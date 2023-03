A Walt Disney bezárta a metaverzummal foglalkozó részlegét és a Microsoft is hasonlóan döntött nemrég, amikor leállította a közösségi virtuálisvalóság-platformját. Mark Zuckerberg éveken át nagyon komolyan gondolta a metaverzum kialakítását, amit mi sem jelez jobban, minthogy a Facebookot átnevezete Meta Platforms-ra 2021 őszén. A cégóriás a névváltoztatás után a metaverzum kiépítésére koncentrált. A vezető a napokban mégis arról írt, hogy a fejlesztések középpontjába a mesterséges intelligenciát helyezi.

Fotó: Antonio Solano/Getty Images

Hanyatlik a virtuális valóság metaverzuma?

A metaverzum koncepciójának hanyatlását jelzi az is, hogy a virtuális ingatlanok árai – tehát az olyan helyeké, amelyeket online világban az avatarunknak vásárolhatunk – beszakadtak.

A Decentralandban a földterületek átlagos eladási ára csaknem 90 százalékkal csökkent az egy évvel ezelőttihez képest a WeMeta szerint.

Miért történt mindez? Azért, mert a felhasználók többsége még mindig idegenkedik a virtuális valóságtól. Ráadásul ahhoz, hogy egy ilyen – még kezdeti fázisú, döcögő - digitális birodalomban részt vegyen valaki, mélyen a pénztárcájába kell nyúlnia a megfelelő hardverért. A cégek a keresletet a fejlett, nyugati országok társadalmaitól várták. A megélhetés viszont mindenhol nehezebbé vált, így a fogyasztók inkább másra költik a pénzüket.

Várhatóan a mesterséges intelligencia hoz megtérülést a közeljövőben. Azt pedig nem látni, hogy a metaverzum felhasználói kedveltsége és keresettsége mikor éri el azt a kritikus tömeget, amikor már megtérülést hoz a szolgáltatóknak.

Ezt lereagálva a technológiai vállalatok is nyugvó pontra helyezték a projektjeiket, ami okán munkahelyeket szüntetnek meg. Zuckerberg 2023-at egyenesen a hatékonyság évének jelölte meg. Ősszel 11 ezer alkalmazottat bocsátott el és további 10 ezer álláshelyet megszüntet. A Disney-nél a közelmúltban vezetőváltás és átszervezés volt, amikkel együtt fordult a prioritás is. Robert Iger vezérigazgató novemberben tért vissza a vállalathoz, és megkezdte a költségek csökkentését. A vállalat közölte, hogy 7 ezer munkahely megszüntetését és 5,5 milliárd dolláros költségcsökkentést tervezi. A Microsoft is megnyirbálta a digitális birodalmak kiépítésére szánt költségvetést.

A legnagyobb sikert eddig az olyan kisebb vállalatok, mint a Decentraland és a Sandbox, aratták, ahol a felhasználók virtuális földet vásárolhatnak és saját világokat építhetnek ki. A földeladások száma azonban csökken ami okán a Decentralandban a négyzetméterárak bezuhantak. A WeMeta cég adatai szerint az átlagár az egy évvel ezelőtti 45 dollárról 5 dollárra esett.

A platformot felügyelő Decentraland Alapítvány szóvivője szerint a telekeladások nem jelzik a felhasználók számának növekedését.

A digitális birodalmakat egyelőre nem kell félteni

A Decentraland aktív felhasználóinak száma a negyedével csökkent a novembertől januárig tartó időszakban, ám a DCL Metrics szerint a héten fellendülést hozhat a Metaverse Fashion Week. Az eseményen olyan neves márkák vesznek részt, mint a Dolce & Gabbana és a Tommy Hilfiger.

Nyilvánvaló, hogy a metaverzum körüli őrület visszaszorult. De ezt nem szabad összetéveszteni a fejlődés hiányával

- mondta Matthew Ball kockázati tőkebefektető a The Wall Street Journalnak.

A Meta a metaverzum kiépítésére most már hosszú távú célként tekint. Talán évek múlva újból erőre kap az online világok gondolata és egy nehéz munkanap után a kedvenc digitális tengerpartunkon pihenhetjük ki a fáradalmakat.

