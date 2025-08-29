Elszabadult a pénzromlás Németországban: akkora lett az infláció, hogy az elemzők is alig akarják elhinni

A német infláció augusztusban éves szinten 2,2 százalékra gyorsult, ami március óta a legmagasabb érték – derült ki a szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis legfrissebb adataiból.
Júliusban még 2,0 százalékon állt a mutató, az elemzők pedig csak 2,1 százalékot vártak.
Havi összevetésben 0,1 százalékkal nőttek a fogyasztói árak, míg a piac stagnálással számolt.
Az élelmiszerek drágulása 2,5 százalékra ugrott, miközben az energiaárak tovább csökkentek, de a júliusihoz képest kisebb ütemben, 2,4 százalékkal. A szolgáltatások inflációja 3,1 százalékon stabilizálódott.
A maginfláció – az energia és élelmiszerárak nélkül – továbbra is 2,7 százalékon áll, ami azt jelzi, hogy Németországban a belső árnyomás makacsul erős maradt.
Az uniós összevetésre kalkulált HICP mutató is felfelé mozdult: éves szinten 2,1 százalékra emelkedett, az előző havi 1,8 százalék után. Havi alapon szintén 0,1 százalékos növekedést mértek.
A friss adatok azért bírnak különös jelentőséggel, mert az Európai Központi Bank az őszi kamatpályáról éppen ezekre a számokra figyel leginkább. Ha a német infláció tartósan a 2 százalék felett ragad, az lassíthatja a kamatcsökkentési ciklus ütemét az egész euróövezetben.
Kiderült: rosszabb a német gazdaság helyzete, mint várták – elámultak az elemzők a valóságon
Tovább bukdácsol Németország gazdasága. A kiskereskedelmi forgalom a vártnál nagyobb mértékben csökkent júliusban a Destatis friss jelentése szerint.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.