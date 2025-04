A luxusipar a feltámadásra készült, de rácsapták az ajtót: a vámháború eltörölte a 2025-ös reményeket

A világjárványt követő luxusőrületből visszazuhant piac azóta is keresi a talajt:

a középosztály visszafogta a költekezést;

Kína gazdasága gyengélkedik;

a vámháború pedig csomót kötött a szektor ellátási láncaira.

Bár a legtöbb luxustermék francia, olasz vagy svájci gyárakból érkezik, az Egyesült Államok ezekre is 10 százalékos vámtarifát vezetett be – visszavonva ugyan a korábban tervezett magasabb szinteket, de így is zűrzavart okozva. Egy iparági vezető szerint egy héten belül háromszor is módosítani kellett az amerikai szállítmányok vámtételeit.

„A bizalom elvesztése hosszú távú hatás. A bizonytalanság pedig méreg a fogyasztói hangulatra nézve” – figyelmeztetett Solca.

Sarokba szorulnak a luxusgyártók

Bár a márkák – különösen az erősebbek – áremelésekkel részben képesek ellensúlyozni a vámokat, az iparág sikerét döntően a pszichológiai tényezők határozzák meg.

A részvénypiacokon tapasztalt masszív eladási hullám sok potenciális vásárlót óvatosságra int. „Ha figyeled a tőzsdei mozgásokat, megjósolhatod a butikjaink forgalmát is” – mondta Bruno Pavlovsky, a Chanel divatágazati elnöke.

Erwan Rambourg, a HSBC igazgatója szerint a luxuspiac legnagyobb kockázatai a vagyonvesztés, az amerikai fogyasztói költekezés visszaesése és a romló hangulat kombinációjában rejlenek. „Idén kevesebb pezsgőt fognak kibontani” – írta.

A HSBC immár stagnálást jósol 2025-re – szemben a korábbi, 5 százalékos növekedési várakozással.

Tavaly év végén még a legtöbb luxusrészvényre pozitív kilátásokat adtak, remélve, hogy az amerikai piac húzza majd felfelé az iparágat. Ez most már aligha fog bekövetkezni.

A kínai piac sem kecsegtet sok jóval: a 2024-es nehéz év után várt enyhe növekedés is egyre kevésbé tűnik reálisnak.

Egyedül a Hermes maradhat kivétel: a Barclays 8 százalékos eladási növekedést jósol az első negyedévre. Ezzel szemben a Kering, amelynek kulcsmárkája, a Gucci éppen gyengélkedik, erősen kitett a visszaesésnek. A Gucci forgalma 25 százalékkal csökkenhet a negyedévben, míg a Bernstein szerint a Kering szinte biztosan nem éri el az idei célkitűzéseit, sem árbevétel, sem működési eredmény terén.