Nem hat a magyar üzemanyagárakra az izraeli háború, a szakma nem készült fel Azahriah sikerére – heti összefoglaló

Izraeli háború: sorra szállnak ki a támogatók Karikó Katalin egykori egyeteme mögül

Sorra veszíti el anyagi támogatóit a Pennsylvaniai Egyetem, az elnökét pedig lemondásra szólították fel, amiért nem tesz eleget az antiszemitizmus visszaszorításáért. Az intézmény az USA egyik legrégibb és legfontosabb magányegyeteme, az elit Ivy League-be közé tartozik, ott kutatott többek között a friss Nobel-díjas Karikó Katalin is. Az irodalmi fesztivál keltette ellenérzés csak erősödött a donorokban amiatt, ahogyan az egyetem vezetői reagáltak a Hamász támadására, illetve a Gázai övezet azt követő izraeli bombázására. Több felsőoktatási intézmény biztosította támogatásáról a palesztinokat, a Harvardon például a terroristák által használt siklóernyőket ábrázoló röplapokat osztogattak. Emiatt Izrael leggazdagabb embere és felesége lemondott a Harvard igazgatótanácsában betöltött pozíciójáról.

Fotó: Peggy Peterson / MTI

Meglepetés: bejelentették az új üzemanyagárakat – mindenkire rácáfolnak a magyar benzinkutak

Nem hat a magyar üzemanyagárakra az izraeli háború – ez derült ki a Világgazdaság cikkéből. Pedig a mostani, 42. hétre vonatkozó előrejelzést egyértelműen az izraeli háborús helyzet határozza meg. Ez ugyanis komoly hatást gyakorolt az olaj árára. A Brent-ár előző heti zuhanása után az árfolyam újra emelkedni kezdett. A múlt héten 84,38 dolláron zárt a hordónkénti Brent-ár, ami mostanra 90 dollár fölé emelkedett. Ami a magyar üzemanyagárakkal történik, az azért is érdekes, mert újabb cáfolatát adja annak, hogy a kereskedelmi szereplők egyedül a nemzetközi folyamatokat követnék le az árazásukkal. Ezt legutóbb Egri Gábor, a Független Benzinkutasok Szövetségének elnöke állította a Világgazdaságnak.

Fotó: Shutterstock

A szakértő Azahriah sikeréről és a három Puskás Aréna-koncertről: hazudik, aki azt mondja, hogy erre számított

„Hazudik, aki azt mondja, hogy erre számított. Ugyanakkor az is tény, hogy egy ideje csak kapkodjuk a fejünket, annyira gyorsan változnak az események a hazai popszakmában” – mondta a Világgazdaságnak Azahriah sikere kapcsán Lobenwein Norbert kulturális szervező, többek között a VOLT Produkció egyik vezetője, a Mol Nagyon Balaton, a Strand Fesztivál, a ZamJam, valamint a VOLT Fesztivál és egyéb események alapítója. A szakember tíz hónappal ezelőtt már előrevetítette, hogy Azahriah szinte csak a Budapest Arénát nem töltötte meg: „Azt márciusban fogja” – hangsúlyozta akkor. Lobenwein tavaly azt is csodálattal szemlélte, hogy Baukó Attila néhány éves karrierrel a háta mögött erre vállalkozik, tavasszal viszont már örömmel konstatálta, hogy sikerrel vette az akadályt.

Fotó: Dodó Ferenc

Az év hátralévő része viszont nemcsak róla szólt a VOLT-alapító szerint, hanem több olyan előadóról és zenekarról – Dzsúdló, Krúbi, Beton.Hofi, Carson Coma –, akikről korábban még nem vagy alig hallottunk, mert a legtöbbjük fiatal, és nem túl régóta van a zeneiparban. „Ők lettek 2023-ra a fesztiválok új főszereplői, akikre ezrek, tízezrek érkeztek a nagyszínpadok elé” – mutatott rá, hozzátéve, Azahriah kimagasló sikere azonban még ebben a mezőnyben is érezhető volt.

Azahriah első nagyszabású koncertje tehát a Puskás Arénában lesz 2024. május 25-én, amelyre a jegyek már az értékesítés első napján elfogytak. Az óriási érdeklődésre tekintettel a szervezők bejelentettek egy második fellépést is: ám ekkor meg hatalmas sor alakult ki az Akácfa utcában, miközben az online jegyértékesítő rendszer is összeomlott. Természetesen a 21 éves zenész második arénás előadására is elfogyott az összes belépő.

Putyin szerint nagyon fontos volt, hogy tárgyaljon Orbán Viktorral

Egy ideje tartotta magát, hogy Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor Pekingben tárgyalhatnak, ám megjelent a cáfolat is, hogy nem lesz kétoldalú találkozó. Peszkov, aki Putyin sajtótitkára is egyben, világosan közölte, hogy szervezett találkozó egyelőre nincs napirenden, ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy miután az orosz elnök és a magyar kormányfő ugyanazon a rendezvényen vettek részt, így valamilyen formában kommunikálnak majd egymással. Ez végül megtörtént, és bár sok mindenben nem értenek egymással, az orosz elnök tisztázta: a magyar miniszterelnök nem oroszbarát, hanem saját hazája érdekét nézi. A pekingi találkozó után Orbán Viktor elmondta, nem kapott megnyugtató válaszokat Putyintól a háborút érintő kérdéseire.

Fotó: AFP

„Európában ma mindenkit egy kérdés foglalkoztat: lesz-e tűzszünet Ukrajnában? Nekünk, magyaroknak és egész Európának az volna a legfontosabb, hogy a szomszédunkban legyen vége a menekültáradatnak, a szankcióknak és a háborúnak.

A válasz, amit az orosz elnöktől kaptam, a legkevésbé sem volt megnyugtató. Ennek tudatában kell alakítani a következő hónapokban Magyarország lépéseit

– mondta akkor.