Elképesztő számok érkeztek: már januárban összeomlott a német költségetés
A német kereszténydemokrata párt február végi kongresszusán a Friedrich Merz pártelnökké való újraválasztását követő tízperces tapsvihar még mindig visszhangzott, amikor a szövetségi pénzügyminisztérium alaposan elrontotta az ünnepi hangulatot.
Kijózanító német adóbevételek
Lars Klingbeil pénzügyminiszter ugyanis akkor számolt be róla, hogy a társasági adóbevételek 2026 januárjában éves bázison 79 százalékkal - 434 millióról 91 millió euróra - csökkentek – írja Thomas Kolbe német közgazdász, aki több mint 25 éve dolgozik gazdasági újságíróként.
Visszaestek mintegy 14 százalékkal, a jövedelemadóból származó bevételek is, míg a béreket terhelő adók bevétele 12,7 százalékkal nőtt –tette hozzá Kolbe.
A társasági adó mértéke amúgy 15 százalék, amit egy úgynevezett szolidaritási pótlékkal is kiegészítenek.
Figyelemre méltó, hogy az ebből származó bevétel már 2025-ben is hat százalékkal csökkent, ami negatív tendenciát mutat.
A januári átmeneti összeomlás ugyanakkor valószínűleg nem jár azonnali költségvetési következményekkel. A társaságiadó-bevételek megoszlanak,
- 50 százalék a szövetségi kormánynak,
- 42 százalék a tartományoknak
- és nyolc százalék az önkormányzatoknak jár.
Az önkormányzatok már tavaly is elszenvedtek egy költségvetési csapást, különösen az ipari válság középpontjaiban. Wolfsburgban és Stuttgartban például meredeken csökkent a helyiadó-bevételük - írja a közgazdász.
A feldolgozóipart érte az infarktus
A januári riasztó adatokból mindenesetre Kolbe szerint egy aggasztó diagnózis szűrhető le: a társasági adóbevételek javarészét generáló feldolgozóipart – az autó- és vegyipar klasszikus ipari ágazatait –, azaz a német gazdaság szíve közepét sújtotta egyfajta gazdasági infarktus. Ez persze logikus következménye annak az évek óta tartó folyamatnak, amelyet
tavaly 24 000 vállalati csőd, több százezer elveszett ipari munkahely és a német szabályozási és energetikai rémálomból külföldre menekülő tőke jellemzett.
A kormány válasza minderre az állami tevékenység bővítése, a beavatkozási spirál felpörgetése egyre újabb adósságokkal, hogy stabilizáljon egy olyan ipart, amely nagyrészt már nem létezik.
Friedrich Merz tavaly nem véletlenül hozott létre hitelből egy különleges alapot, hogy ideiglenesen stabilizálja az összeomló gazdasági modellt. Mégis, annak ellenére, hogy az alapból milliárdok áramlanak a védelmi szektorba és a zöld átalakulási projektekbe, a társasági adóbevételek összeomlottak, ami rávilágít a vállalati szektor drámai állapotára.
Az állandó támogatások nélkül nagyrészt életképtelen gazdaság mára politikai problémát is jelent.
A német gazdaság a zöld átalakulás és az energiaválság alatti évekig tartó szerkezetátalakítás során olyan súlyos károkat szenvedett, hogy azok most már állami szinten is láthatók. A zöld szocializmus felé való elmozdulás túl messzire ment.
Nehéz évek előtt Németország
Németország nehéz évek előtt áll. Kérdés, hogyan tovább az egyre szűkösebb közpénzek közepette. Az újraelosztás már meghaladja az 50 százalékot, és a szövetségi politika eredményeként folyamatosan emelkedik.
A bürokrácia és a jóléti rendszer évente öt-hat százalékkal bővül, egyre nagyobb hozzájárulásokat követelve a gazdaságtól.
A jóléti állam gazdasági realitásokhoz való újrakalibrálása azonban hamarosan elkerülhetetlen lesz. Addig a jólét illúzióját hitelekkel tartják életben.
Az állam egyre inkább a polgárok erőforrásaira fog támaszkodni a növekvő költségvetési hiányok pótlására. A társasági adó összeomlása valószínűleg nem egyszeri anomália volt, és
egyre drágább lesz a védelmi ágazatot a német ipar összeomlásának elfedésére és a munkaerőpiac megvédésére felhasználni.
Tavaly előkészítő jelleggel már egyre több szó esett az örökösödési illeték emeléséről, a vagyonadó újbóli bevezetéséről és a gazdagokra kivetett esetleges különadókról, azóta komollyá vált a helyzet.
A zsákutcába jutott német politika, amely a padlóra vitte Európa legerősebb gazdaságát, roppant törékeny, alatta pedig egy szakadék tátong, amely a pénzügyminisztérium számaiban most teljes mélységében megmutatkozott.