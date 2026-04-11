A német autópályákon megtörténhet az elképzelhetetlen? Nem akárki javasolja a korlátozást

Németország tavaly már levágott egy szent tehenet, amikor feloldotta a féket a költekezés előtt, hogy infúziót adjon vérszegény gazdaságának. Az energiaválság most újabb, korábban elképzelhetetlen lépésre kényszerítheti Berlint, ha elfogadja Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) ügyvezető igazgatója tanácsát. A német autópályákról van szó.

Német autópályák – derekasan meg kell változtatniuk a szokásaikat, ha megfogadják a tanácsot / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Sok autós élménye, hogy amint átlépsz Németországba az autópályán, rálépsz a gázra. Minden szomszédos országban van sebességkorlátozás az autópályán, a németeknél azonban a náci idők után megszüntették, csak az 1973–74-es olajválság idején vezettek be néhány hónapra ideiglenesen egy 100 kilométer per órás limitet. Azóta szabad a gazda.

A gázolaj ára rekordmagasra, literenként 2,4 euró (905 forint) fölé, a benziné a rekord közelébe, 2,2 euró fölé szökött fel Németországban az iráni háború február végi kitörése óta. Náluk nincs védett ár, mint Magyarországon, és az alacsonyabb jövedelmű németeknek ez a drágulás (a benzin esetében több mint 40, a dízelben több mint 70 cent) már komoly gondot okoz.

Friedrich Merz kancellár kísérlete – napi egyre csökkentették az engedélyezett árváltoztatás számát – nem javított a helyzeten, miközben a drágulás problémáján túl Európa már a hiány rémképével is szembenéz.

Tudom, hogy ez érzékeny kérdés, de Németországnak érdemes lenne megfontolnia a sebességkorlátozás bevezetését az autópályáin

– javasolta a Der Spiegelnek adott interjúban Fatih Birol.

Német autópályák: rengeteg üzemanyagot pazarolnak el

Az új energiaválságra az Európai Unió nem készült fel, úgy „diverzifikálta” az ellátását, hogy az olcsó orosz energiáról lemondott, és áttért a drágábbra és veszélyesebbre, miközben az ukránoknak előbb hagyta felrobbantani földgázütőerét, majd olajblokád alá helyezni Közép-Európát. Megoldási javaslata volt már Brüsszelnek: arra intette az európaiakat, hogy ne utazzanak.

A németek esetében adja magát egy másik megoldás, lévén hogy náluk nincsen sebességkorlátozás az autópályán – erre mutat rá Birol.

Az IEA elemzései szerint – mondta a német lapnak – már egy 10 kilométer per órás sebességcsökkentés is akár 6 százalékkal mérsékelheti az országos olajfogyasztást.