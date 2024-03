Az Amazon további 2,75 milliárd dollárt fektet be a mesterséges intelligenciát (MI) fejlesztő startupba, az Anthropicba, amivel a vállalat eddig 4 milliárd dollárt ruházott be az Anthropicba. A tavaly szeptember bejelentett üzlet részeként az startup az Amazon Web Services (AWS) adatközpontjaiba költözteti szoftverének nagy részét, valamint az Amazon saját fejlesztésű csipjeit használná a nagy nyelvi modelljeinek kifejlesztésére.

Fotó: Shutterstock

Az Amazon cserébe kisebbségi részesedést szerezne a startupban. Az együttműködéssel az amerikai tech óriás az MI-szektor egyik kulcsfontosságú szereplőjévé vált. A vállalat hosszú ideje arról ismert, hogy befektetések útján korán belép az általa prioritásnak tartott ágazatokba, legyen az légi teherszállítás, elektromosteherautó-gyártás vagy élelmiszer-feldolgozás.

Az Anthropicba történő négymilliárdos beruházás azonban az egyik legnagyobb üzletüknek számít, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy az AWS mérnökei is elkezdjék a saját generatív MI-modelljük kifejlesztését. Bár az AWS a világ legnagyobb adattárolási és számítási szolgáltatója, a szövegek, képek és egyéb tartalmak generálására képzett mesterséges intelligenciák terén lemaradt a riválisoktól.

Az Anthropicot a CahtGPT mögött álló OpenAI veteránjai alapították és eddig több milliárd dolláros finanszírozást gyűjtött be. A cég támogatói között megtalálható az Alphabet tulajdonában lévő Google is, amely közel 400 millió dollárt fektetett az Anthropicba. A cég tavaly márciusban mutatta be Claude nevű chatbotját.

Mindenki mesterséges intelligenciát fejleszt

A több mint másfél éve elindított ChatGPT villámgyorsan meghódította az internetet, mivel képes az emberi beszélgetés pontos utánzására, szöveget generál, képeket és videókat készít. Tud dalokat komponálni, recepteket, e-maileket szerkeszteni vagy fogalmakat tömören összefoglalni az interneten talált információk felhasználásával.

Mindez felkeltette a riválisok érdeklődését is, és jó néhány cég dobta piacra a saját megoldását, valamint a vállalatok azzal igyekeznek a hírekbe kerülni, illetve növelni az eladásokat, hogy termékeikbe MI-t építenek be. Így tett a Microsoft mellett Elon Musk, de van már orosz chatbot is. Így aztán érthető, hogy az Amazon igyekszik felzárkózni a riválisokhoz.