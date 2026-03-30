Ilyen nincs, és mégis van: Amerika megtalálta Kuba új vezetőjét, ő veheti át a hatalmat – erre kevesen számítottak

Az Amerikai Egyesült Államok fokozza a nyomást az egyre mélyebb válságba zuhanó Kubára, és ironikus módon egy újabb Castrótól várja a gazdasági és politikai reformokat. Sajtóértesülések szerint Raúl Castro korábbi elnök unokája, Raúl Guillermo Rodriguez Castro az új erős ember, aki amerikai segítséggel megfordíthatja Kuba sorsát, és erről már tárgyal is Marco Rubio külügyminiszter közvetlen munkatársaival, talán magával Rubióval is.

Raúl Castro volt elnök kedvenc unokája Kuba új erős embere / Fotó: AFP

Bár Rodriguez Castro nem tölt és soha nem is töltött be semmilyen hivatalos tisztséget a kubai kormányban vagy a kommunista pártban, a nagyapja közeli segítője és testőre, akit a szigetországban csak a becenevén, „Raulitóként” vagy El Cangrejóként („Rák”) emlegetnek egy sérült ujja miatt. A Miami Herald tudósítása szerint úgy tudni, hogy ő felügyeli a kubai fegyveres erők GAESA néven ismert konglomerátumát is, amely a sziget gazdaságának nagy részét ellenőrzi.

A Ciber Cuba nevű portál szerint

a GAESA irányítása alatt van a kubai kiskereskedelem 90 százaléka, és biztosítja a GDP 30-40 százalékát.

A háttérben játszott és esetleges jövendő szerepéről az AFP francia hírügynökség szerint sokat elárul, hogy egyre gyakrabban jelenik meg a nyilvánosság előtt. Miguel Diaz-Canel mellett ült, amikor a kubai elnök megerősítette, hogy folynak a tárgyalások az Egyesült Államokkal, és részt vett az államfő sajtótájékoztatóján is, amelyen az amerikai olajembargó miatt a szigeten súlyosbodó gazdasági válságról beszélt.

Kuba kész az engedményekre a gazdaságban

A gazdasági katasztrófa elhárítása érdekében Havanna már megtette az első lépéseket: Oscar Pérez-Oliva Fraga miniszterelnök-helyettes – Raúl Castro unokaöccse – március közepén jelentette be, hogy készek nyitni az Egyesült Államokban és más országokban élő diaszpóra előtt, lehetővé tenni a számukra, hogy vállalkozásokat alapítsanak és ingatlanokat vásároljanak.

Donald Trump elnök és Marco Rubio külügyminiszter fokozza a nyomást Kubára / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Egyesült Államok is segíti a kubai magánszektor erősítését azzal, hogy februárban adott engedélyt a szereplőinek a venezuelai olaj importjára. Ennek köszönhetően azóta mintegy 30 ezer hordó (4,8 millió liter) üzemanyag jutott a szigetországba, bár ez elhanyagolható mennyiség ahhoz képest, amire szükség lenne.