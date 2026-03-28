Az egész világ érzi meg, ha a rezsicsökkentés összeomlik – egy szigeten, bezzeg a magyart támadják

Nagyon fáj az iráni háború okozta energiaínség az Európai Uniónak is, a két hete zajlott csúcstalálkozó mégis nagyjából annyira jutott, hogy a tagállamokra hagyta a válságkezelést. A régóta törhetetlen pajzsot tartó magyar rezsicsökkentést eközben immár nemcsak Brüsszel, hanem a támogatásával választási győzelemre törő baloldali ellenzék is fenyegeti. A világ egyik gazdasági és politikai szempontból kritikus pontján pont most erősítették meg a rezsicsökkentés magyarhoz hasonló rendszerét. Ha összeomlana, az egész világ sínylené meg.

A Bloomberg híre: egyelőre változatlanul hagyja az áramárakat Tajvan, a Kína által a maga részének tekintett, de függetlenül működő sziget, pedig a világ energiacsapjait elzáró iráni háború drágítást tenne szükségessé. Az Európai Unió nagy tagországaiban máris felszökött az áram ára, különösen azok az államok veszélyeztetettek, ahol az áramtermelésben jelentős szerepet játszik a gáz, és a Közel-Keletről importálták.

Miért figyeli feszülten az egész világ a tajvani fejleményeket, és miért óvná mindenki az ottani rezsicsökkentést, miközben a magyart szűnni nem akaró támadások érik a hanyatló versenyképességű Európában?

Minden fejlett technológiához csipekre van szükség, márpedig ezeknek több mint 60 százalékát, a legfejlettebbeknek pedig 90 százalékát Tajvanon állítják elő – óriási energiaigénnyel. Emellett és ezért is a sziget világpolitikai kulcs- és ütközőpont, ahol nagyon nem kell a felfordulás: az USA védőhálója alatt áll, Kína ugyanakkor csak idő kérdésének tekinti tényleges annektálását – az amerikai és kínai elnök május 14–15-i találkozóján Tajvan ügyében a rezdüléseket is árgus szemek követik majd.

Rezsicsökkentés: ebben hasonló és ebben különbözik Tajvan és Magyarország

A fentieket illusztrálja:

Tajvan népessége alig több mint kétszer nagyobb Magyarországénál, energiafogyasztása azonban több mint hatszorosa a miénknek,

jelentős részben az energiafaló félvezetőipar miatt – a Bloomberg Intelligence szerint Tajvanon önmagában a technológiai szektor adja a gazdaság teljes villamosenergia-fogyasztásának egynegyedét. Egy olyan országban, amely az energiát szinte teljes mértékben importálni kényszerül, ráadásul az áram több mint 40 százalékát gázból generálja.