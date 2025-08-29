Deviza
EUR/HUF396.35 -0.08% USD/HUF338.87 -0.24% GBP/HUF457.46 -0.27% CHF/HUF423.73 +0.04% PLN/HUF92.96 -0.11% RON/HUF78.13 -0.1% CZK/HUF16.21 +0.24% EUR/HUF396.35 -0.08% USD/HUF338.87 -0.24% GBP/HUF457.46 -0.27% CHF/HUF423.73 +0.04% PLN/HUF92.96 -0.11% RON/HUF78.13 -0.1% CZK/HUF16.21 +0.24%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,554.62 -1.15% MTELEKOM1,924 -1.84% MOL2,914 -1.22% OTP29,530 -0.84% RICHTER10,270 -2.1% OPUS580 -0.17% ANY7,900 0% AUTOWALLIS163 +1.88% WABERERS5,280 0% BUMIX9,272.63 +0.27% CETOP3,416.74 -0.72% CETOP NTR2,128.72 -0.73% BUX102,554.62 -1.15% MTELEKOM1,924 -1.84% MOL2,914 -1.22% OTP29,530 -0.84% RICHTER10,270 -2.1% OPUS580 -0.17% ANY7,900 0% AUTOWALLIS163 +1.88% WABERERS5,280 0% BUMIX9,272.63 +0.27% CETOP3,416.74 -0.72% CETOP NTR2,128.72 -0.73%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Európai Központi Bank
Németország
infláció
kamatdöntés

Elszabadult a pénzromlás Németországban: akkora lett az infláció, hogy az elemzők is alig akarják elhinni

A piac stagnálást várt, ehelyett jókora emelkedés jött. Augusztusban ismét gyorsult a német infláció, főként az élelmiszerárak emelkedése miatt.
VG/MTI
2025.08.29., 18:36
Fotó: Shutterstock

A német infláció augusztusban éves szinten 2,2 százalékra gyorsult, ami március óta a legmagasabb érték – derült ki a szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis legfrissebb adataiból.

Németországban lassult az infláció júniusbanDestatis német infláció
Augusztusban ismét gyorsult a német infláció, főként az élelmiszerárak emelkedése miatt / Fotó: Shutterstock

Júliusban még 2,0 százalékon állt a mutató, az elemzők pedig csak 2,1 százalékot vártak. 

Havi összevetésben 0,1 százalékkal nőttek a fogyasztói árak, míg a piac stagnálással számolt.

Az élelmiszerek drágulása 2,5 százalékra ugrott, miközben az energiaárak tovább csökkentek, de a júliusihoz képest kisebb ütemben, 2,4 százalékkal. A szolgáltatások inflációja 3,1 százalékon stabilizálódott.

A maginfláció – az energia és élelmiszerárak nélkül – továbbra is 2,7 százalékon áll, ami azt jelzi, hogy Németországban a belső árnyomás makacsul erős maradt.

Az uniós összevetésre kalkulált HICP mutató is felfelé mozdult: éves szinten 2,1 százalékra emelkedett, az előző havi 1,8 százalék után. Havi alapon szintén 0,1 százalékos növekedést mértek.

Az EKB-t is aggasztja a német infláció

A friss adatok azért bírnak különös jelentőséggel, mert az Európai Központi Bank az őszi kamatpályáról éppen ezekre a számokra figyel leginkább. Ha a német infláció tartósan a 2 százalék felett ragad, az lassíthatja a kamatcsökkentési ciklus ütemét az egész euróövezetben.

Kiderült: rosszabb a német gazdaság helyzete, mint várták – elámultak az elemzők a valóságon

Tovább bukdácsol Németország gazdasága. A kiskereskedelmi forgalom a vártnál nagyobb mértékben csökkent júliusban a Destatis friss jelentése szerint.

 

Infláció

Infláció
541 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
5 perc
usa

Adatdömpinggel indult a szeptember, kiadja a Bézs könyvet a Fed

A kamatdöntés előtti utolsó jelentésére készül a Fed.
2 perc
makó

Senki se vette észre: szép csendben megkezdte a termelést a hatalmas kínai gyár Magyarországon – mindenkit meglepett

Ünnepség nélkül kezdte meg működését a Benepack Hungary Kft. makói gyára, amely évente akár egymilliárd alumíniumdobozt állíthat elő.
2 perc
Németország

Elszabadult a pénzromlás Németországban: akkora lett az infláció, hogy az elemzők is alig akarják elhinni

A piac stagnálást várt, ehelyett jókora emelkedés jött.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu