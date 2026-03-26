Hormuzi-szoros: Irán olyan lépésre készül, amivel még jobban felbosszantja majd Trumpot és az arab szomszédokat
Törvénytervezet készül Iránban, amelynek értelmében útdíjat, egyfajta vámot vetnének ki a Hormuzi-szoroson áthaladó hajókra. Ez egyúttal hivatalossá tenné az iszlám állam szuverenitását a kulcsfontosságú hajózási útvonal felett, amelynek elismerését Teherán az amerikaiakkal folytatott közvetett tárgyalásokon követeli.
A Hormuzi-szoros gyakorlatilag négy hete zárva van, amióta elkezdődött az Irán elleni amerikai és izraeli támadássorozat. Csak „nem ellenséges” országok hajói haladhatnak át, azok is csak korlátozottan.
A zárlat súlyos fennakadásokat okoz a globális ellátási láncban egy sor területen a műtrágyagyártástól kezdve az alumíniumiparon át a hélium nélkül működésképtelen félvezetőgyártásig, az energiatermelő létesítmények elleni támadások és a regionális termelési leállások miatt az olajárak három számjegyűre ugrottak.
Már készül a törvénytervezet
A Hormuzi-szorosban bevezetendő vámról az Iszlám Forradalmi Gárdához kötődő Farsz hírügynökség számolt be. A törvénytervezet még készül, de a
jövő héten a parlament elé akarják terjeszteni jóváhagyásra.
A Farsznak egy képviselő azt mondta, hogy a vámért vagy útdíjért cserében Irán garantálja a biztonságos áthaladást a szoroson – számolt be a tervről a CNBC.
Az amerikai hírportál emlékeztetett, hogy az elmúlt hetekben számos médium, köztük a brit The Telegraph is arról tudósított, hogy Teherán hatalmas összegeket, egyes jelentések szerint kétmillió dollárt kér az áthaladás engedélyezéséért.
Független forrásokból nem lehetett eddig megerősíteni ezeket az értesüléseket.
Nem lesz „díjbeszedő kapu” – vagy már van is?
Bár hivatalosan egyelőre nem tárgyal egymással Irán és Washington, a közvetítő Pakisztán eljuttatta Donald Trump elnök 15 pontos béketervét Teheránba, amelyet azonban ott elutasítottak.
Az iráni ellenjavaslatban sajtóbeszámolók szerint szerepel az ország szuverenitásának elismerése a Hormuzi-szoros felett.
Karen Young, a Columbia Egyetem globális energiapolitikával foglalkozó kutatóközpontjának vezető kutatója szerint azonban
teljesen világos, hogy Irán nem fog tudni díjbeszedő kaput működtetni a szorosban.
„Ezt nem fogják elfogadni és tolerálni az Öböl menti államok, beleértve az Egyesült Arab Emírségeket, Szaúd-Arábiát és Ománt” – mondta a CNBC-nek.
Kié a Hormuzi-szoros?
A szakértő kizártnak tartja, hogy bármilyen mellékmegállapodás vagy kétoldalú megállapodás Iránnal a tranzitképességeiket illetően hosszú távon tartható vagy elfogadható lenne a régió többi exportőre számára.
A Fortune és a Times of Israel tudósítása szerint azonban
ez az útdíjrendszer gyakorlatilag már működik is.
Az izraeli lap a Lloyd’s List Intelligence globális hajózási adat- és információszolgáltató konglomerátumra hivatkozva arról számolt be, hogy a hajóknak meg kell adniuk
- a rakományjegyzéket,
- a legénységi adatokat
- és úti céljukat
a forradalmi gárdának.
„Bár nem minden hajó fizet közvetlen útdíjat, legalább kettő esetében megtörtént, és jüanban fizettek” – állítja a Lloyd’s List. A jüanfizetéssel ugyanis megkerülhetők az amerikai és az európai szankciók.