Újra pénzt gyűjt az OpenAI

Újabb finanszírozási körre készül a ChatGPT-ről elhíresült OpenAI, amivel több milliárd dollárnyi friss tőkét vonhat be a cégbe, és több mint 100 milliárd dollárra értékelheti fel a vállalkozást.

Az OpenAI az egyik legértékesebb startup, de még évi több milliárd dolláros külső finanszírozásra szorul / Fotó: Shutterstock

A Financial Times információi szerint a finanszírozási kört a Thrive Capital nevű San Franciscó-i kockázati alap vezeti majd, amely egymilliárd dollárt szán az ügyletre. Bár a részletek még nem véglegesek,

az OpenAI több milliárd dollárt hajthat fel a jelenlegi 86 milliárd dolláros cégértéket meghaladó, százmilliárd dollár feletti értékeltség mellett.

Kell a pénz, mert a mesterséges intelligenciát nem adják ingyen

Erre a mesterséges intelligencia fejlesztésével foglalkozó cégnek nagy szüksége is van, hiszen a The Information számításai szerint hiába van a cégnek évi 3,5-4 milliárd dollár bevétele, a mesterséges intelligencia (MI) képzése, fejlesztése és működtetése annyira drága, hogy ez még mindig évi 5 milliárd dolláros működési veszteséget okoz.

A 100 milliárd dollár feletti cégérték ugyanakkor egybevág nagyjából azzal, amennyiért a cég részvényei a másodlagos piacon elkelnek. A cég utoljára 2023 elején, a ChatGPT bemutatása után vont be friss tőkét, amikor a Microsoft 30 milliárd dolláros értékeltség mellett fektetett 10 milliárd dollárt a startupba. Az még

nem világos, hogy a mostani körnek a Microsoft részese lesz-e.

A Thrive Capital akkor lett a cég egyik legnagyobb befektetője, amikor tavaly a dolgozók és a korai befektetők részvényei kerültek piacra az OpenAI-t 86 milliárd dollárra taksáló árazás mellett. Az alapot vezető Josh Kushnert az OpenAI élén álló Sam Altman is méltatta egyik X-bejegyzésében, mondván, sok befektetővel dolgozott már, de senkit nem ajánl jobban, mint őt.

Erősödik a verseny

Az OpenAI értékének ugrásszerű növekedését a generatív mesterséges intelligenciába vetett remények tornázták fel, de a cégnek mára számos versenytársa van a Google és az Amazon támogatását élvező Anthropictől kezdve a Google saját fejlesztésű MI-rendszeréig, de a Meta is fejleszt hasonló szoftvert, és megjelent a színen az Elon Musk vezette xAI is, ami 6 milliárd dollárt vont be a közelmúltban.