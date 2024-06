Izrael a levegőből és a tengerről is támadja Rafahot

Az izraeli hadsereg tüzérséggel, helikopterekkel és hadihajókkal támadta Rafah nyugati területeit helyi beszámolók szerint. A Hamász az AFP-nek megerősítette a támadás tényét, egyben közölte, hogy utcai harcokra is sor került a településen az izraeli katonák és az iszlamista szervezet fegyveresei között.

Fotó: AFP

A Gázai övezet legdélibb részén, az egyiptomi határnál fekvő Rafahban május előtt több mint egymillió, az övezet északi részéről elmenekült palesztin élt ideiglenes szálláshelyeken. Szárazföldi csapatok a múlt hónapban hatoltak be a városba, előtte pedig az izraeli légierő számos légi csapást is végrehajtott.

A rafahi volt az egyetlen, nem Izrael által ellenőrözött határátkelőhely, így főleg ezen keresztül áramlott a segély a tengerparti enklávéba. Azonban nyugati nyomásra a zsidó állam végül több átkelőt is megnyitott a szállítmányok előtt. Rafahon keresztül több mint 64 ezer, második útlevéllel is rendelkező palesztin is elhagyta a Gázai övezetet a harcok kirobbanása óta.

Az izraeli miniszterelnök szerint a város a Hamász utolsó bástyája, és az ország nem tudja felszámolni a fegyveres csoportot, ha nem hatolnak be a településre. Ugyanakkor az kérdéses, hogy egyáltalán teljesen megsemmisíthető-e Hamász. Viszont Netanjahu koalíciós partnerei támadást követelnek Rafah ellen. A nyugati országok nem támogatják a hadműveletet.