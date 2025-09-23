Újabb versenytársat kaptak az amerikai gazdák a kínai szójapiacért

Hathetes mélypontra zuhant a szója ára a chicagói árutőzsdén kedden, dollármilliárdokat veszítenek az amerikai termelők a főeladási szezon kellős közepén, mert nincsenek kínai vásárlók, és Brazília mellett már Argentínával is erősödik a verseny a világ legnagyobb piacáért. Tovább rontja az amerikaiak helyzetét, hogy az argentin kormány a héten ideiglenesen megszüntette az exportadót több agrártermékre, köztük a szójára is, hogy növelje a kivitelt, és dollártartalék felhalmozásával erősítse meg a gyengélkedő pesót.

A szója kilenc százalékát takarították be eddig az Egyesült Államokban / Fotó: Vesnakostic / Shutterstock

Kereslet hiányában kedden további 0,5 százalékkal, vékánként 10,06 dollárra csökkent a szója ára Chicagóban – utoljára augusztus közepén volt ennyire alacsony.

Kína, a világ legnagyobb szójavásárlója, de

a negyedik negyedévre egyetlen amerikai szállítmányt sem foglalt le eddig,

Dél-Amerikából szerzi be a szükséges mennyiséget. A legnagyobb beszállítója Brazília, de a Reuters kereskedői forrásokból származó értesülése szerint most legalább tíz, egyesek szerint 15 szállítmányra kötött szerződést Argentínával is.

A kínai vásárlók azonnal kihasználták a Buenos Aires-i kormány hétfőn kelt rendeletét, amely ideiglenesen megszüntette

a szójabab 26

és szójababolaj 24,5 százalékos exportadóját.

További üzletek is várhatók, mert az argentin gazdák igyekeznek majd kihasználni az esélyt, hogy megszerezzék a szükséges pénzt a következő vetési szezon megalapozására.

Brazíliából szerzi be Kína a legtöbb szóját / Fotó: CFOTO via AFP

Az intézkedés legalább október végéig érvényben marad, vagy addig, amíg az exportált mennyiség értéke eléri a hétmilliárd dollárt.

Egyetlen éjszaka alatt kelt el a szója

Az egyenként 65 ezer tonnás szállítmányokat novemberre kötötték le, méghozzá igen jó áron, szállítással együtt vékánként 2,15–2,3 dollárért.

Az üzleteket az éjszaka kötötték, az argentin exportadódöntés meghozatala után. Ez egyértelműen azt jelenti, hogy Kínának nincsen szüksége amerikai szójababra

– nyilatkozta a brit hírügynökségnek egy neve elhallgatását kérő kereskedő.

Ez nagy gond az amerikai gazdáknak, az Egyesült Államokban ugyanis most aratják a szóját, vasárnapig a termőterület mintegy 9 százalékával végeztek, és az agrártárca előrejelzése szerint az ötéves átlagnak megfelelő termés várható.