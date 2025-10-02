Deviza
Váratlanul kiderült: rendkívüli bejelentésre készül Orbán Viktor a hétvégén, az egyik leggazdagabb magyar üzletemberrel áll ki a nyilvánosság elé – erről lehet szó

Szombaton sajtótájékoztatót tart Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Mivel a kamara már többször hangoztatta, hogy a vállalkozásoknak sokszor a túlzott adminisztráció nagyobb gond, mint maga az adóteher, a szombati rendkívüli eseményen akár a kisadózó vállalkozások tételes adójáról is bejelentést tehet a miniszterelnök és az MKIK-elnök. Szó lehet továbbá a Demján Sándor Programról vagy a kamatcsökkentett Széchenyi-kártyáról. Az eseményt a Világgazdaság élőben tudósítja.
Németh Tamás
2025.10.02., 16:15

Közös sajtótájékoztatót tart szombaton délelőtt Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Bár a sajtómeghívóban nem tüntették fel, hogy miről lesz szó, a kisadózó vállalkozások tételes adója, vagyis a kata visszavezetése is téma lehet az eseményen. 

ORBÁN Viktor; NAGY Elek
Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, az MKIK elnöke / Fotó: / Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Nagy Elek márciusban, a gazdasági évnyitón is beszélt az adózás egyszerűsítéséről, akkor azt mondta, az adózás egyszerűsítésének célja, hogy a vállalkozó a működésre és a növekedésre tudjon koncentrálni. Ez a legkisebb vállalkozásokat érinti a legjobban, nagyjából félmillió vállalkozót. A kata kapcsán arra mutatott rá, hogy igény van a módosításra, a megoldás az lenne, hogy számlázhassanak a cégeknek, de a cég fizesse meg az adót. Erre van példa, a természetbeni juttatás, ha munkavállaló elmegy a fodrászhoz, ráteszik a 43 százalékot, és el lehet számolni.

Amellett érvelt, hogy a költségvetés nem sérül, a megrendelés számára így is olcsóbb megoldás. 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) először a Világgazdaságnak fejtette ki az álláspontját a magyar adórendszer átalakításáról, amely az elmúlt hetekben központi kérdéssé vált. Mivel az adórendszer a versenyképesség alapja, erről is szó lehet szombaton. 

Adózás: ezt javasolja az MKIK

Ebben az interjúban Balog Ádám arról is beszélt, hogy melyek az MKIK adózással kapcsolatos javaslatai:

  • az áfa alanyi mentességi határát már idén sikerült 12-ről 18 millió forintra emelni, 2028-ra fokozatosan 24 millióig vinnénk fel.
  • A kiva feltételeinek duplázását javasoljuk: belépésnél 100 fő és 6 milliárdos árbevétel, bennmaradásnál 200 fő és 12 milliárd forint lenne a plafon.
  • Az átalányadózóknál a költséghányadot 40 százalékról 50 százalékra emelnénk, a 112,5 százalékos szabály eltörlését javasoljuk, az utóbbi a teljes adóterhelést nagyjából 20 százalékkal csökkentheti.
  • És jó hír, hogy javaslatunkra jövőre 1 százalékponttal csökken a „szocho” is, bár ebben a kérdésben még folynak a tárgyalások.

Ez minden foglalkoztatónak könnyítést hoz, főleg a munkaigényes ágazatokban.

Balog szerint a vállalkozásoknak sokszor a túlzott adminisztráció nagyobb gond, mint maga az adóteher. Az MKIK a Deregulációs Kerekasztal tagjaként és a Demján Sándor Program keretében dolgozik a szabályozási terhek csökkentésén. A kormány és a kamara közötti megállapodás 2025–2030-ra három fő együttműködési területet jelölt ki: az egyszerűbb adózás és kevesebb adminisztráció megteremtését, a tudásalapú gazdaságfejlesztést és a forráshoz jutás könnyítését. Az Igazságügyi Minisztériummal egyeztetve most elsődlegesen a vendéglátás, a turizmus és a kiskereskedelem problémáival foglalkoznak, ebben a sorrendben.

Mi lehet még?

A szombati rendkívüli eseményen ezekről is bejelentést tehet a miniszterelnök és az MKIK elnöke.

  • Szeptember végén derült ki, hogy az EXIM húszmilliárddal növeli a Jövő Exportőrei Lízing és az Exportélénkítő Lízing termékek keretösszegét. Mindkét konstrukciót a Demján Sándor Program keretében hirdette meg a pénzintézet, ezért az átfogó, több intézkedésből álló támogatási program is előkerülhet. 
  • A Széchenyi-kártya hitelének kamata 3 százalékra csökkent, ami jelentős támogatás azoknak, akik mernek beruházni és fejlesztésekbe kezdeni – az eddigi eredményeket is ismertethetik.
  • Ráadásul októberben indul az Országos Kamarai Beszállítói Program őszi rendezvénysorozata az MKIK Vállalkozásfejlesztési Program szervezésében. A kezdeményezés hét helyszínen teremt lehetőséget a nagyvállalatok és a hazai kkv-k közötti közvetlen kapcsolatépítésre a kamara közbenjárásával. Bőven van tehát téma. 

Az eseményről a Világgazdaság élőben tudósít. 

