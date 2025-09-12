Deviza
EUR/HUF390.93 -0.16% USD/HUF333.67 -0.03% GBP/HUF452.28 -0.18% CHF/HUF418.59 -0.17% PLN/HUF91.91 -0.14% RON/HUF77.12 -0.12% CZK/HUF16.07 -0.01% EUR/HUF390.93 -0.16% USD/HUF333.67 -0.03% GBP/HUF452.28 -0.18% CHF/HUF418.59 -0.17% PLN/HUF91.91 -0.14% RON/HUF77.12 -0.12% CZK/HUF16.07 -0.01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX101,180.15 -1.08% MTELEKOM1,866 -0.11% MOL2,852 -1.96% OTP29,180 -1.44% RICHTER10,160 0% OPUS533 -1.5% ANY7,360 -2.45% AUTOWALLIS157 -0.96% WABERERS5,060 -0.79% BUMIX9,469.87 -0.47% CETOP3,483.68 +0.74% CETOP NTR2,161.83 -0.39% BUX101,180.15 -1.08% MTELEKOM1,866 -0.11% MOL2,852 -1.96% OTP29,180 -1.44% RICHTER10,160 0% OPUS533 -1.5% ANY7,360 -2.45% AUTOWALLIS157 -0.96% WABERERS5,060 -0.79% BUMIX9,469.87 -0.47% CETOP3,483.68 +0.74% CETOP NTR2,161.83 -0.39%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Fed
Oracle
EKB
Fed kamatdöntés
infláció
fizetés
építőipar

Ez a cég az amerikai tőzsde legújabb sztárja

Az Oracle szemkápráztató eredményeket közölt a második negyedéves gyorsjelentésében. Mondhatni az amerikai tőzsde legújabb sztárja lett. Az EKB nem változtatott az alapkamaton, azonban a Fed elkezdheti kamatcsökkentési ciklusát. A KSH a friss kereseti adatokat közli a jövő héten.
P. A. R.
2025.09.12., 14:58

Céges szempontból a legizgalmasabb esemény az amerikai Oracle gyorsjelentése volt a mögöttünk álló héten. Nincs jele annak, hogy az amerikai techóriások visszavennének a mesterséges intelligenciához köthető kiadásokból, legalábbis erről árulkodnak az Oracle keddi tőzsdezárás után közzétett számai. A vállalat hatalmas üzleteket kötött, többek között az OpenAI-val. A foglalásaik állománya a második negyedév végére elérték a 455 milliárd dollárt. Egy negyedévvel korábban még csak 138 milliárd dollár bevételről számoltak be ezen a soron. Az Oracle felhő-infrastruktúra bevételei 55 százalékkal 3,3 milliárd dollárra nőttek, meghaladva az elemzők által várt 53 százalékos bővülést. A keddi piaczárás utáni kiterjesztett kereskedésben az Oracle több mint 28 százalékkal erősödött. A cég az amerikai tőzsde új sztárja.

A Trendmutató legfrissebb epizódját itt hallgathatják meg:

A jövő hét legfontosabb gazdasági eseménye egyértelműen a Fed kamatdöntő ülése lesz. Az szinte biztosra vehető, hogy a jegybank szerepét betöltő Federal Reserve csökkenteni fog az irányadó rátán, ennek hatásai pedig végig fognak gyűrűzni a globális gazdaságon. A többség szerint 25 bázisponttal nyeshet a Fed, de vannak, akik szerint az 50 bázispont sem lehetetlen.

A Fed elnöke, Jerome Powell augusztus 22-i Jackson Hole-i beszédében kinyitotta a kaput a szeptemberi kamatcsökkentés előtt, és ezt követően a munkaerőpiacról is igen gyenge adatok érkeztek. Powell már a beszédben is elmondta, hogy bár rövid távon erősödtek az inflációval kapcsolatban a felfelé mutató kockázatok a vámok miatt, a foglalkoztatás esetében a negatív irányú kockázatok erősebbek. A munkaerőpiac egyértelműen a lassulás jeleit mutatja, a nyári hónapok lefelé rontott foglalkoztatási adatai mellett a szeptember elején közölt masszív revízió is ezt támasztja alá. A gyengébb munkaerőpiaci adatok nyomán a szeptemberi kamatcsökkentést maximálisan beárazták a piaci szereplők és egyre nagyobb valószínűséggel várnak további két kamatcsökkentést 2025 végéig. 2026 végére a jelenlegi várakozások szerint akár 3 százalék alá is csökkenhet az amerikai alapkamat, ugyanakkor ezt egyelőre még nem lehet biztosra venni.

Korábbi videóinkat itt nézhetik vissza.

 

Ajánlott videók

Továbbiak
9 perc
Románia

Ítéletet mondott a hírhedt amerikai valutaalap Romániáról, ebből már látszik: Magyarország elsüvít mellette – oda a román jólét, fenyeget a bóvli

A megszorítások máris megcsapolták a romániai háztartások jövedelmét, az IMF évekkel elnyújtaná őket.
7 perc
Oracle

Ez a cég az amerikai tőzsde legújabb sztárja

Mindenki a Fed kamatdöntésére vár!
9 perc
kikötő

Totális támadás Oroszország legnagyobb olajrakodó kikötője ellen, ez a nyugati szállítás bázisa: csúcstechnológiával lövik az ukránok

Dróntámadást hajtottak végre a Balti-tenger legnagyobb olajkikötője ellene.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu