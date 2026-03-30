Ilyen nincs, és mégis van: Amerika megtalálta Kuba új vezetőjét, ő veheti át a hatalmat – erre kevesen számítottak
Az Amerikai Egyesült Államok fokozza a nyomást az egyre mélyebb válságba zuhanó Kubára, és ironikus módon egy újabb Castrótól várja a gazdasági és politikai reformokat. Sajtóértesülések szerint Raúl Castro korábbi elnök unokája, Raúl Guillermo Rodriguez Castro az új erős ember, aki amerikai segítséggel megfordíthatja Kuba sorsát, és erről már tárgyal is Marco Rubio külügyminiszter közvetlen munkatársaival, talán magával Rubióval is.
Bár Rodriguez Castro nem tölt és soha nem is töltött be semmilyen hivatalos tisztséget a kubai kormányban vagy a kommunista pártban, a nagyapja közeli segítője és testőre, akit a szigetországban csak a becenevén, „Raulitóként” vagy El Cangrejóként („Rák”) emlegetnek egy sérült ujja miatt. A Miami Herald tudósítása szerint úgy tudni, hogy ő felügyeli a kubai fegyveres erők GAESA néven ismert konglomerátumát is, amely a sziget gazdaságának nagy részét ellenőrzi.
A Ciber Cuba nevű portál szerint
a GAESA irányítása alatt van a kubai kiskereskedelem 90 százaléka, és biztosítja a GDP 30-40 százalékát.
A háttérben játszott és esetleges jövendő szerepéről az AFP francia hírügynökség szerint sokat elárul, hogy egyre gyakrabban jelenik meg a nyilvánosság előtt. Miguel Diaz-Canel mellett ült, amikor a kubai elnök megerősítette, hogy folynak a tárgyalások az Egyesült Államokkal, és részt vett az államfő sajtótájékoztatóján is, amelyen az amerikai olajembargó miatt a szigeten súlyosbodó gazdasági válságról beszélt.
Kuba kész az engedményekre a gazdaságban
A gazdasági katasztrófa elhárítása érdekében Havanna már megtette az első lépéseket: Oscar Pérez-Oliva Fraga miniszterelnök-helyettes – Raúl Castro unokaöccse – március közepén jelentette be, hogy készek nyitni az Egyesült Államokban és más országokban élő diaszpóra előtt, lehetővé tenni a számukra, hogy vállalkozásokat alapítsanak és ingatlanokat vásároljanak.
Az Egyesült Államok is segíti a kubai magánszektor erősítését azzal, hogy februárban adott engedélyt a szereplőinek a venezuelai olaj importjára. Ennek köszönhetően azóta mintegy 30 ezer hordó (4,8 millió liter) üzemanyag jutott a szigetországba, bár ez elhanyagolható mennyiség ahhoz képest, amire szükség lenne.
Az olajhiány miatt két hete ismét összeomlott az ország elektromos hálózata, a kialakult káosz utcai tiltakozásokhoz és erőszakos összecsapásokhoz vezetett.
Washington nem szorgalmazza a Castro család elleni fellépést
Thomas Long, a Warwicki Egyetem latin-amerikai szakértője szerint az ifjabb Castro feltűnése szakítást jelent a korábbi gyakorlattal. „Korábban igyekeztek megvédeni Raúl Rodríguez Castrót, és hagyták, hogy a színfalak mögött kibontakozzon” – emlékeztetett. Úgy tűnik azonban, hogy
a Trump-adminisztráció csak Diaz-Canel eltávolítását akarja a hatalomból, de nem szorgalmazza a Castro család elleni fellépést
– erősítették meg a The New York Timesnak névtelenséget kérő források.
Az amerikai fél a fiatalabb, üzleti szemléletű kubai körök képviselőjét látja benne, akik számára a forradalmi kommunizmus kudarca nyilvánvaló, és nyitottabbak lehetnek az Egyesült Államokhoz való közeledésre.
Luxusélet a válság alatt is
Kérdés, hogy ez valóban így van-e, mivel a Castro-klán belső szentélyében, a kommunista doktrínák szigorú tiszteletben tartására nevelték, és hamar a nagyapja kedvence lett, akiben az leginkább megbízott – állítja Pablo Uchoa, a University College of London latin-amerikai biztonsági kérdésekkel foglalkozó szakértője.
Katonai akadémiát végzett, és pénzügyi, valamint könyvelői diplomát szerzett a Havannai Egyetemen. Ezredesi rangig jutott, és a nagyapja kinevezte a kubai elit biztonságáért felelős szervezet élére, ami arra utal, hogy van bizonyos befolyása a rezsim fenntartása szempontjából kulcsfontosságú hadsereg felett.
Nem olyan karizmatikus vezető azonban, mint Fidel Castro volt,
és az országban is kevesen ismerik. Sajtójelentések szerint fényűző életmódot folytat, VIP-vendégként
- luxusesküvőkön,
- banketteken
- és jachtkirándulásokon
is feltűnt már, és ugyanazokat a kiváltságokat élvezi, mint a rezsim korábbi vezetői, mintha a sziget „az őseitől kapott örökség” lenne.
Mit szólna ehhez a miami diaszpóra?
Hasznos lehet azonban Washington számára az átmeneti időszakban Diaz-Canel eltávolítása után. A nevének köszönhetően biztosíthat bizonyos szintű folytonosságot, ugyanakkor már nem tagja a forradalmi nemzedéknek, így a változást is képviselheti.
Az azonban szinte biztos, hogy nem fogadná el őt a nagy befolyással rendelkező amerikai kubai diaszpóra.
Rubio szerint mindenesetre
az Egyesült Államok nem akar Kubában azonnali rendszerváltást, csak gazdasági reformokat, mint Venezuelában.
„Kubának változnia kell. De nem kell egyszerre, egyik napról a másikra megváltoznia. Mindnyájan érettek és realisták vagyunk” – jelentette ki, mikor február végén találkozott a karibi-térség vezetőivel.
Ebben a folyamatos változásban pedig szerepet kaphat egy Castro – legalábbis eleinte.