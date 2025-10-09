Minimálbér-emelés: ezt lépi a kormány – a miniszter elárulta, mi az, amin biztos nem változtatnak

Egyelőre kivár a kormány, azaz az elmúlt évek gyakorlata változatlan, van egy célja a kormánynak, ha a munkaadók és munkavállalók megegyeznek, akkor a kormány ezt a megállapodást elfogadja – fogalmazott Gulyás Gergely a kormányinfón.

Egyelőre nem szól be a minimálbér kérdésébe a kormány / Fotó: PeopleImages / Shutterstock (képünk illusztráció)

Gulyás Gergely szavai egybecsengenek a nemrég a miniszterelnök által hangsúlyozottakkal. Orbán Viktor azt mondta

Hasamra üthetnék, és mondhatnék egy számot, de az tönkretenné a gazdaságot.

A kormányfő mindenképpen szeretné, ha a vállalkozók és a szakszervezetek meg tudnának egyezni, ehhez pedig a kormány kész adócsökkentéssel hozzájárulni – ismételte meg az Economxnek adott interjújában.

A fizetéseket fő szabály szerint a piac határozza meg, a bonyolult eset, hogy mennyi lesz a minimálbér Magyarországon. A minimálbér ugyan egy piaci bér, de a kormány be tud avatkozni. Ám ahhoz, hogy ezt meg tudják határozni, a három oldalnak, a kormánynak, a munkaadóknak és a szakszervezeteknek is meg kell tudniuk állapodni.

„A mi filozófiánk, és az én személyes filozófiám is az, hogy engedjük a piaci szereplőket megállapodni” – húzta alá, hozzátéve,

ha a szakszervezetek és a vállalkozók meg tudnak állapodni, akkor a gazdaság is képes lesz teljesíteni, tehát nem erőltetnek rá olyat a gazdaságra, amit nem tudnak kitermelni.

Felgyorsulhatnak a tárgyalások

„Abban állapodtunk meg, hogy a következőt hetekben gyorsított ütemben fogunk tárgyalni a minimálbérről, lehetőség szerint november közepéig szeretnénk megállapodni” – mondta a Világgazdaságnak Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek vezetője, miután szerdán a kormány kétoldalú egyeztetéseket folytatott a munkaadói és munkavállalói oldal képviselőivel.

A szakszervezeti konföderáció vezetője szerint az előző évek gyakorlatának megfelelően a következő körben már a vállalkozók és a szakszervezetek ülhetnek le egymással tárgyalni.

A munkavállalói oldal azon az egységes állásponton van, hogy van egy bérmegállapodás, ami kötelezi a feleket. Ettől függetlenül természetesen érdekeltek vagyunk a további egyeztetésekben – mondta Mészáros Melinda a tavalyi hároméves minimálbér-megállapodásról, ugyanakkor hozzátette,

a garantált bérminimum esetében mindenképpen két számjegyű emelést szeretnének kiharcolni 2026-ban.

Ezért viszonylag rövid időn belül, ha nem a jövő héten, akkor azt követően kerülhet sor a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) összehívására, ahol mind a három szereplő jelen lehet.

Az idei, vártnál lassabb gazdasági növekedés és a megváltozott makropálya miatt láthatóan a munkáltatói oldal befeszült.

Annak ellenére, hogy tavaly három évre megállapodtak, a 2026-ra szóló 13 százalékos minimálbér-megállapodás helyett már kisebb emelésben gondolkodnak. Ez egyébként a tavalyi bérmegállapodásból is fakad, ami lehetővé teszi, hogy bizonyos esetekben eltérjenek a megállapodástól. A kormány eredetileg 3,2 százalékos inflációval és 3,4 százalékos gazdasági növekedéssel tervezett, erre épült maga a bérmegállapodás is.