Washingtont figyelmeztették: Grönland elfoglalása a teljes uniós-amerikai kereskedelmi megállapodást romba döntheti – „ebbe inkább ne menjünk bele, új világ kezdődne"

A Grönland körüli feszültség nem csupán a NATO -t, hanem az Európai Unió és az Egyesült Államok kereskedelmi megállapodását is veszélyezteti. Roland Lescure francia pénzügyminiszter a héten figyelmeztette amerikai kollégáját, Scott Bessentet, hogy Washington bármely próbálkozása a Dániához tartozó sziget elfoglalására elfogadhatatlan Európa számára, és súlyos kockázatot jelent a kétoldalú gazdasági kapcsolatokra.

Roland Lescure francia pénzügyminiszter figyelmeztette amerikai kollégáját, hogy Grönland elfoglalása milyen kockázatokat jelent / Fotó: Hans Lucas via AFP

„Grönland szuverén része egy olyan szuverén államnak, amely az EU tagja. Ezzel nem szabadna packázni” – nyilatkozta Lescure a brit Financial Timesnak.

Donald Trump elnök eltökélten ragaszkodik hozzá, hogy megszerezze Grönlandot, akár erővel is, bár előnyben részesítené a megvásárlását – ennek azonban igen borsos ára lenne, ráadásul a sziget nem is eladó.

Az eddigi tárgyalások nem vezettek eredményre, és Európa egységesen felsorakozott Dánia mögött, amely növeli katonai jelenlétét a szigeten. A héten hadgyakorlatot is tartanak több európai NATO-tagállam részvételével, bár csupán egy maroknyi katonával, ami édeskevés lenne egy esetleges amerikai fegyveres beavatkozás esetén.

Gazdasági szankciók Grönland miatt?

A brit lap kérdésére, hogy az EU-nak esetleg gazdasági szankciókat kellene hoznia az Egyesült Államok ellen, ha ez megtörténne, Lescure azt válaszolta, hogy ebbe a témába nem menne bele.

De ebben az esetben természetesen teljesen új világ kezdődne, amelyhez megfelelőképpen alkalmazkodnunk kell

– fogalmazott.

Az Európai Parlament befagyaszthatja a kereskedelmi megállapodás ratifikálását / Fotó: Anadolu via AFP

Az Európai Parlamentben azonban már felmerült, hogy befagyasztják a nyáron kötött uniós–amerikai kereskedelmi megállapodás jóváhagyásának folyamatát.

A képviselőknek január 26-án kellene szavazniuk arról, hogy feloldják-e az amerikai ipari termékekre vonatkozó vámokat, ami a megállapodás egyik kulcsfontosságú része. A Politico tudósítása szerint egyelőre nincs döntés a szavazás időpontjának elhalasztásáról.

Megosztott az Európai Parlament

David McAllister, az EP külügyi bizottságának befolyásos elnöke nem akarja, hogy a ratifikáció befagyasztásával büntessék az Egyesült Államokat Trump fenyegetőzése miatt.

Szét kell választanunk a két kérdést: az uniós–amerikai kereskedelmi megállapodás és Grönland támogatását

– nyilatkozta az Euronewsnak a legnagyobb frakcióhoz, az Európai Néppárthoz (EPP) tartozó McAllister. „Véglegesítenünk kell az egyezményt, mert a vállalatoknak stabilitásra és beláthatóságra van szükségük” – tette hozzá.