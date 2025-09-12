Ez a cég az amerikai tőzsde legújabb sztárja

Céges szempontból a legizgalmasabb esemény az amerikai Oracle gyorsjelentése volt a mögöttünk álló héten. Nincs jele annak, hogy az amerikai techóriások visszavennének a mesterséges intelligenciához köthető kiadásokból, legalábbis erről árulkodnak az Oracle keddi tőzsdezárás után közzétett számai. A vállalat hatalmas üzleteket kötött, többek között az OpenAI-val. A foglalásaik állománya a második negyedév végére elérték a 455 milliárd dollárt. Egy negyedévvel korábban még csak 138 milliárd dollár bevételről számoltak be ezen a soron. Az Oracle felhő-infrastruktúra bevételei 55 százalékkal 3,3 milliárd dollárra nőttek, meghaladva az elemzők által várt 53 százalékos bővülést. A keddi piaczárás utáni kiterjesztett kereskedésben az Oracle több mint 28 százalékkal erősödött. A cég az amerikai tőzsde új sztárja.
A jövő hét legfontosabb gazdasági eseménye egyértelműen a Fed kamatdöntő ülése lesz. Az szinte biztosra vehető, hogy a jegybank szerepét betöltő Federal Reserve csökkenteni fog az irányadó rátán, ennek hatásai pedig végig fognak gyűrűzni a globális gazdaságon. A többség szerint 25 bázisponttal nyeshet a Fed, de vannak, akik szerint az 50 bázispont sem lehetetlen.
A Fed elnöke, Jerome Powell augusztus 22-i Jackson Hole-i beszédében kinyitotta a kaput a szeptemberi kamatcsökkentés előtt, és ezt követően a munkaerőpiacról is igen gyenge adatok érkeztek. Powell már a beszédben is elmondta, hogy bár rövid távon erősödtek az inflációval kapcsolatban a felfelé mutató kockázatok a vámok miatt, a foglalkoztatás esetében a negatív irányú kockázatok erősebbek. A munkaerőpiac egyértelműen a lassulás jeleit mutatja, a nyári hónapok lefelé rontott foglalkoztatási adatai mellett a szeptember elején közölt masszív revízió is ezt támasztja alá. A gyengébb munkaerőpiaci adatok nyomán a szeptemberi kamatcsökkentést maximálisan beárazták a piaci szereplők és egyre nagyobb valószínűséggel várnak további két kamatcsökkentést 2025 végéig. 2026 végére a jelenlegi várakozások szerint akár 3 százalék alá is csökkenhet az amerikai alapkamat, ugyanakkor ezt egyelőre még nem lehet biztosra venni.
