célja az lesz, hogy tető alá hozzák az orosz-ukrán háború lezárását, amelyhez kulcsfontosságú lépés lenne a budapesti békecsúcs, ezáltal pedig az amerikai és orosz elnök személyes találkozója is.
Aa találkozóra akár már ebben a hónapban sor kerülhet, ugyanakkor hangsúlyozták: az időpont még nem végleges. A tervezést nehezíti az egyre forróbb iráni helyzet is, ahol több mint két hete tartó zavargások kötik le a nemzetközi diplomácia figyelmét.
A Fehér Ház hivatalosan egyelőre tagadja, hogy konkrét moszkvai találkozó lenne napirenden, a Kreml pedig nem reagált a megkeresésekre.
A legnagyobb kérdés továbbra is az, mennyire hajlandó Putyin újra asztalhoz ülni Witkoffal és Kushnerrel. Egy bennfentes szerint éppen az orosz elnök bizonytalansága az egyik fő akadálya annak, hogy véglegesítsék a találkozó időpontját.
Karnyújtásnyira a budapesti békecsúcs
Mindeközben amerikai és ukrán tisztviselők az elmúlt napokban „jelentős előrelépésről” számoltak be egy 20 pontos béketerv kapcsán. Állításuk szerint a csomag mintegy 90 százaléka már elkészült, ám a legérzékenyebb területi kérdésekben továbbra sincs egyetértés:
- Moszkva ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajna vonja ki csapatait a kelet-ukrajnai Donbasz még ellenőrzése alatt álló részeiből.
- Kijev ezzel szemben vagy a jelenlegi frontvonal befagyasztását, vagy egy kölcsönös visszavonulást javasolna, amely egy demilitarizált ütközőzónát hozna létre.
Oroszország ezzel párhuzamosan határozottan ellenzi a NATO-csapatok ukrajnai jelenlétét, és azt is elvárja, hogy a megszállt területeket nemzetközileg orosz fennhatóságúként ismerjék el.
Emellett nyitott kérdés maradt a zaporizzsjai atomerőmű sorsa, valamint a mintegy 300 milliárd dollárnyi, befagyasztott orosz vagyon kezelése is.
A tervek szerint az amerikai küldöttek a békekoncepció legfrissebb változatát mutatnák be Putyinnak és csapatának. A tárgyalások kiterjednének az Ukrajnának nyújtandó amerikai és európai biztonsági garanciákra, valamint a háború utáni újjáépítés és gazdasági fellendítés kérdéseire is.
Trump korábban úgy fogalmazott, hogy „nincs elragadtatva” Putyin magatartásától, ugyanakkor egyelőre nem világos, hajlandó-e tovább növelni a nyomást Moszkvára. Washington mindenesetre előkészített újabb szankciókat arra az esetre, ha Oroszország továbbra is elutasítja a megállapodást.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerdán kitérő választ adott arra a kérdésre, hogy sor kerülhet-e újabb találkozóra Witkoff és Kushner részvételével. Annyit mondott:
Oroszország nyitott a kapcsolattartásra, és a korábbi egyeztetések komolyak és érdemiek voltak. Ha ilyen érdeklődés felmerül, azt megértéssel fogadjuk
– fogalmazott.
Eközben az Egyesült Államok, Európa és Ukrajna közel áll ahhoz, hogy megállapodjon a biztonsági garanciák részleteiről, beleértve a tűzszünet ellenőrzését, az esetleges újabb orosz támadások elrettentését és a válaszlépéseket. Kijev abban bízik, hogy a megállapodásokat még ebben a hónapban véglegesíthetik a davosi Világgazdasági Fórumon, ahol Trump és több európai vezető is részt vehet.
Witkoff és Kushner decemberben már jártak Moszkvában, ahol közel ötórás tárgyalást folytattak Putyinnal, áttörés nélkül. Witkoff tavaly összesen hatszor találkozott az orosz elnökkel.
