Váratlanul kiderült: rendkívüli bejelentésre készül Orbán Viktor a hétvégén, az egyik leggazdagabb magyar üzletemberrel áll ki a nyilvánosság elé – erről lehet szó

Közös sajtótájékoztatót tart szombaton délelőtt Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Bár a sajtómeghívóban nem tüntették fel, hogy miről lesz szó, a kisadózó vállalkozások tételes adója, vagyis a kata visszavezetése is téma lehet az eseményen.

Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, az MKIK elnöke / Fotó: / Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Nagy Elek márciusban, a gazdasági évnyitón is beszélt az adózás egyszerűsítéséről, akkor azt mondta, az adózás egyszerűsítésének célja, hogy a vállalkozó a működésre és a növekedésre tudjon koncentrálni. Ez a legkisebb vállalkozásokat érinti a legjobban, nagyjából félmillió vállalkozót. A kata kapcsán arra mutatott rá, hogy igény van a módosításra, a megoldás az lenne, hogy számlázhassanak a cégeknek, de a cég fizesse meg az adót. Erre van példa, a természetbeni juttatás, ha munkavállaló elmegy a fodrászhoz, ráteszik a 43 százalékot, és el lehet számolni.

Amellett érvelt, hogy a költségvetés nem sérül, a megrendelés számára így is olcsóbb megoldás.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) először a Világgazdaságnak fejtette ki az álláspontját a magyar adórendszer átalakításáról, amely az elmúlt hetekben központi kérdéssé vált. Mivel az adórendszer a versenyképesség alapja, erről is szó lehet szombaton.

Adózás: ezt javasolja az MKIK

Ebben az interjúban Balog Ádám arról is beszélt, hogy melyek az MKIK adózással kapcsolatos javaslatai:

az áfa alanyi mentességi határát már idén sikerült 12-ről 18 millió forintra emelni, 2028-ra fokozatosan 24 millióig vinnénk fel.

A kiva feltételeinek duplázását javasoljuk: belépésnél 100 fő és 6 milliárdos árbevétel, bennmaradásnál 200 fő és 12 milliárd forint lenne a plafon.

Az átalányadózóknál a költséghányadot 40 százalékról 50 százalékra emelnénk, a 112,5 százalékos szabály eltörlését javasoljuk, az utóbbi a teljes adóterhelést nagyjából 20 százalékkal csökkentheti.

És jó hír, hogy javaslatunkra jövőre 1 százalékponttal csökken a „szocho” is, bár ebben a kérdésben még folynak a tárgyalások.

Ez minden foglalkoztatónak könnyítést hoz, főleg a munkaigényes ágazatokban.