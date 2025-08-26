Donald Trump újabb brutális vámokkal fenyeget – 200 százalékról beszélnek, tapintható a feszültség!

Donald Trump amerikai elnök az eddiginél is jóval magasabb vámokkal fenyegette meg Kínát arra az esetre, ha Peking korlátozza a ritkaföldfém-mágnesek exportját. Veszélybe került így az amerikai-kínai kereskedelmi tűzszünet éppen olyan időszakban, amikor az Egyesült Államokba várják a pekingi delegációt.

Donald Trump a dél-koreai elnökkel folytatott tárgyalás után beszélt az új vámokról / Fotó: AFP

Adniuk kell nekünk mágneseket, és ha nem adnak mágneseket, akkor kénytelenek leszünk 200 százalékos vámokkal sújtani őket, vagy valami ilyesmi

– jelentette ki Trump a dél-koreai elnökkel folytatott tárgyalása után a Fehér Házban.

Az elnök hozzátette, hogy a repülőgép-alkarészek is kulcsfontosságú amerikai adunak minősülnek Pekinggel szemben. „200 repülőgépük nem tud repülni, mert szándékosan nem adtunk nekik Boeing-alkatrészeket, amiért nem szállítottak nekünk mágneseket” – jelentette ki.

Kulcsfontosságú üzlet eshet kútba, a Boeing ugyanis 500 gép eladásáról tárgyal Kínával, már a véglegesítésnél tartanak. Ez része lenne a kétoldalú kereskedelmi megállapodásnak.

Ami a ritkaföldfémeket és az azokból készült mágneseket illeti, ez valóban Kína legerősebb fegyvere, amelyet nem fél használni, legutóbb áprilisban vezetett be exportkorlátozásokat.

Kína fegyverként használja a ritkaföldfémeket és a belólük készült mágneseket / Fotó: Imaginechina via AFP

Peking azonban az amerikaiakkal kötött kereskedelmi tűzszünet után tartotta a szavát, és újra engedélyezte a mágnesek exportját. A kivitel júniusban a hétszeresére ugrott az előző hónaphoz képest.

Pekingi szakértő szerint Donald Trump blöfföl

Henry Vang, a pekingi központú Center for China & Globalization kutatóközpont alapítója és elnöke, a kínai államtanács korábbi tanácsadója szerint a mellesleg tett megjegyzés azt mutatja, hogy Trump nagyon szeretné megkötni a kereskedelmi megállapodást Kínával.

„Blöfföl. Mindig nagyot mond a vámokat és potenciális büntetéseket illetően, de nem szabad fennakadnunk a retorikán” – mondta a CNBC-nek. Szerinte a valódi tesz azt lesz, hogy a két fél milyen erőfeszítéseket tesz a már meglévő megállapodás megvalósítására.

Kína az ígéretnek megfelelően újraindította a mágnesexportot / Fotó: Xinhua via AFP

Az újabb fenyegetés azonban veszélybe is sodorhatja a meghosszabbított kereskedelmi tűzszünetet, méghozzá fontos időszakban. A héten várják ugyanis Washingtonba Li Cseng-kang kínai kereskedelmi képviselőt és főtárgyalót, aki amerikai illetékesekkel egyeztet, bár a washingtoni külügyminisztérium szóvivője szerint a látogatás nem része a formális egyeztetéseknek.