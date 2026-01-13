Hajózási tilalom, lezárt budai utcák: felszólított a katasztrófavédelem – „az életükkel játszanak!"

Mindenhol visszavonták az ónos eső miatt kiadott másodfokú (narancs) riasztásokat kedd délután. A HungaroMet szerint a nap hátralévő részében további csapadékhullás várható, legkisebb valószínűséggel a délnyugati tájakon.

Kedd reggelre megérkezett a havazás újabb hulláma és az ónos eső is Magyarországra / Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztőség

Az ország északkeleti és keleti harmadán a csapadék végig havazás lesz, arrafelé kedd estig – a már eddig lehullott mennyiséggel együtt – összességében nagyobb területen hullhat 3–10 centiméter friss hó. Csongrád-Csanád vármegye egyes járásaiban gyenge ónos esőre kell számítani. A várható csapadékmennyiség ezeken a helyeken néhány tized milliméter. Nyugatabbra egyre nagyobb területen fagyott eső, ónos eső, majd eső várható. Napközben nyugat, északnyugat felől a csapadékhajlam fokozatosan csökken, estére várhatóan mindenütt megszűnik a csapadék az országban.

A HungaroMet Zrt. vezérigazgatója az operatív törzs kedd délelőtti sajtótájékoztatóján elmondta,

a Budapest–Békéscsaba-tengelytől keletre jelentős havazásra lehet számítani napközben, ettől nyugatabbra eső fordulhat elő.

Szanka Gábor Gyula tájékoztatása szerint a következő napokban, a hét végéig enyhül az idő, az ország nagyobb részén éjszaka akár nulla fok körül maradhat a hőmérséklet, de utána a keleti területeken visszatérhet a komolyabb hideg.

Az operatív törzs azt tanácsolja, hogy körültekintően induljunk útnak / Fotó: Krizsán Csaba

Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője nyomatékosan arra kérte az embereket, hogy a folyóvizek jegére ne merészkedjenek, mert „az életükkel játszanak”. Hétfőn a tó- és folyópartokon végzett 1111 ellenőrzés során 62 embert szólítottak fel, hogy jöjjön le a jégről – tette hozzá.

Közlése szerint

hétfő délután a Duna teljes szakaszán hajózási zárlatot rendeltek el jégzajlás miatt, nem közlekedhetnek a kishajók, csónakok, kajakok, kenuk, de a zárlat nem vonatkozik a nagy személy- és áruszállító hajókra, a készenléti szervek hajóira, valamint a RÉV-átkelők járműveire.

Mukics Dániel közölte, hogy elzárt település és lezárt útszakasz nincs az országban, az ónos eső miatt hétfő este a 7,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépkocsikra az ország egy részében elrendelt közlekedési tilalmat kedd reggelre mindenhol feloldották.