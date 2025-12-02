Százmilliárdos mértékű lehet az ellopott pénz Ukrajnában, amelynek egy része valószínűleg Ursula von der Leyentől származik. Nyikolaj Azarov volt ukrán miniszterelnök kiszámolta, hogy mennyit sikkasztott el Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és kormánya – közölte a Magyar Nemzet.

Zelenszkij és Ursula von der Leyen eddig is szoros kapcsolatot ápolt / Fotó: AFP

A volt miniszterelnök közösségi oldalán osztotta meg számításait. Azarov bejegyzésében elárulta, hogy Ukrajna 2022 óta körülbelül 360 milliárd dollárt kapott támogatásként. A volt miniszterelnök szerint ezeknek egy része egészen biztosan eltűnt.

Ursula von der Leyent mindez nem zavarja

A politikus szerint érdemes arra gondolni, hogy az afgánok az amerikai segélyek nagyjából 30 százalékát sikkasztották el. Ha a minimumot, a 15 százalékot vesszük, akkor az ukrán korrupt tisztviselők 54 milliárd dollárt sikkasztottak el – fogalmazott.

Ha azonban a 30 százalékot vesszük akkor 108 milliárd dollárról beszélhetünk.

Mint ismeretes, Ukrajnát történetének egyik legnagyobb korrupciós botránya rázta meg. Az energiaszektort érintő korrupció középpontjában Timur Mindics üzletember, Zelenszkij barátja és korábbi üzlettársa állt. A férfi ugyan a nyomozók érkezése előtt elmenekült, azonban bőven elég bizonyíték gyűlt össze ellene.

Az ő egyik ingatlanja az, ahol a hatóságok megtalálták az azóta már a korrupció szimbólumává vált aranyvécét.

Mindics ugyan elmenekült, azonban a dominók már borultak. Az elnök volt kabinetfőnökénél, Andrij Jermaknál házkutatást tartottak a nyomozók, nem sokkal később pedig Zelenszkij maga jelentette be, hogy legfőbb bizalmasa távozik az elnöki hivatal éléről.

Gyorsan eltüntetik a tanúkat

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, egy újonnan létrehozott, ezer hrivnya jegyzett tőkéjű, ukrán vállalat 37 millió hrivnyás (több mint 290 millió forintos) óvadékot tett le a NABU „Midász” műveletében részt vevő két gyanúsítottért – Leszja Usztimenkóért és Ljudmila Zorináért, akik valószínűleg pénzmosással foglalkozó háttéralkalmazottak voltak.