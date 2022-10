A brit lakáspiac már érzi a magas kamatok hatását Szeptemberben három hónap alatt már másodszor csökkentek a lakásárak az előző havihoz képest, és az emelkedő jegyzáloghitel-kamatok miatt valószínűleg hamarosan még nagyobb lesz a nyomás a piacon a Halifax jelzálog-hitelező szerint. Augusztushoz képest 0,1 százalékos csökkenést mértek, az árak azonban így is 9,9 százalékkal voltak magasabbak az egy évvel korábbinál, ami január óta a legalacsonyabb. Az átlagos kétéves jelzáloghitel kamata a héten 6 százalék fölé ugrott a decemberi 2,34 százalékról, ami először fordult elő 2008 óta, és az ötévesé is megközelítette ezt a szintet. Sok terméket ki is vontak a piacról, miután az új kormány miniköltségvetése miatt mélypontra esett a font árfolyama, és a Bank of England várhatóan a korábban jelzettnél magasabbra lesz kénytelen emelni az alapkamatot.