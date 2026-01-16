Washingtont figyelmeztették: Grönland elfoglalása a teljes uniós-amerikai kereskedelmi megállapodást romba döntheti – „ebbe inkább ne menjünk bele, új világ kezdődne"
A Grönland körüli feszültség nem csupán a NATO -t, hanem az Európai Unió és az Egyesült Államok kereskedelmi megállapodását is veszélyezteti. Roland Lescure francia pénzügyminiszter a héten figyelmeztette amerikai kollégáját, Scott Bessentet, hogy Washington bármely próbálkozása a Dániához tartozó sziget elfoglalására elfogadhatatlan Európa számára, és súlyos kockázatot jelent a kétoldalú gazdasági kapcsolatokra.
„Grönland szuverén része egy olyan szuverén államnak, amely az EU tagja. Ezzel nem szabadna packázni” – nyilatkozta Lescure a brit Financial Timesnak.
Donald Trump elnök eltökélten ragaszkodik hozzá, hogy megszerezze Grönlandot, akár erővel is, bár előnyben részesítené a megvásárlását – ennek azonban igen borsos ára lenne, ráadásul a sziget nem is eladó.
Az eddigi tárgyalások nem vezettek eredményre, és Európa egységesen felsorakozott Dánia mögött, amely növeli katonai jelenlétét a szigeten. A héten hadgyakorlatot is tartanak több európai NATO-tagállam részvételével, bár csupán egy maroknyi katonával, ami édeskevés lenne egy esetleges amerikai fegyveres beavatkozás esetén.
Gazdasági szankciók Grönland miatt?
A brit lap kérdésére, hogy az EU-nak esetleg gazdasági szankciókat kellene hoznia az Egyesült Államok ellen, ha ez megtörténne, Lescure azt válaszolta, hogy ebbe a témába nem menne bele.
De ebben az esetben természetesen teljesen új világ kezdődne, amelyhez megfelelőképpen alkalmazkodnunk kell
– fogalmazott.
Az Európai Parlamentben azonban már felmerült, hogy befagyasztják a nyáron kötött uniós–amerikai kereskedelmi megállapodás jóváhagyásának folyamatát.
A képviselőknek január 26-án kellene szavazniuk arról, hogy feloldják-e az amerikai ipari termékekre vonatkozó vámokat, ami a megállapodás egyik kulcsfontosságú része. A Politico tudósítása szerint egyelőre nincs döntés a szavazás időpontjának elhalasztásáról.
Megosztott az Európai Parlament
David McAllister, az EP külügyi bizottságának befolyásos elnöke nem akarja, hogy a ratifikáció befagyasztásával büntessék az Egyesült Államokat Trump fenyegetőzése miatt.
Szét kell választanunk a két kérdést: az uniós–amerikai kereskedelmi megállapodás és Grönland támogatását
– nyilatkozta az Euronewsnak a legnagyobb frakcióhoz, az Európai Néppárthoz (EPP) tartozó McAllister. „Véglegesítenünk kell az egyezményt, mert a vállalatoknak stabilitásra és beláthatóságra van szükségük” – tette hozzá.
McAllister szerint megosztott a kérdésben az EP. „Az EPP és az Európai Konzervatívok tovább akarnak lépni, a szocialisták, a liberálisok és a zöldek el akarják halasztani a szavazást” – mondta, de szerdán az összes frakció kiadott egy közös közleményt, amelyben „egyértelmű támogatásukról” biztosították Dániát és Grönlandot.
Nem szeretik a tech vállalatok az uniós bírságokat
Az EU és az Egyesült Államok közötti kétoldalú kereskedelmi kapcsolat a legnagyobb a világon, a teljes forgalom 2024-ben meghaladta az 1600 milliárd eurót; a teljes tavalyi évről még nincsenek adatok.
Az amerikai a blokk legnagyobb exportpiaca.
A kapcsolatokban azonban nem csupán Grönland kérdése okoz feszültséget, hanem az uniós digitális szabályozás is. Bessent a hét eleji tárgyalásukon világosan közölte a francia pénzügyminiszterrel, hogy az amerikai tech cégeknek „nem tetszenek” a Brüsszel által kiszabott bírságok, amelyek közül a legutóbbi a decemberi 120 millió euró Elon Musk X-e ellen.
„Megmondtam neki, hogy érvényesíteni fogjuk az európai szabályokat minden vállalat esetében, amely Európában működik” – nyilatkozta Lescure.