Februárban is meg tudta tartani stabilitását a hazai tőkepiac, a BUX index 3 százalékos növekedéssel, 65 938,65 ponton zárta a hónapot, legmagasabb záróértékét, 66 344,17 pontot pedig február 21-én érte el – derül ki a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) közleményéből.

A Budapesti Értéktőzsde vezető indexe, a BUX 66 ezer pont felett is járt februárban. Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A legnagyobb, 144,6 milliárd forint értékben az OTP Bank részvényeivel zajlott a kereskedés, ezt követte a Richter Gedeon és a Mol: az előbbi 35,7 milliárd, az utóbbi 25,3 milliárd forintos forgalommal zárta a februárt. A BÉT mint kibocsátó szintén kiemelkedő hónapot zárt, 14,2 százalékos részvényárfolyam-növekedéssel.

A blue chipek közül

a Magyar Telekom részvényei szállították a legnagyobb, 7,2 százalékos hozamot,

de az OTP árfolyama is közel 6 százalékot ralizott.

A Richter befektetői szűk 1 százalékos felértékelődést könyvelhettek el a hónap során,

míg a Mol-papírok 0,7 százalékot ereszkedtek.

Az azonnali részvénypiac forgalma összességében ebben a hónapban 229,7 milliárd forintot tett ki, ami egy kereskedési napra vetítve 10,9 milliárd forint.

A hazai befektetési szolgáltatók versenyét februárban az Erste zárta az élen, 124 milliárd forinttal, a 2–3. helyet pedig a Concorde és a Wood & Company érte el 106 és 104,4 milliárd forinttal.

Bitcoinrali és MI-mánia uralta a piacokat

A globális tőkepiaci hangulatot több jelentős, egymással párhuzamosan futó folyamat is befolyásolta: a tengerentúlon a politikai aktualitások és a kamatcsökkentési javaslatok befolyásolták a piaci dinamikát. A ára meghaladta az 50 ezer dollárt, miközben az váratlanul magasabbnak bizonyult, mint azt előzetesen várták.

Az Nvidia-részvények vonzásában lévő vételi pánik emellett az emelkedést erősítette, ugyanakkor felvetette a túlzott optimizmus kockázatait.

Franciaország kiemelte az EU tőkepiaci uniójának támogatását, miközben javasolta, hogy az egyes tagállamok önállóan lépjenek fel a gyorsítás érdekében. Az ázsiai részvénypiacok erőteljes teljesítményt mutatnak, különösen Kínában, ahol növekszik a fogyasztási kedv.

Új indexek, jeles napok a BÉT-en

A forgalmi tendenciákon túlmutatóan is izgalmas hónapot zárt a BÉT: sor került az éves BÉT Legek díjátadó gálájára , amelynek keretein belül a több kategóriában is elismerést adott át az előző év kiemelkedő teljesítményeiért. A gálaeseményen a tőzsde nemcsak értékelte az elmúlt évet, hanem ünnepélyesen elindította a következőt is.

Emellett február 19-én elindult a Budapesti Értéktőzsde Xtend indexe, amely az Xtend platformon jelen lévő kibocsátók részvényeinek teljesítményét tükrözi, napi számítás mellett. A BÉT szimbolikus csengője is megszólalt februárban, az AutoWallis csoport ugyanis tőzsdei bevezetésének ötödik évfordulóját ünnepelte.