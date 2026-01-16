Deviza
EUR/HUF385,06 -0,08% USD/HUF331,46 -0,13% GBP/HUF444,25 0% CHF/HUF413,56 +0,12% PLN/HUF91,18 -0,34% RON/HUF75,64 -0,09% CZK/HUF15,85 -0,11% EUR/HUF385,06 -0,08% USD/HUF331,46 -0,13% GBP/HUF444,25 0% CHF/HUF413,56 +0,12% PLN/HUF91,18 -0,34% RON/HUF75,64 -0,09% CZK/HUF15,85 -0,11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 121,21 +1,19% MTELEKOM1 906 +0,31% MOL3 560 +1,85% OTP38 270 +1,36% RICHTER10 470 +1,15% OPUS546 -0,37% ANY8 080 +0,25% AUTOWALLIS155,5 +0,96% WABERERS5 360 +0,37% BUMIX10 424,59 -0,14% CETOP4 162,29 +0,56% CETOP NTR2 607,97 +0,01% BUX122 121,21 +1,19% MTELEKOM1 906 +0,31% MOL3 560 +1,85% OTP38 270 +1,36% RICHTER10 470 +1,15% OPUS546 -0,37% ANY8 080 +0,25% AUTOWALLIS155,5 +0,96% WABERERS5 360 +0,37% BUMIX10 424,59 -0,14% CETOP4 162,29 +0,56% CETOP NTR2 607,97 +0,01%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
kockázatok
Egyesült Államok
kereskedelmi megállapodás
Európai Unió
Grönland

Washingtont figyelmeztették: Grönland elfoglalása a teljes uniós-amerikai kereskedelmi megállapodást romba döntheti – „ebbe inkább ne menjünk bele, új világ kezdődne"

Az Európai Parlament befagyaszthatja a ratifikálást. Grönland elfoglalása elfogadhatatlan az Európai Unió számára, és következményekkel járna.
M. Cs.
2026.01.16., 12:00

A Grönland körüli feszültség nem csupán a NATO -t, hanem az Európai Unió és az Egyesült Államok kereskedelmi megállapodását is veszélyezteti. Roland Lescure francia pénzügyminiszter a héten figyelmeztette amerikai kollégáját, Scott Bessentet, hogy Washington bármely próbálkozása a Dániához tartozó sziget elfoglalására elfogadhatatlan Európa számára, és súlyos kockázatot jelent a kétoldalú gazdasági kapcsolatokra.

Roland Lescure Grönland
Roland Lescure francia pénzügyminiszter figyelmeztette amerikai kollégáját, hogy Grönland elfoglalása milyen kockázatokat jelent / Fotó: Hans Lucas via AFP

„Grönland szuverén része egy olyan szuverén államnak, amely az EU tagja. Ezzel nem szabadna packázni” – nyilatkozta Lescure a brit Financial Timesnak.

Donald Trump elnök eltökélten ragaszkodik hozzá, hogy megszerezze Grönlandot, akár erővel is, bár előnyben részesítené a megvásárlását – ennek azonban igen borsos ára lenne, ráadásul a sziget nem is eladó.

Az eddigi tárgyalások nem vezettek eredményre, és Európa egységesen felsorakozott Dánia mögött, amely növeli katonai jelenlétét a szigeten. A héten hadgyakorlatot is tartanak több európai NATO-tagállam részvételével, bár csupán egy maroknyi katonával, ami édeskevés lenne egy esetleges amerikai fegyveres beavatkozás esetén.

Gazdasági szankciók Grönland miatt?

A brit lap kérdésére, hogy az EU-nak esetleg gazdasági szankciókat kellene hoznia az Egyesült Államok ellen, ha ez megtörténne, Lescure azt válaszolta, hogy ebbe a témába nem menne bele. 

De ebben az esetben természetesen teljesen új világ kezdődne, amelyhez megfelelőképpen alkalmazkodnunk kell

– fogalmazott.

