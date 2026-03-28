Az egész világ érzi meg, ha a rezsicsökkentés összeomlik – egy szigeten, bezzeg a magyart támadják

Az egész világ figyeli feszülten, hogy egy Belgium méretű sziget miképp birkózik meg égetővé vált energiaproblémájával. Az iráni háború nem csak Európa versenyképességére mér újabb csapást, fájó bajt jelent itt is, ahol a magyarhoz hasonló rezsicsökkentési rezsimet tartanak fenn, csak kevésbé problémamentesen – a világgazdaság és a politika kritikus pontján.
Pető Sándor
2026.03.28, 06:03
Frissítve: 2026.03.28, 10:03

Nagyon fáj az iráni háború okozta energiaínség az Európai Uniónak is, a két hete zajlott csúcstalálkozó mégis nagyjából annyira jutott, hogy a tagállamokra hagyta a válságkezelést. A régóta törhetetlen pajzsot tartó magyar rezsicsökkentést eközben immár nemcsak Brüsszel, hanem a támogatásával választási győzelemre törő baloldali ellenzék is fenyegeti. A világ egyik gazdasági és politikai szempontból kritikus pontján pont most erősítették meg a rezsicsökkentés magyarhoz hasonló rendszerét. Ha összeomlana, az egész világ sínylené meg.

Az iráni háború okozta energiaínség egy Belgium méretű szigetre irányítja a figyelmet
A Bloomberg híre: egyelőre változatlanul hagyja az áramárakat Tajvan, a Kína által a maga részének tekintett, de függetlenül működő sziget, pedig a világ energiacsapjait elzáró iráni háború drágítást tenne szükségessé. Az Európai Unió nagy tagországaiban máris felszökött az áram ára, különösen azok az államok veszélyeztetettek, ahol az áramtermelésben jelentős szerepet játszik a gáz, és a Közel-Keletről importálták.

Miért figyeli feszülten az egész világ a tajvani fejleményeket, és miért óvná mindenki az ottani rezsicsökkentést, miközben a magyart szűnni nem akaró támadások érik a hanyatló versenyképességű Európában?

  1. Minden fejlett technológiához csipekre van szükség, márpedig ezeknek több mint 60 százalékát, a legfejlettebbeknek pedig 90 százalékát Tajvanon állítják elő – óriási energiaigénnyel. 
  2. Emellett és ezért is a sziget világpolitikai kulcs- és ütközőpont, ahol nagyon nem kell a felfordulás: az USA védőhálója alatt áll, Kína ugyanakkor csak idő kérdésének tekinti tényleges annektálását – az amerikai és kínai elnök május 14–15-i találkozóján Tajvan ügyében a rezdüléseket is árgus szemek követik majd.

Rezsicsökkentés: ebben hasonló és ebben különbözik Tajvan és Magyarország

A fentieket illusztrálja: 

Tajvan népessége alig több mint kétszer nagyobb Magyarországénál, energiafogyasztása azonban több mint hatszorosa a miénknek,

jelentős részben az energiafaló félvezetőipar miatt – a Bloomberg Intelligence szerint Tajvanon önmagában a technológiai szektor adja a gazdaság teljes villamosenergia-fogyasztásának egynegyedét. Egy olyan országban, amely az energiát szinte teljes mértékben importálni kényszerül, ráadásul az áram több mint 40 százalékát gázból generálja. 

A rezsicsökkentést Tajvan az állami tulajdonú Taipower energiaóriáson keresztül tartja fenn. A két ország rendszerének részletes elemzése nélkül: ez hasonlít a magyar rendszerhez, hiszen a rezsicsökkentés forrása alapvetően nálunk is két nagy energiacég, a Mol és az MVM, illetve az olcsó orosz energia. Az utóbbiról lemondani akar az ellenzéki Tisza Párt, a Molt pedig átszervezni óhajtaná.

Az azonosság után a különbség. A magyar rendszer kiválóan működik, immár hosszú távon, a sokkokat elnyelve. A tajvanin azonban kiütköznek a problémák, és minden válság mélyíti a bajt. 

A Taipower súlyos pénzügyi nyomás alatt áll – írja a Bloomberg . Ne feledjük: a méretek a magyart többszörösen meghaladják. Az energiavállalat január végéig – tehát már a február végén kezdődött iráni háború előtt – 357 milliárd tajvani dollár (3780 milliárd forint) veszteséget halmozott fel.

Dagad a veszteség: egyszer rendezni kell

Ha az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja elhúzódik, és korlátozza a Közel-Keletről származó energiaexportot, akkor nőhet a nyomás a kormányon, hogy emelje az áramárakat a vállalatok és a háztartások számára – vonja le a következtetést a hírügynökség. 

