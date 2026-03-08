A német kereszténydemokrata párt február végi kongresszusán a Friedrich Merz pártelnökké való újraválasztását követő tízperces tapsvihar még mindig visszhangzott, amikor a szövetségi pénzügyminisztérium alaposan elrontotta az ünnepi hangulatot.

Elképesztő számok érkeztek: már januárban összeomlott a német költségetés / Fotó: AFP

Kijózanító német adóbevételek

Lars Klingbeil pénzügyminiszter ugyanis akkor számolt be róla, hogy a társasági adóbevételek 2026 januárjában éves bázison 79 százalékkal - 434 millióról 91 millió euróra - csökkentek – írja Thomas Kolbe német közgazdász, aki több mint 25 éve dolgozik gazdasági újságíróként.

Visszaestek mintegy 14 százalékkal, a jövedelemadóból származó bevételek is, míg a béreket terhelő adók bevétele 12,7 százalékkal nőtt –tette hozzá Kolbe.

A társasági adó mértéke amúgy 15 százalék, amit egy úgynevezett szolidaritási pótlékkal is kiegészítenek.

Figyelemre méltó, hogy az ebből származó bevétel már 2025-ben is hat százalékkal csökkent, ami negatív tendenciát mutat.

A januári átmeneti összeomlás ugyanakkor valószínűleg nem jár azonnali költségvetési következményekkel. A társaságiadó-bevételek megoszlanak,

50 százalék a szövetségi kormánynak,

42 ​​százalék a tartományoknak

és nyolc százalék az önkormányzatoknak jár.

Az önkormányzatok már tavaly is elszenvedtek egy költségvetési csapást, különösen az ipari válság középpontjaiban. Wolfsburgban és Stuttgartban például meredeken csökkent a helyiadó-bevételük - írja a közgazdász.

A feldolgozóipart érte az infarktus

A januári riasztó adatokból mindenesetre Kolbe szerint egy aggasztó diagnózis szűrhető le: a társasági adóbevételek javarészét generáló feldolgozóipart – az autó- és vegyipar klasszikus ipari ágazatait –, azaz a német gazdaság szíve közepét sújtotta egyfajta gazdasági infarktus. Ez persze logikus következménye annak az évek óta tartó folyamatnak, amelyet

tavaly 24 000 vállalati csőd, több százezer elveszett ipari munkahely és a német szabályozási és energetikai rémálomból külföldre menekülő tőke jellemzett.

A kormány válasza minderre az állami tevékenység bővítése, a beavatkozási spirál felpörgetése egyre újabb adósságokkal, hogy stabilizáljon egy olyan ipart, amely nagyrészt már nem létezik.