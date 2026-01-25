A világ megmentőjének állítják be magukat, közben lassan szétesik a jóléti állam – végzetes lehet, ha nem jön egy azonnali irányváltás

Németország szereti globális szereplőként beállítani magát: klímamoralizálás, geopolitikai pozicionálás, diplomáciai ambíciók, humanitárius küldetés. Mindez tiszteletre méltó, de egy olyan országnak, amely meg akarja menteni a világot, először is a saját portája előtt kell jól sepernie, a saját értékteremtését kell megalapoznia – írja Peter Holzer, a Focus Online gazdasági szakértője.

Ördögi körbe került a német gazdaság / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A szerző szerint a helyzet megértéséhez nem kell 200 oldalas elemzés, elegendő két számadat:

a foglalkoztatás alakulása a magánszektorban és a foglalkoztatás alakulása a közszférában.

Lényegében ugyanis ettől a két számtól, illetve egymáshoz való arányuktól függ, hogy Európa legnagyobb gazdasága képes lesz-e megállni a lejtőn.

Veszélyben a német jóléti állam

Tavaly mindenesetre nem túl fényesen alakultak a dolgok. A feldolgozóiparban – az építőipar nélkül – foglalkoztatottak száma 143 000 fővel, 7,9 millióra csökkent. Az önálló vállalkozók száma is 38 000 fővel 3,7 millióra csökkent. Ugyanakkor a közszolgáltatásokban, az oktatásban és az egészségügyben foglalkoztatottak száma 205 000 fővel nőtt.

Némileg félrevezető tehát az általános foglalkoztatottság stabilitása, hiszen eközben végbemegy egy eltolódás is az értékteremtéstől az adminisztráció és az adók által finanszírozott területek felé. Egy iparosodott nemzet számára pedig ez nem tréfadolog.

A német jóléti állam finanszírozása ugyanis nem ideológiai álmokon, hanem értékteremtésen alapul, amire csak a vállalatok , az önálló vállalkozók képesek. Növekvő termelés, értékesítés, export és innováció nélkül nem áramlik elég pénz a közkasszába.

Ha azonban az értékteremtésben résztvevők száma zsugorodik, miközben az innen származó bevételtől függő szférákban – úgy mint a közigazgatásban, a kormányzati szerveknél, a közszolgáltatásoknál és a szociális ellátórendszerekben – nő a foglalkoztatás, akkor elbillen a mérleg nyelve, és a teljes rendszer finanszírozása egyre nagyobb nyomás alá kerül.

Hibás a politikai logika

Azt azonban le kell szögezni, hogy nem az ápolók, az oktatók vagy a szociális munkások jelentik a problémát. Ellenben az a politikai logika hibás, amely a közfinanszírozású szektor növekedését adja el megoldásként, miközben a termelő szektor egyre jobban erodálódik.