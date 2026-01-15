Indul a „Sarkvidéki Állóképesség" – katonák tartanak Grönlandra, újabb európai nagyhatalom csatlakozik az akcióhoz

Hadgyakorlatot tartanak több európai ország részvételével Grönland területén, amelyen Németország is részt vesz. Az Arctic Endurance (Sarkvidéki Állóképesség) nevű, csütörtökön kezdődő akció célja a Dániához tartozó sziget biztonságának megerősítése.

A német egység felderítő repüléseket végez majd Grönland fölött / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az európai katonák egy nappal azután érkeznek a szigetre, hogy Washingtonban tárgyalt a dán és a grönlandi külügyminiszter. A hadgyakorlaton Németországon kívül részt vesz többek között

Franciaország,

Svédország

és Norvégia.

Utóbbi kettő minimális létszámmal: Oslo például mindössze két katonát küld.

Már mintegy 15 francia katona tartózkodik a szigeten, de még többen követik majd őket, és Olivier Poivre d'Arvor, Franciaország sarkvidékekért és tengeri ügyekért felelős nagykövete

erős üzenetnek nevezte a műveletet,

amely csütörtöktől szombatig tart. Svédország arra is hajlandó, hogy csapatokat küldjön harcolni a sziget védelme érdekében.

Grönland nem eladó, de Donald Trump akarja

Donald Trump amerikai elnök határozottan ragaszkodik Grönland megszerzéséhez, akár katonai erővel is, bár a megvásárlását preferálja – ennek azonban igen borsos ára lenne, ráadásul a sziget nem is eladó.

A dán és a grönlandi külügyminiszer nem sok sikert ért el Washingtonban / Fotó: AFP

Ami a hadgyakorlatban való német részvételt illeti, 13, elsősorban felderítésre specializálódott katona érkezik, akik egy Airbus A400M szállítógéppel fognak repüléseket végezni Grönland felett a berlini védelmi minisztérium közlése szerint.

A Deutsche Welle tudósítása szerint a tárca közölte, hogy a Dánia által kezdeményezett bevetés célja más európai országokkal együttműködve „feltárni a Dánia regionális biztonságának biztosításához nyújtott potenciális katonai hozzájárulások kereteit”, például a tengeri felügyeleti képességek terén.

A Downing Street is megerősítette, hogy

Dánia kérésére brit tisztek is csatlakoztak a felderítőegységhez

még a hadgyakorlat megkezdése előtt.

Dánia erősíti a katonai jelenlétet

A német portál emlékeztetett, hogy a dán védelmi minisztérium már a szerdai washingtoni egyeztetés előtt bejelentette: azonnali hatállyal növeli katonai jelenlétét a királysághoz tartozó szigeten.