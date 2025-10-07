Politikai aggodalmak rázzák meg a piacokat, válság Párizsban, válság Washingtonban - minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni kell

A Japánban és Franciaországban tapasztalható politikai felfordulás immár második napja tépázza a deviza- és kötvénypiacokat kedden; a globális részvénypiac is megtorpant, annak ellenére, hogy az AMD és az OpenAI több milliárd dolláros csipszerződést kötött.

Politikai aggodalmak tépázzák a részvénypiac befektetőinek idegeit / Fotó: AFP

A hétvégén a japán kormánypárt élére választott, a fiskális és a monetáris politikában egyaránt a lazítás hívének számító Sanae Takaichi győzelme újabb rekordmagasságba repítette a Nikkei indexet a kereskedés korai szakaszában. Eközben a jen tovább gyengült, a dollárral szemben 150-es szint felett maradt, és kéthavi mélypontra süllyedt, míg a japán államkötvények árfolyama esett, ami felhajtotta a hozamokat. A keddi, 30 éves japán államkötvény-aukció korai próbája lehet annak, hogy mennyire fogadják el a befektetők Takaichi várható expanzív politikáját.

Aggodalom Tokióban, válság Párizsban

Úgy tűnik, a befektetők már beárazták Takaichi Abenomics iránti elkötelezettségét a vezetésével kapcsolatos várakozásaikba

– kommentálta a helyzetet a Reutersnek nyilatkozva Naomi Fink, az Amova Asset Management vezető globális stratégája, utalva Abe Sindzó korábbi miniszterelnök gazdaságpolitikájára. „Mivel a hozamprémiumok már most is emelkednek, különösen a hosszabb lejáratoknál, a befektetők elutasíthatják a túlzott fiskális bőkezűség bármilyen jelét.”

Franciaországban Sébastien Lecornu váratlan lemondása a miniszterelnöki posztról tovább mélyítette az ország politikai válságát, ami nyugtalanságot keltett a piacokon. A francia OAT határidős kötvények kedd reggel kissé estek az ázsiai kereskedésben, miután hétfőn már zuhanást mutattak, miközben az euró is nyomás alá került, 0,06 százalékkal gyengülve 1,1706 dollárra süllyedt.

Emmanuel Macron megpróbálhat új kabinetet felállítani a Nemzetgyűlés jóváhagyásával, de nagy nyomás nehezedik rá, hogy feloszlassa a törvényhozást, és új parlamenti választásokat írjon ki

– mondta Thierry Wizman, a Macquarie Group globális deviza- és kamatstratégája.

Az EUROSTOXX 50 határidős index 0,05 százalékkal emelkedett,

az FTSE futures 0,15 százalékkal csökkent.

Jó hírekre vár a részvénypiac

A nagy gazdaságok politikai megrázkódtatásai, amelyeket a közelgő amerikai kormányzati leállás sem enyhített, kevés örömre adtak okot a befektetőknek. A hangulat borús maradt, még az AI-hoz fűzött optimizmust is elhomályosítva. Az AMD egy többéves megállapodás alapján MI-csipeket szállít az OpenAI-nak, ami évente több tízmilliárd dolláros bevételt hozhat a csipgyártónak, és az OpenAI-t, a ChatGPT fejlesztőjét, akár a vállalat közel 10 százalékos részesedésének megszerzésére is jogosíthatja.

Ennek ellenére az ázsiai kereskedésben a Nasdaq határidős indexe 0,18 százalékkal,

az S&P 500 futures pedig 0,16 százalékkal csökkent, nem folytatták a hétfői rekordzárás után újraindult emelkedést.

A hongkongi és kínai piacok az ünnep miatt zárva tartottak.

Az MSCI legszélesebb ázsiai részvényindexe ingadozott, végül stagnált.

A devizapiacon az amerikai dollár erősödött, részben a jen és az euró gyengesége miatt.

A font 0,08 százalékkal 1,3475 dollárra esett,

a globális kockázatvállalási hajlandóság egyik indikátorának tartott ausztrál dollár pedig 0,13 százalékkal 0,6609 dollárra gyengült.

Meglepő, de erősödött a dollár

Az amerikai kormányzati leállás ellenére erősödő dollár sokakat meglepett, hiszen ez ellentmond annak az általános vélekedésnek, hogy a zöldhasú gyengülni szokott a leállások idején

– mondta Vishnu Varathan, a Mizuho Ázsián kívüli makrokutatási vezetője. „A 2018. decemberi és a 2013. októberi hasonló leállások tapasztalatai azt mutatják, hogy a dollárgyengülés két héten belül jelentősen visszafordult. Így kevés meggyőző érv szól a dollár elleni nagy volumenű, eladási pozíciók mellett.”