A döntést az árak változatlanul tartásáról annak ellenére hozták meg – közölte a gazdasági minisztérium –, hogy az árak felülvizsgálatára használt képlet alapján a közelmúltbeli globális energiaár-emelkedés miatt indokolt lenne egy 1,8 százalékos áremelés. 

A Taipower vesztesége tehát csak dagad és dagad, és a folyamat felgyorsulhat: a régi helyzet a közel-keleti gáztermelés tartós visszaesése miatt még akkor sem áll helyre, ha az USA gyorsan lezárja az iráni háborút, mondjuk még a májusi nagy elnök csúcs előtt. 

A minisztérium felülvizsgálati testülete javasolta az üzemanyagárak alakulásának további nyomon követését, és felszólította az állami áramszolgáltatót, a Taiwan Power Co.-t (Taipower), hogy javítsa az üzemanyag-beszerzést az áremelési nyomás csökkentése érdekében.

Összeomlik-e a tajvani rezsicsökkentés az iráni háború miatt?

Aligha. 

A „túl nagy ahhoz, hogy veszni hagyják” (too big to fail) effektusról van szó.

Ezzel kezdtük, és ez a lényeg: 

  • Tajvan és a világ nem hagyhatja leállni a létfontosságú csipek áramlását. A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) például egyedüli gyártója az Nvidia Corp. fejlett mesterségesintelligencia-gyorsítóinak és az Apple Inc. iPhone-processzorainak.
  • Ugyanakkor a gazdaság és a társadalom megingása globális dimenziójú veszélyeket vetne fel: a tajvani és a világpolitika ezt nem engedheti meg magának.

A jelenlegi rendszert foltozgathatják fokozatos áremelésekkel, vagy ha nagyon nagyra dagad a probléma – amit a Taipower veszteségének mérete érzékletesen meg is jelenít –, akkor nagyobb szabású rendezésre lehet szükség. 

Az átlagos áramtarifa most kilowattóránként 3,7823 tajvani dollár marad. A sziget 2024-ben jelentősen emelte az áramárakat, októberben pedig a lakossági árakat átlagosan 0,71 százalékkal növelte.

Tajvani tisztségviselők közölték, hogy a sziget júniusra 20 cseppfolyósított földgáz-szállítmányt biztosított, és az árak emelkedése miatt további 20 milliárd tajvani dollárt fizettek ki.

Összeomlik-e a magyar és az európai rezsicsökkentés?

A magyar kormánypártok az általuk bevezetett, az EU legalacsonyabb háztartási költségeit biztosító rezsicsökkentés fenntartását ígérik. Az ellenzék részéről azonban minden jel rosszat sejtet ebben a tekintetben: azon túl, hogy a rezsicsökkentést támadókkal és Magyarország köré olajblokádot fonókkal szövetkeztek Európában, leválnának az olcsó orosz energiáról, és átszerveznék a Molt.

Ami az „európai rezsicsökkentést” illeti, ilyen sajnos nem létezik. Sőt: több vonalon is elhibázott energiapolitikája miatt az EU globális versenytársaihoz képest egyre előnytelenebb pozícióba csúszik ezen a vonalon.

A legutóbbi, két héttel ezelőtti EU-csúcson Orbán Viktor magyar kormányfő (sikertelen) megleckéztetése vált a fő üggyé az uniós megszállottsággá vált Ukrajna érdekében.  Az energiát az iráni háború sokkhatása miatt fel kellett ugyan venni a csúcs fő témái közé, de háttérbe szorult Ukrajna pénzelésének ügye mögött.

A csúcs előtt olasz vezénylettel a tagállamok majdnem fele (az osztrákok, horvátok, görögök, románok, bolgárok, magyarok és szlovákok) a gázellátási sokk hatásait megduplázó uniós karbonkereskedési rendszer (ETS) felülvizsgálatát sürgették védőintézkedésként. Ehelyett a csúcs megerősítette az ETS központi szerepét a klímavédelmi átmenetben.

Az áramárak az iráni háború miatt Európa-szerte felszöktek, de különösen fájdalmas a helyzet Olaszországban, ahol messze a legmagasabb nagykereskedelmi árak alakultak ki az EU-ban. Miközben ők jelentős mértékben gázra szorulnak, a francia és a spanyol energiamix egészen más, eleve csökkentve a gázmezőket a vásárlóktól elvágó iráni konfliktus sokkját, legalábbis az áramárakban. 

