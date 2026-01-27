Deviza
Ez is eljött, Németországnak elege lett: a szemébe mondta Ukrajnának, nem ad többé a legjobb rakétából Putyin ellen – „Kifogytunk”

A német védelmi miniszter közölte, hogy nem tudnak többet segíteni Ukrajnának, nem szállítanak további Patriot rakétákat. Boris Pistorius szerint Németország már így is aránytalanul sokat teljesített, saját készleteik feltöltésére várnak.
D. GY.
2026.01.27, 08:05
Frissítve: 2026.01.27, 08:48

Kimerültek a Bundeswehr erőforrásai, Berlin már „aránytalanul sokat” tett, légvédelmi képességeinek egyharmadát adta át Ukrajnának, és felszólította a többi szövetségesét, hogy vizsgálják felül saját fegyverarzenáljukat – írja a Deutsche Welle Boris Pistorius német védelmi minisztert idézve. 

Zelenszkij Pistorius
Zelenszkij és Boris Pistorius: Németország kapacitásai elfogytak, nem szállít több légvédelmet Ukrajnának / Fotó: AFP

Pistorius minderről január 26-án, hétfőn beszélt, miután egyeztetett Robertas Kaunas litván védelmi miniszterrel Berlinben. Kijev további légvédelmi lőszer iránti kérelmeire válaszul Pistorius kifejtette, hogy Németország  már „aránytalanul” teljesítette Ukrajna Patriot rendszerekkel való ellátását, és 

saját kapacitásának „több mint egyharmadát” biztosította 

ezekre a rendszerekre. Ezért a további szállítások most lehetetlenek, mivel maga a Bundeswehr is az ukrán félnek átadott rendszerek pótlására vár, és fenn kell tartania ezen rendszerek kiképzésének és karbantartásának képességét – tette hozzá a miniszter.

Pistorius elismerte, hogy az Iris-T légvédelmi rendszer sem volt elég

A német védelmi minisztérium vezetője azt is elismerte, hogy Németország továbbra is az egyetlen ország, amely IRIS-T légvédelmi rakétarendszereket (AMS) tud szállítani Ukrajnának. Pistorius szerint Berlin ezt „folyamatosan” teszi. Ennek ellenére az orosz támadások „nagy arányú fokozódása” miatt, a korábbi szállítások még mindig nem elegendőek – jegyezte meg a védelmi miniszter.

Ukrajna nyugati szövetségeseihez szólva azt közölte: 

mindannyiunk feladata, hogy közösen ellenőrizzük saját tartalékainkat, különösen ez vonatkozik azokra, akiknek még lehetnek szabad kapacitásaik

– idézi a minisztert az AFP hírügynökség.

Pistorius bírálta Oroszországot az ukrán energiarendszer elleni támadások miatt

A német kormánytisztviselő ugyanakkor élesen bírálta Oroszországot az ukrán energiarendszert ért támadások miatt, „különösen cinikusnak” nevezte azokat. Miközben az Abu-Dzabiban zajló tárgyalásokon a tűzszünet lehetőségét vitatják meg, Oroszország 

kíméletlen brutalitással és kegyetlenséggel csap le a zord télben

 a polgári energia-infrastruktúrára, hogy „a nemzetközi jogot megsértve terrorcselekményeket folytasson az ukrán lakosság ellen” – tette hozzá Pistorius.

