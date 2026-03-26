Hormuzi-szoros: Irán olyan lépésre készül, amivel még jobban felbosszantja majd Trumpot és az arab szomszédokat

Teherán szuverenitást akar a vízi út felett. A Hormuzi-szoros átszeléséhez hamarosan útdíjat kell fizetni.
M. Cs.
2026.03.26, 15:00

Törvénytervezet készül Iránban, amelynek értelmében útdíjat, egyfajta vámot vetnének ki a Hormuzi-szoroson áthaladó hajókra. Ez egyúttal hivatalossá tenné az iszlám állam szuverenitását a kulcsfontosságú hajózási útvonal felett, amelynek elismerését Teherán az amerikaiakkal folytatott közvetett tárgyalásokon követeli.

Hormuzi-szoros
A Hormuzi-szoros lezárása egyre több országban okoz üzemanyaghiányt / Fotó: Anadolu via AFP

A Hormuzi-szoros gyakorlatilag négy hete zárva van, amióta elkezdődött az Irán elleni amerikai és izraeli támadássorozat. Csak „nem ellenséges” országok hajói haladhatnak át, azok is csak korlátozottan.

A zárlat súlyos fennakadásokat okoz a globális ellátási láncban egy sor területen a műtrágyagyártástól kezdve az alumíniumiparon át a hélium nélkül működésképtelen félvezetőgyártásig, az energiatermelő létesítmények elleni támadások és a regionális termelési leállások miatt az olajárak három számjegyűre ugrottak.

Már készül a törvénytervezet

A Hormuzi-szorosban bevezetendő vámról az Iszlám Forradalmi Gárdához kötődő Farsz hírügynökség számolt be. A törvénytervezet még készül, de a 

jövő héten a parlament elé akarják terjeszteni jóváhagyásra.

A Farsznak egy képviselő azt mondta, hogy a vámért vagy útdíjért cserében Irán garantálja a biztonságos áthaladást a szoroson – számolt be a tervről a CNBC.

Az amerikai hírportál emlékeztetett, hogy az elmúlt hetekben számos médium, köztük a brit The Telegraph is arról tudósított, hogy Teherán hatalmas összegeket, egyes jelentések szerint kétmillió dollárt kér az áthaladás engedélyezéséért.

„Díjbeszedő kapu” lesz a szorosban? / Fotó: NurPhoto via AFP

Független forrásokból nem lehetett eddig megerősíteni ezeket az értesüléseket.

Nem lesz „díjbeszedő kapu” – vagy már van is?

Bár hivatalosan egyelőre nem tárgyal egymással Irán és Washington, a közvetítő Pakisztán eljuttatta Donald Trump elnök 15 pontos béketervét Teheránba, amelyet azonban ott elutasítottak.

Az iráni ellenjavaslatban sajtóbeszámolók szerint szerepel az ország szuverenitásának elismerése a Hormuzi-szoros felett.

Karen Young, a Columbia Egyetem globális energiapolitikával foglalkozó kutatóközpontjának vezető kutatója szerint azonban 

teljesen világos, hogy Irán nem fog tudni díjbeszedő kaput működtetni a szorosban.

„Ezt nem fogják elfogadni és tolerálni az Öböl menti államok, beleértve az Egyesült Arab Emírségeket, Szaúd-Arábiát és Ománt” – mondta a CNBC-nek.

Kié a Hormuzi-szoros?

A szakértő kizártnak tartja, hogy bármilyen mellékmegállapodás vagy kétoldalú megállapodás Iránnal a tranzitképességeiket illetően hosszú távon tartható vagy elfogadható lenne a régió többi exportőre számára.

Az Öböl menti államok nem fogják elfogadni az iráni vámot / Fotó: AFP

A Fortune és a Times of Israel tudósítása szerint azonban 

ez az útdíjrendszer gyakorlatilag már működik is.

Az izraeli lap a Lloyd’s List Intelligence globális hajózási adat- és információszolgáltató konglomerátumra hivatkozva arról számolt be, hogy a hajóknak meg kell adniuk 

  • a rakományjegyzéket, 
  • a legénységi adatokat 
  • és úti céljukat 

a forradalmi gárdának.

„Bár nem minden hajó fizet közvetlen útdíjat, legalább kettő esetében megtörtént, és jüanban fizettek” – állítja a Lloyd’s List. A jüanfizetéssel ugyanis megkerülhetők az amerikai és az európai szankciók.

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu