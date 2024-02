Újfent betekintést nyerhetnek a befektetések iránt érdeklődők a tőkepiaci guruk legfrissebb tétjeiről: február derekán ugyanis közzétették tavaly év végi portfóliójukat a 100 millió dollár feletti vagyonnal rendelkező amerikai befektetési cégek. Az alábbiakban a tőzsdei körökben nagy népszerűségnek örvendő, ám egymástól markánsan különböző filozófiát valló sztárbefektető vagyonát vesszük górcső alá az úgynevezett 13F dokumentumok alapján.

Warren Buffett, Soros György és Michael Burry.

Fotó: AFP/MTI/GettyImages

A tőzsdézők körében talán legszélesebb körben ismert és követett Warren Buffett vagyonkezelője, a Berkshire Hathaway nagy átrendezéseket nem eszközölt a negyedik negyedévben, ami annyiból nem is meglepő, hiszen a 94. életévét taposó omahai orákulumot a hosszú távú, értékalapú befektetései tették világhírűvé – és nem mellesleg sokszoros milliárdossá.

Warren Buffett olajcéget vett és kitart az Apple mellett

Új részvényt egyáltalán nem emelt be portfóliójába, és meglévő kitettségét is csupán két vállalatban növelte az év végi részvénypiaci rali közepette. A Chevron részvényeiből 15,8 millió darabot vásárolt, ami 14,4 százalékos bővítést jelent.

A Berkshire ezzel már az olajóriás 6,4 százalékos tulajdonosa.

Buffett másik tétje a műholdas és online rádiószolgáltatásokat kínáló Sirius XM volt, amiből 30,5 millió részvényt tárazott be, megnégyszerezve ezzel pozícióját a New York-i székhelyű telekommunikációs vállalatban. A bő 18 milliárd dolláros Chevron-pozíció mellett utóbbi így is eltörpül 220 millió dolláros összértékével.

A távozók listája is meglehetősen rövid, csupán négy cégben meglévő, eleve apró kitettségének intett teljesen búcsút a holding:

a pénzügyi szektort képviselő Markel Corp.

a Globe Life biztosító,

az ingatlanfejlesztő D. R. Horton

és a StoneCo fintech kezét engedte el.

Buffett és csapata emellett három részvénypozícióját építette le, a legjelentősebb eladásokat ezek közül a HP-nél eszközölte, csaknem ötödére visszametszve a nyomtatás- és számítástechnikai eszközöket gyártó társaságban meglévő pozícióját, amit piaci becslések szerint 4,2 milliárd dollárért vásárolt össze 2022 elején. Paramount Global részvénycsomagjának közel harmadától is megvált a guru, ezzel valamivel 10 százalék alá süllyedt érdekeltsége az amerikai médiakonglomerátumban.

A negyedév során tízmillió darab Apple-részvényen is túladott a Berkshire, a technológiai sztárpapír ralija alapján feltehetően busás haszonnal.

A veterán befektető továbbra is bízik az iPhone-gyártóban, olyannyira, hogy a Berkshire Hathaway portfóliójának felét a mintegy egy százalékos kitárazást követően is Apple-részvények tették ki 2023 legvégén, 174,3 milliárd dollár piaci értéken.

Soros György új kedvencei: szandál, energiaital és mesterséges intelligencia

Sokkal aktívabb volt az ugyancsak a kilencvenes éveiben járó, ám Buffettéhez képest jóval aktívabb befektetési stratégiát követő Soros György. A magyar származású tőzsdei spekuláns alapkezelője, a Soros Found Management nem kevesebb mint 75 új pozíciót is nyitott 2023 utolsó három hónapjában.

A guru legnagyobb vétele az iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF volt, a magas hozamú (tehát kockázatosabb) amerikai vállalati kötvényeket tartó eszközből 193 millió dollárnyit tárazott be, ez portfóliójának 2,5 százalékát tette ki az év végén.

Úgy tűnik, a tapasztalt nagybefektető bízik a részvénypiaci rali folytatásában is, mert a szélesebb amerikai részvénypiacot reprezentáló S&P 500 indexet követő ETF-ekből közel negyedmilliárd dollárért vásárolt be.

A veterán milliárdos főként technológiai, pénzügyi és egészségipari vállalatokba invesztált az időszakban. Portfóliójának legnagyobb új egyedi részvényeleme a mesterségesintelligencia-alapú vállalati szoftvereket fejlesztő Splunk. A Cisco által 28 milliárd dollárért felvásárolni kívánt vállalatba bő 150 millió dollárt fektetett Soros.

