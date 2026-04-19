Kuba utolsó gazdasági mentsvára is összeomlott, elmaradnak a külföldi turisták

Kuba gazdasága eddig is tragikus állapotban volt, és az amerikai olajembargó romba döntötte az utolsó olyan ágazatot is, amelyik még működött és pénzt hozott: a turizmust. A külföldi látogatók száma a tavalyihoz képest 56 százalékkal zuhant februárban, az Iberia spanyol légitársaság is bejelentette, hogy június 1-jétől legalább október 24-ig felfüggeszti a közvetlen Madrid és Havanna közötti járatokat.

Kuba elveszítette a külföldi turistákat is, az Iberia is megszünteti a közvetlen járatait Havannába / Fotó: AFP

Az Anadolu török hírügynökség jelentése szerint a járatok számát a teljes leállásig folyamatosan csökkentik, és csak akkor kezdik meg ismét az év végén, ha javulnak a körülmények.

Melyik turista akarna ilyen körülmények között idelátogatni?

– lamentált a Reuters helyszínen járt tudósítójának Manuela Arencibia Báez, akinek vendégháza van a sziget egyik legnépszerűbb ökoturisztikai célpontja, a kubai Zapata-mocsár mentén.

Korábban évente több százezer turistát vonzottak a vörös szárazföldi rákok – most a helybéliek nyüzsögnek csak a környéken térerőt keresve, amikor az immár mindennapos áramkimaradások után ismét felgyulladnak a fények.

A tragikus helyzet miatt Kuba már nem vonzó célpont

Kuba gazdasága évtizedek óta válságban van, az állami irányítású gazdaság és a hidegháborús korszakból származó amerikai kereskedelmi embargó miatt állandósult a hiány.

Üzemanyag híján marad a kerékpár a kubaiaknak / Fotó: Anadolu via AFP

A romló helyzet miatt már 2025-ben 18 százalékkal kevesebb külföldi vendég érkezett, mint egy évvel korábban, és 62 százalékkal kevesebb, mint 2018-ban, amikor rekordot döntöttek 4,7 millió turistával.

Az amerikai olajembargó következtében azonban a helyzet sokkal rosszabb lett, mint akár a koronavírus-járvány idején, az áramkimaradások már napi 22 órán keresztül tartanak, és csak rövid időre jelent könnyebbséget az egyetlen orosz tanker, amelyet Donald Trump átengedett a blokádon.

Áram nélkül nincsen vízszolgáltatás, nem működnek a mobilok,

még a helyi vendégek is elmaradnak, mert nincsen üzemanyag,

hogy utazni tudjanak, a vidéken korábban is gyenge színvonalú orvosi ellátás most gyakorlatilag ellehetetlenült.

Ez lesz a turizmus legrosszabb éve

Trump olajembargója egybeesett a kubai turisztikai főszezonnal, ami gyakorlatilag garantálja, hogy az ágazat katasztrofális évet zárjon, pedig 2024-ben még az ország devizabevételeinek a 10 százalékát adta.