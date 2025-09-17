Vihar előtti csend a devizapiacon, stabilan őrzi pozícióját a forint

Szerda délelőtt valamelyest gyengült a magyar fizetőeszköz, az euró 389,8, a dollár 329,4 forint körül mozog valamivel déli 12 óra után.
Hónapokig tartó gazdasági turbulencia és ingadozó árszintek után az euróövezet jelentős mérföldkövet ért el. Az európai infláció ugyanis augusztusban stabilan 2 százalékon maradt, ami tökéletesen összhangban van az Európai Központi Bank hosszú távú céljával – derült ki szerdán délelőtt. Az éves maginfláció 2,3 százalék volt.
Ez a stabilitás megkönnyebbülést hozhat az Európai Központi Bank vezetőinek, akik az áremelkedés kontroll alatt tartása és a gazdasági növekedés támogatása közötti kényes egyensúly megtalálásával küzdenek.
Európában a vártnál jobb lett a német ZEW gazdasági hangulatindex várakozások komponense, 37,3 pontra nőtt a mutató értéke a korábbi 34,7 pontról. A kilátások főleg az exportorientált ágazatokban javultak, a jelenlegi helyzetmegítélés ugyanakkor visszaesett a továbbra is nagy bizonytalanság miatt – írja az MBH Bank.
Az eurózóna ipari kibocsátása 0,3 százalékkal nőtt júliusban hó/hó alapon, ami elmaradt az elemzők 0,4 százalékos várakozásától, viszont az éves 1,8 százalékos növekedés meghaladta az 1,7 százalékos piaci becsléseket. Az előző havi adatokat nagyjából 0,7 százalékponttal revideálták felfelé.
Az Egyesült Államokban az augusztusi kiskereskedelmi forgalom 0,6 százalékkal haladta meg az előző havit, ami 5 százalékos éves emelkedést jelent, az ipari termelés volumene pedig 0,3 százalékkal nőtt az előző hónaphoz viszonyítva.
Az import árak viszont a várt felett, egy hónap alatt 0,3 százalékkal emelkedtek, holott az elemzők csökkenésre számítottak.
A tőke- és pénzpiacokat leginkább mozgató tényező azonban továbbra is az amerikai jegybank, a Fed első idei potenciális kamatvágása, amelyről magyar idő szerint szerda este 8-kor szerezhetnek tudomást a befektetők.
Az euró is gyengült némileg a dollár ellenében, ám még mindig lokális csúcsa közelében áll a devizapár, hiszen az euróval 1,1845 dollár környékén kötötték a legutóbbi ügyleteket. Az elemzők szerint az amerikai dollár továbbra is eladási nyomás alatt áll a Fed kulcsfontosságú szerdai bejelentése előtt 8 órával.
Viszatérve a forintra, a magyar pénznem árfolyama délelőtt nem mozdult sem a zlotyval, sem a cseh koronával szemben.
