Erősödnek a német autórészvények az amerikai vámcsökkentés hírére

Csütörtök délelőtt is folytatódik a német autóipari részvények erősödése, miután előző napon közzétett amerikai kormányzat dokumentumokból kiderült, hogy a korábban bejelentett 25 százalékról 15 százalékra csökken az EU autóexportjára kirótt vámtarifa. Ráadásul a csökkentés augusztus 1-re visszamenő hatállyal lép életbe.

Növelte fölényét Európában a legnagyobb német autógyártó / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Jót tett az autóipari részvényeknek az amerikai hír

A Volkswagen részvényei 1 százalékkal, a BMW-é 1,5 százalékkal, a Mercedes-Benzé 1,1 százalékkal, míg a Porsche papírjai 0,9 százalékkal drágultak a frankfurti tőzsde becsengetése után.

Az amerikai kormányzati tisztviselők még júliusban keresték meg az Európai Uniót, hogy csökkentik az autóvámokat, ha cserébe az EU is csökkenti egy sor amerikai termék tarifáját.

Brüsszel lépett is a javaslatnak megfelelően, ám az Egyesült Államok egészen mostanáig nem reagált hivatalos formában. Szerdán azonban megerősítették a 15 százalékra történő tarifacsökkentést, mint ahogy az európai repülőgépekre és repülőgépalkatrészekre, a generikus termékekre és bizonyos természeti erőforrásokra vonatkozó mentességet is.

Jól vették az augusztusi kanyart

Szintén kedvező hír a német autóipar, így közvetve hazánk számára is, hogy a Porsche kivételével növelték értékesítéseiket a német autógyártók augusztusban Európában - derült ki az Európai Gépjárműgyártók Szövetsége (ACEA) csütörtöki közleményéből.

A Volkswagen csoport éves bázison 6,3 százalékos növekedéssel erősítette meg piacvezető részesedését, továbbra is megelőzve legfőbb riválisát, a Stellantist. A Peugeot, a Fiat és az Opel anyavállalata eladásai ugyanis csupán 3,4 százalékkal emelkedtek.

A Renault maradt a harmadik helyen az EU-ban, ám figyelemre méltó, hogy 8,1 százalékkal több új gépkocsija talált gazdára.

A Porsche 6,1 százalékos visszaesést szenvedett el, ám ez a szám is valamivel jobb, mint az idei átlag. A BMW 8,5 százalékkal, a Mercedes-Benz 1,3 százalékkal több autó adott el, mint egy éve.

Folytatódik az e-mobilitás térnyerése

Az új személygépkocsi-regisztrációk száma összességében 5,3 százalékkal, 677 786 járműre nőtt Európában. Január óta az újonnan forgalomba helyezett autók száma elérte a 7,17 milliót, ami már mindössze 0,1 százalékkal alacsonyabb, mint az előző év azonos időszakában.