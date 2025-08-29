Elszabadult a pénzromlás Németországban: akkora lett az infláció, hogy az elemzők is alig akarják elhinni

A német infláció augusztusban éves szinten 2,2 százalékra gyorsult, ami március óta a legmagasabb érték – derült ki a szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis legfrissebb adataiból.

Augusztusban ismét gyorsult a német infláció, főként az élelmiszerárak emelkedése miatt / Fotó: Shutterstock

Júliusban még 2,0 százalékon állt a mutató, az elemzők pedig csak 2,1 százalékot vártak.

Havi összevetésben 0,1 százalékkal nőttek a fogyasztói árak, míg a piac stagnálással számolt.

Az élelmiszerek drágulása 2,5 százalékra ugrott, miközben az energiaárak tovább csökkentek, de a júliusihoz képest kisebb ütemben, 2,4 százalékkal. A szolgáltatások inflációja 3,1 százalékon stabilizálódott.

A maginfláció – az energia és élelmiszerárak nélkül – továbbra is 2,7 százalékon áll, ami azt jelzi, hogy Németországban a belső árnyomás makacsul erős maradt.

Az uniós összevetésre kalkulált HICP mutató is felfelé mozdult: éves szinten 2,1 százalékra emelkedett, az előző havi 1,8 százalék után. Havi alapon szintén 0,1 százalékos növekedést mértek.

Az EKB-t is aggasztja a német infláció

A friss adatok azért bírnak különös jelentőséggel, mert az Európai Központi Bank az őszi kamatpályáról éppen ezekre a számokra figyel leginkább. Ha a német infláció tartósan a 2 százalék felett ragad, az lassíthatja a kamatcsökkentési ciklus ütemét az egész euróövezetben.