First plenary session of the newly-elected European Assembly in Strasbourg
Az Európai Parlament befagyaszthatja a kereskedelmi megállapodás ratifikálását / Fotó: Anadolu via AFP

Az Európai Parlamentben azonban már felmerült, hogy befagyasztják a nyáron kötött uniós–amerikai kereskedelmi megállapodás jóváhagyásának folyamatát.

A képviselőknek január 26-án kellene szavazniuk arról, hogy feloldják-e az amerikai ipari termékekre vonatkozó vámokat, ami a megállapodás egyik kulcsfontosságú része. A Politico tudósítása szerint egyelőre nincs döntés a szavazás időpontjának elhalasztásáról.

Megosztott az Európai Parlament

David McAllister, az EP külügyi bizottságának befolyásos elnöke nem akarja, hogy a ratifikáció befagyasztásával büntessék az Egyesült Államokat Trump fenyegetőzése miatt.

Szét kell választanunk a két kérdést: az uniós–amerikai kereskedelmi megállapodás és Grönland támogatását

– nyilatkozta az Euronewsnak a legnagyobb frakcióhoz, az Európai Néppárthoz (EPP) tartozó McAllister. „Véglegesítenünk kell az egyezményt, mert a vállalatoknak stabilitásra és beláthatóságra van szükségük” – tette hozzá.

Greenland’s Vast Natural Resources and Fisheries Shape Strategic Importance
Az EP egységesen kiáll Dánia és Grönland mellett / Fotó: Anadolu via AFP

McAllister szerint megosztott a kérdésben az EP. „Az EPP és az Európai Konzervatívok tovább akarnak lépni, a szocialisták, a liberálisok és a zöldek el akarják halasztani a szavazást” – mondta, de szerdán az összes frakció kiadott egy közös közleményt, amelyben „egyértelmű támogatásukról” biztosították Dániát és Grönlandot.

Nem szeretik a tech vállalatok az uniós bírságokat

Az EU és az Egyesült Államok közötti kétoldalú kereskedelmi kapcsolat a legnagyobb a világon, a teljes forgalom 2024-ben meghaladta az 1600 milliárd eurót; a teljes tavalyi évről még nincsenek adatok. 

Az amerikai a blokk legnagyobb exportpiaca.

A kapcsolatokban azonban nem csupán Grönland kérdése okoz feszültséget, hanem az uniós digitális szabályozás is. Bessent a hét eleji tárgyalásukon világosan közölte a francia pénzügyminiszterrel, hogy az amerikai tech cégeknek „nem tetszenek” a Brüsszel által kiszabott bírságok, amelyek közül a legutóbbi a decemberi 120 millió euró Elon Musk X-e ellen.

„Megmondtam neki, hogy érvényesíteni fogjuk az európai szabályokat minden vállalat esetében, amely Európában működik” – nyilatkozta Lescure.

 

Ajánlott videók

Továbbiak
3 perc
Mar-a-Lago

Megtetszett Orbán Viktorék atomterve a szomszédban, bejelentkeztek Trumpnál – már kéreti őket az amerikai elnök, 15 milliárd euró a tét

A szlovákok pont azzal az amerikai céggel akarnak szerződést kötni, amellyel tavaly a nukleárisüzemanyag-ellátás diverzifikálását szolgáló megállapodást írt alá az MVM csoport.
7 perc
Egyesült Államok

Washingtont figyelmeztették: Grönland elfoglalása a teljes uniós-amerikai kereskedelmi megállapodást romba döntheti – „ebbe inkább ne menjünk bele, új világ kezdődne"

Az Európai Parlament befagyaszthatja a ratifikálást.
10 perc
Donald Trump

Katari számlákra utalják Trumpék a sok százmilliós olajbevételeket, így bújtatják a pénzt Venezuela hitelezői elől

Washington jóval drágábban adja az olajat. Venezuela korábbi európai partnerei is kértek exportengedélyeket az Egyesült Államoktól.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.