Egyaránt mintegy harmincmillió dollár értékű új elem a listán a lábbelijeiről ismert Birkenstock és az energiaital-óriás Monster Beverages is, de Soros Found a felvásárlási sztorit kínáló JetBlue és a Spirit Airlines légitársaságokban is meglátta a fantáziát.

Az eladott részvények listája is igencsak bőséges, Soros teljesen kiszállt a többi között a Paypalból és a Lyft utazásmegosztóból, emellett túladott összes American Airlines, valamint General Motors részvényén is.

Ennél is érdekesebb, hogy a milliárdos alig pár hónappal az Arm tőzsdére lépését követően már el is adta a japán SoftBank érdekeltségébe tartozó csipgyártó 325 ezer részvényét.

A teljes pozíció likvidálása 17 millió dollár értékű lehetett, Soros pedig jókora raliból maradhatott ki a korai kiszállással (ha csak vissza nem vette az új év elején azokat). A tőzsdeújonc a szeptemberi IPO és az évzárás között 24 százalékot drágult, idén viszont már több mint 70 százalékkal lőtt ki az árfolyam.

A Soros Fund Management összvagyona 10,3 százalékkal 5,26 milliárd dollárra nőtt a negyedik negyedévben, így ezúttal nem sikerült megvernie a szélesebb piacot: az S&P 500 index eközben 12,8 százalékot emelkedett.

Kiszállt a Stellantisból, Kínában erősített a nagy shortos

A 2008-as pénzügyi világválságot megjósoló, és így azon shortosként nagyot kaszáló Michael Burry fedezeti alapja, a Scion Asset Management 400 ezer eladásával lezárta a Stellantis autóipari konszernben meglévő pozícióját, ami portfóliójának nyolc százalékét érintette, emellett lezárta a csipgyártókba fektető iShares Semiconductor ETF-re vonatkozó opciós pozícióját is.

A nagy dobás című film révén világhírnévre szert tett befektető 18 új részvényt emelt be alapjába 2023 végén, ezek közül a legnagyobb, egyaránt bő ötmillió dolláros tételben a HCA Healthcare, az Oracle szoftverfejlesztő, a Citigroup nagybank és a CVS Health patikalánc papírjait vásárolta. Közel ötmillió dollárért került még a kosárba Google- és Amazon-részvény is, és hasonló értékben tárazott be az MGM Resorts kaszinószálloda üzemeltetőből is.

Burry szemmel láthatóan továbbra is bízik a manapság gyengélkedő kínai nagyvállalatokban, portfóliójának legméretesebb darabjai ugyanis az Alibaba és a JD.com e-kereskedelmi óriás, 6,2, illetve 6,1 százalékos súllyal. Előbbit 75 ezer, utóbbit 25 ezer részvénnyel bővítette a negyedik negyedévben, ez a két részvénypozíció 11,6 millió dollárt ért 2023 végén.

Burrito és hamburger az aktivista befektető étlapján

Az aktivista befektetői vonalat képviselő Bill Ackman fedezeti alapján belül ezúttal nem volt nagy jövés-menés, a hét részvényt tartó, 10,4 milliárd dollár vagyont kezelő Pershing Square mindössze meglévő pozícióit áramvonalasította tovább.

A legutóbb az izraeli tőzsdébe invesztáló milliárdos az amerikai fogyasztók vásárlóerejére alapoz, de tavaly év végén valamivel óvatosabbá vált, további kitettséget nem vett fel az eladásokon túl.

Ackman közel ötödére vágta vissza a Lowe’s kiskereskedelmi hálózatban meglévő részesedését, ami így már csupán 277 millió dollárt ér.

A Hilton szállodaláncban meglévő pakettjéből 11 százaléknyit adott el, a Chipotle mexikói étteremláncban felvett pozíciójából pedig 13,5 százalékot csípett le. Utóbbi még így is a legnagyobb, 1,89 milliárd dolláros elem a portfólión belül.

Más változtatást nem eszközölt A Pershing, amely második legnagyobb arányban a Burger King anyacégét, a Restaurant Brands International részvényeit tartotta 2023 legvégén, harmadik legnagyobb érdekeltsége pedig az 1,7 milliárd piaci értékű Alphabet volt.