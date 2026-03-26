Hormuzi-szoros: Irán olyan lépésre készül, amivel még jobban felbosszantja majd Trumpot és az arab szomszédokat

Törvénytervezet készül Iránban, amelynek értelmében útdíjat, egyfajta vámot vetnének ki a Hormuzi-szoroson áthaladó hajókra. Ez egyúttal hivatalossá tenné az iszlám állam szuverenitását a kulcsfontosságú hajózási útvonal felett, amelynek elismerését Teherán az amerikaiakkal folytatott közvetett tárgyalásokon követeli.

A Hormuzi-szoros lezárása egyre több országban okoz üzemanyaghiányt / Fotó: Anadolu via AFP

A Hormuzi-szoros gyakorlatilag négy hete zárva van, amióta elkezdődött az Irán elleni amerikai és izraeli támadássorozat. Csak „nem ellenséges” országok hajói haladhatnak át, azok is csak korlátozottan.

A zárlat súlyos fennakadásokat okoz a globális ellátási láncban egy sor területen a műtrágyagyártástól kezdve az alumíniumiparon át a hélium nélkül működésképtelen félvezetőgyártásig, az energiatermelő létesítmények elleni támadások és a regionális termelési leállások miatt az olajárak három számjegyűre ugrottak.

Már készül a törvénytervezet

A Hormuzi-szorosban bevezetendő vámról az Iszlám Forradalmi Gárdához kötődő Farsz hírügynökség számolt be. A törvénytervezet még készül, de a

jövő héten a parlament elé akarják terjeszteni jóváhagyásra.

A Farsznak egy képviselő azt mondta, hogy a vámért vagy útdíjért cserében Irán garantálja a biztonságos áthaladást a szoroson – számolt be a tervről a CNBC.

Az amerikai hírportál emlékeztetett, hogy az elmúlt hetekben számos médium, köztük a brit The Telegraph is arról tudósított, hogy Teherán hatalmas összegeket, egyes jelentések szerint kétmillió dollárt kér az áthaladás engedélyezéséért.

„Díjbeszedő kapu” lesz a szorosban? / Fotó: NurPhoto via AFP

Független forrásokból nem lehetett eddig megerősíteni ezeket az értesüléseket.

Nem lesz „díjbeszedő kapu” – vagy már van is?

Bár hivatalosan egyelőre nem tárgyal egymással Irán és Washington, a közvetítő Pakisztán eljuttatta Donald Trump elnök 15 pontos béketervét Teheránba, amelyet azonban ott elutasítottak.

Az iráni ellenjavaslatban sajtóbeszámolók szerint szerepel az ország szuverenitásának elismerése a Hormuzi-szoros felett.

Karen Young, a Columbia Egyetem globális energiapolitikával foglalkozó kutatóközpontjának vezető kutatója szerint azonban

teljesen világos, hogy Irán nem fog tudni díjbeszedő kaput működtetni a szorosban.

„Ezt nem fogják elfogadni és tolerálni az Öböl menti államok, beleértve az Egyesült Arab Emírségeket, Szaúd-Arábiát és Ománt” – mondta a CNBC-nek.