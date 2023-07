A nyolc legnagyobb brit bank mindegyike képes megbirkózni a magas kamatkörnyezet jelentette kockázatokkal egy nehezített gazdasági környezetben is – jelentette be szerdán a hitelintézetek éves stressztesztjének eredményét a Bank of Enland (BoE).

Ütésállónak bizonyultak a brit nagybankok. Fotó: Shutterstock

A jegybank vizsgálatának eredményeként a szigetországi hitelezés 75 százalékát lebonyolító nyolc pénzintézet egyikének sem kell felülvizsgált tőketervet benyújtania.

A teszt azt vizsgálta, hogy a bankok rendelkeznek-e elegendő tőkével ahhoz, hogy megbirkózzanak az esetleges sokkhatásokkal egy olyan forgatókönyv esetén, amely súlyosabb, mint a 2008-as globális pénzügyi válság volt, amikor a brit adófizetőknek több hitelezőt is ki kellett menteniük. A stresszteszt emellett azt is mérte, hogy a bankok mennyire tudnának megbirkózni a kamatlábak globális emelkedésével.

A 2022–23-as ciklikus forgatókönyv stressztesztjének eredményei azt mutatják, hogy a brit nagybankok ellenállóak egy olyan súlyos stresszforgatókönyvvel szemben, amely magában foglalja a fejlett gazdaságok tartósan magasabb inflációját, a globális kamatlábak emelkedését, az Egyesült Királyságban és a globális gazdaságokban lényegesen magasabb munkanélküliséggel járó mély, egyidejű recessziót, valamint az eszközárak erőteljes csökkenését

– áll a BoE közleményében.

A bankok mindegyikének egyedi követelményeknek kellett megfelelniük, de végül a Barclays, a Lloyds, az HSBC, a NatWest, a Santander UK, a Standard Chartered, a Nationwide Building Society és a Virgin Money sem mutatott tőkehiányt.

A jegybank változatlanul hagyta a bankok számára előírt anticiklikus tőkepuffert. Ez a lépés szerintük abban segíti majd a hitelezőket, hogy elegendő kapacitással rendelkezzenek a jövőbeli sokkok elnyelésére anélkül, hogy indokolatlanul korlátozniuk kelljen a hitelezést.

Az amerikai szektortársak pár hete ugyancsak sikeresen teljesítették a maguk stressztesztjét, ezt követően pedig a hat legnagyobb amerikai nagybank mindegyike osztalékemelést jelentett be.

A bőkezűbb részvényesi juttatásokra az ütésállónak bizonyuló brit pénzintézeteknél is lehet számítani, a Virgin Money például rögtön közölte, hogy a stresszteszt sikeres elvégzése után várhatóan még az idén folytatja részvény-visszavásárlási programját. A Virgin részvényei 6 százalékkal lőttek ki a befektetők számára kedvező hírre, de a többi nagybankra is rávetették magukat a kereskedők. A Barclays és a Lloyds árfolyama másfél százalékkal erősödött, az HSBC kurzusa 1,3 százalékkal került feljebb.

A londoni tőzsde banki alindexe, az FTSE 350 Bank másfél százalékkal erősödött a szerdai kereskedés első órájában, jócskán felülteljesítve ezzel a fő részvényindexet.

Az európai bankrészvények nyerők, az amerikaiak szenvednek Az európai befektetési alapok az év eleje óta sorra szórják ki amerikai bankrészvényeiket, és szállnak be a sokkal jobban teljesítő európai szektortársakba – áll a Goldman Sachs elemzésében.