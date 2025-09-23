Újabb versenytársat kaptak az amerikai gazdák a kínai szójapiacért

Hathetes mélypontra zuhant a szója ára a chicagói árutőzsdén kedden, dollármilliárdokat veszítenek az amerikai termelők a főeladási szezon kellős közepén, mert nincsenek kínai vásárlók, és Brazília mellett már Argentínával is erősödik a verseny a világ legnagyobb piacáért. Tovább rontja az amerikaiak helyzetét, hogy az argentin kormány a héten ideiglenesen megszüntette az exportadót több agrártermékre, köztük a szójára is, hogy növelje a kivitelt, és dollártartalék felhalmozásával erősítse meg a gyengélkedő pesót.
Kereslet hiányában kedden további 0,5 százalékkal, vékánként 10,06 dollárra csökkent a szója ára Chicagóban – utoljára augusztus közepén volt ennyire alacsony.
Kína, a világ legnagyobb szójavásárlója, de
a negyedik negyedévre egyetlen amerikai szállítmányt sem foglalt le eddig,
Dél-Amerikából szerzi be a szükséges mennyiséget. A legnagyobb beszállítója Brazília, de a Reuters kereskedői forrásokból származó értesülése szerint most legalább tíz, egyesek szerint 15 szállítmányra kötött szerződést Argentínával is.
A kínai vásárlók azonnal kihasználták a Buenos Aires-i kormány hétfőn kelt rendeletét, amely ideiglenesen megszüntette
További üzletek is várhatók, mert az argentin gazdák igyekeznek majd kihasználni az esélyt, hogy megszerezzék a szükséges pénzt a következő vetési szezon megalapozására.
Az intézkedés legalább október végéig érvényben marad, vagy addig, amíg az exportált mennyiség értéke eléri a hétmilliárd dollárt.
Az egyenként 65 ezer tonnás szállítmányokat novemberre kötötték le, méghozzá igen jó áron, szállítással együtt vékánként 2,15–2,3 dollárért.
Az üzleteket az éjszaka kötötték, az argentin exportadódöntés meghozatala után. Ez egyértelműen azt jelenti, hogy Kínának nincsen szüksége amerikai szójababra
– nyilatkozta a brit hírügynökségnek egy neve elhallgatását kérő kereskedő.
Ez nagy gond az amerikai gazdáknak, az Egyesült Államokban ugyanis most aratják a szóját, vasárnapig a termőterület mintegy 9 százalékával végeztek, és az agrártárca előrejelzése szerint az ötéves átlagnak megfelelő termés várható.
A kínai importőrök októberre 7,4 millió tonna szóját már lekötöttek – ez a teljes hazai igény 95 százalékát kielégíti. Amerikai szállítmány azonban nincs közöttük, miközben tavaly ősszel még 12-13 millió tonnát tett ki az import az Egyesült Államokból.
Az amerikai gazdák általában szeptember és január között szállítanak szóját Kínába, mielőtt piacra kerül a brazil termés, korábban hetente 15 szállítmány indult útnak.
Az amerikai piaci részesedés azonban Donald Trump első elnöksége és vámháborúja óta folyamatosan csökken: 2016-ban még 41, 2024-ben már csak 20 százalék körüli volt.
2025 első fél évében Kína 42,26 tonna szóját importált Brazíliából, 16,57 millió tonnát a Egyesült Államokból.
Hiába volt olcsóbb vékánként 80-90 centtel szeptemberi–októberi szállításra az amerikai szója a brazilnál, az Egyesült Államokból érkező importra érvényes 23 százalékos kínai vámok vékánként két dollárral megdrágítják.
Kínát pedig piacként senki sem képes pótolni. Dan Basse, a chicagói AgResource alapítója és elnöke szerint 14-16 millió tonna kiesést jelent, ha november közepéig elmaradnak a kínai megrendelések, amire most már minden esély megvan.
Peking azonban nem zárta be az ajtót teljesen az amerikai szója előtt, november és január között még rendelhet, különösen, ha kitart az immár másodszor is meghosszabbított kereskedelmi tűzszünet. A régóta várt kereskedelmi megállapodásra idén már aligha kerül sor, mert azt a két elnök személyes találkozójától várták, és arra David Perdue pekingi amerikai nagykövet szerint
ősz helyett valószínűleg csak jövőre kerül sor.
„Várjuk a találkozót, és ez valószínűleg a közeljövőben, de jövőre biztosan megvalósul” – idézte a CNBC a nagykövetet, aki egy amerikai törvényhozók pekingi látogatása alkalmából rendezett sajtótájékoztatón beszélt.
A Hszi Csin-ping kínai elnökkel folytatott pénteki telefonbeszélgetése után Trump azt írta közösségi oldalán, hogy a jövő hónapban Dél-Koreában tartandó többoldalú csúcstalálkozón tárgyalnak majd, ő maga a jövő év elején látogat Kínába, majd ezt követően Hszi az Egyesült Államokba utazik. A portál megjegyezte, hogy a kínai oldal közleménye nem tartalmazott ilyen részleteket az egyeztetésről.
