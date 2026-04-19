Deviza
EUR/HUF361,66 -0,18% USD/HUF307,31 -0,46% GBP/HUF415,28 -0,21% CHF/HUF393,08 -0,2% PLN/HUF85,43 -0,28% RON/HUF70,93 -0,26% CZK/HUF14,89 -0,27% EUR/HUF361,66 -0,18% USD/HUF307,31 -0,46% GBP/HUF415,28 -0,21% CHF/HUF393,08 -0,2% PLN/HUF85,43 -0,28% RON/HUF70,93 -0,26% CZK/HUF14,89 -0,27%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX138 530,47 -0,21% MTELEKOM2 442 -0,16% MOL4 206 +2,81% OTP44 270 -1,31% RICHTER13 030 -0,92% OPUS360 -0,56% ANY7 600 +0,53% AUTOWALLIS151 +0,66% WABERERS4 970 +1,41% BUMIX9 269,18 +0,5% CETOP4 598,2 +1,53% CETOP NTR2 859,62 -0,74% BUX138 530,47 -0,21% MTELEKOM2 442 -0,16% MOL4 206 +2,81% OTP44 270 -1,31% RICHTER13 030 -0,92% OPUS360 -0,56% ANY7 600 +0,53% AUTOWALLIS151 +0,66% WABERERS4 970 +1,41% BUMIX9 269,18 +0,5% CETOP4 598,2 +1,53% CETOP NTR2 859,62 -0,74%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
devizabevétel
Kuba
olajembargó

Kuba utolsó gazdasági mentsvára is összeomlott, elmaradnak a külföldi turisták

A turizmus 2024-ben még a devizabevételek tíz százalékát adta. Az amerikai olajembargó adta meg a végső lökést Kuba devizatermelő ágazatának.
M. Cs.
2026.04.19, 20:00

Kuba gazdasága eddig is tragikus állapotban volt, és az amerikai olajembargó romba döntötte az utolsó olyan ágazatot is, amelyik még működött és pénzt hozott: a turizmust. A külföldi látogatók száma a tavalyihoz képest 56 százalékkal zuhant februárban, az Iberia spanyol légitársaság is bejelentette, hogy június 1-jétől legalább október 24-ig felfüggeszti a közvetlen Madrid és Havanna közötti járatokat.

Kuba elveszítette a külföldi turistákat is, az Iberia is megszünteti a közvetlen járatait Havannába / Fotó: AFP

Az Anadolu török hírügynökség jelentése szerint a járatok számát a teljes leállásig folyamatosan csökkentik, és csak akkor kezdik meg ismét az év végén, ha javulnak a körülmények.

Melyik turista akarna ilyen körülmények között idelátogatni?

– lamentált a Reuters helyszínen járt tudósítójának Manuela Arencibia Báez, akinek vendégháza van a sziget egyik legnépszerűbb ökoturisztikai célpontja, a kubai Zapata-mocsár mentén.

Korábban évente több százezer turistát vonzottak a vörös szárazföldi rákok – most a helybéliek nyüzsögnek csak a környéken térerőt keresve, amikor az immár mindennapos áramkimaradások után ismét felgyulladnak a fények.

A tragikus helyzet miatt Kuba már nem vonzó célpont

Kuba gazdasága évtizedek óta válságban van, az állami irányítású gazdaság és a hidegháborús korszakból származó amerikai kereskedelmi embargó miatt állandósult a hiány.

Üzemanyag híján marad a kerékpár a kubaiaknak / Fotó: Anadolu via AFP

A romló helyzet miatt már 2025-ben 18 százalékkal kevesebb külföldi vendég érkezett, mint egy évvel korábban, és 62 százalékkal kevesebb, mint 2018-ban, amikor rekordot döntöttek 4,7 millió turistával.

Az amerikai olajembargó következtében azonban a helyzet sokkal rosszabb lett, mint akár a koronavírus-járvány idején, az áramkimaradások már napi 22 órán keresztül tartanak, és csak rövid időre jelent könnyebbséget az egyetlen orosz tanker, amelyet Donald Trump átengedett a blokádon.

Áram nélkül nincsen vízszolgáltatás, nem működnek a mobilok, 

még a helyi vendégek is elmaradnak, mert nincsen üzemanyag,

hogy utazni tudjanak, a vidéken korábban is gyenge színvonalú orvosi ellátás most gyakorlatilag ellehetetlenült.

Ez lesz a turizmus legrosszabb éve

Trump olajembargója egybeesett a kubai turisztikai főszezonnal, ami gyakorlatilag garantálja, hogy az ágazat katasztrofális évet zárjon, pedig 2024-ben még az ország devizabevételeinek a 10 százalékát adta.

Az ország a napelemektől vár megoldást / Fotó: AFP

Számos szálloda és szolgáltató kénytelen volt bezárni Havannától kezdve a legnépszerűbb tengerparti üdülőhelyekig, Varaderóig, Cayo Santa Maríáig és Cayo Cocóig, amikor az üzemanyaghiány miatt sok légitársaság járatokat szüntetett meg, és elkezdte kimenekíteni a turistákat.

„Ezekben a hónapokban mindig tele vagyok foglalásokkal, most viszont üresek a szobáink” – mondta Fidel Silvestre Fuentes, aki régóta nyújt szállást a világ minden tájáról érkező madármegfigyelőknek.

Ez a visszaesés különösen 

katasztrofális következményekkel jár az olyan térségben élő számára, mint a Zapata-mocsár, ahol a turizmus biztosítja a megélhetést.

Majd segít egy újabb Castro?

A szerencsések rendelkeztek annyi anyagi tartalékkal, hogy vehessenek napelemet és akkumulátort. A napenergia gyors terjedése egyelőre mentőöv a szigetországnak, amely tavaly egy gigawattnyi fotovoltaikus panelt kapott Pekingből. A cél, hogy idén már a villamosenergia-termelés 15 százalékát megújuló forrásokból fedezzék.

Eltűntek az utcákról a híres klasszikus autók / Fotó: Anadolu via AFP

Azonban a napelemek sem segítenek, alig maréknyi bátor külföldi lézeng a népszerű turistahelyeken. Az egykor 

  • európaiktól, 
  • kanadaiaktól, 
  • oroszoktól 
  • és törököktől 

nyüzsgő havannai utcák ma szokatlanul csöndesek és mocskosak, mert az üzemanyaghiány miatt a szemetet sem szállítják el.

A legtöbb bolt zárva, a még nyitva lévő éttermek is üresek, eltűntek az utcákról az ikonikus, színes amerikai klasszikus autók. Mindenki várja, hogy javuljon a helyzet, Kuba kommunista vezetése is kész a gazdasági katasztrófa elhárítása érdekében megnyitni hanyatló gazdaságát az Egyesült Államokban és más országokban élő diaszpóra előtt, lehetővé tenné a számukra, hogy vállalkozásokat alapítsanak és ingatlanokat vásároljanak.

Washington ironikus módon egy újabb Castrótól várja a gazdasági és politikai reformokat. Sajtóértesülések szerint Raúl Castro korábbi elnök unokája, Raúl Guillermo Rodriguez Castro az új erős ember, aki amerikai segítséggel megfordíthatja Kuba sorsát.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
