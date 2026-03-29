Debrecen BMW-város, Kecskemét Mercedes-város, Szeged pedig a BYD városa: kiderült, mi lesz Békéscsaba – Lázár János teljes vidékfejlesztési programot vázolt

Fontos mezőgazdasági és élelmiszeripari fejlesztéseket jelentett be Békéscsabán az építési és közlekedési miniszter. Lázár János szerint országos öntözéses mintaprogram indulhat, amely a vízre építve erősítené a vidéki gazdaságot és az élelmiszer-előállítást.
VG
2026.03.29., 18:45

Békés megyében valósulhat meg az első olyan magyar modell, amely az öntözésre építi az élelmiszer-előállítást – jelentette be Lázár János Békéscsabán. Az építési és közlekedési miniszter szerint a térség vízkészletei stratégiai értéket jelentenek, amelyekre egy új, stabilabb agrárstruktúra építhető.

Lázár János: a következő időszak egyértelműen a vidékről szól / Fotó: Hans Lucas via AFP

Felhívta a figyelmet, hogy a kormány ennek érdekében országos öntözési mintaprogramot indít, amely a mezőgazdaság teljesítményét és kiszámíthatóságát javíthatja. Lázár János a programot szélesebb gazdasági kontextusba helyezte, és konkrét ipari példákkal érzékeltette a kormány célját. Úgy fogalmazott:

és ehhez hasonlóan Békéscsabát és az Alföldet is „naggyá fogják tenni”. A cél, hogy a vidéki térségek ne maradjanak ki a nagy gazdasági átalakulásból, hanem saját erősségeikre – jelen esetben az agráriumra és a vízkészletekre – építve fejlődjenek.

Öntözésre épülő élelmiszeripar

A bejelentett modell lényege, hogy az öntözés nem önmagában jelenik meg, hanem egy teljes élelmiszer-előállítási rendszer alapja lesz. Ez magában foglalja:

  • a mezőgazdasági termelés biztonságának növelését,
  • az élelmiszeripar fejlesztését,
  • valamint a helyben megtermelt alapanyagok feldolgozását.

Lázár János szerint különösen fontos, hogy miközben a Tisza vízszintje csökken, Békés megye vízkészletei kiemelt lehetőséget jelentenek. A miniszter hangsúlyozta: a fejlesztések nem egy-egy központra korlátozódnak, hanem minden békési települést érinthetnek. A tervek szerint:

  • ipari és élelmiszeripari beruházások érkeznek,
  • új, jól fizető munkahelyek jönnek létre,
  • és a helyi gazdaság több lábon állhat.

Az agrár- és ipari fejlesztések így egymást erősítve jelennek meg.

Lázár János Pusztaszabolcs Lázárinfo
Lázár János szorgalmazza a szakképzett fiatalok béremelését / Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Lázár János: most a vidék jön

A tárcavezető szerint a következő időszak egyértelműen a vidékről szól.

A program részeként:

  • több forrás jut a vidéki térségeknek,
  • növelik a vidéki fiatalok támogatását,
  • és újraépítik a szakképzési rendszert.

A cél, hogy a fiatalok számára a vidéki élet is vonzó és versenyképes alternatíva legyen. A miniszter kiemelte: a szakképzett fiatalok béreit emelni kell, hogy ne csak születni, hanem élni is érdemes legyen a vidéki térségekben. Az öntözésre épülő agrármodell és az élelmiszeripari fejlesztések ebben kulcsszerepet játszhatnak, mivel egyszerre teremtenek munkahelyeket és növelik a jövedelmeket.

Orbán Viktor: ezért irányul ránk óriási nemzetközi figyelem, és ezzel érdemeltük ki az olajblokádot

Országjáró körútján Békéscsabán beszélt óriási tömeg előtt a magyar miniszterlnök. Orbán Viktor kifejtette, mivel érdemelte ki a magyar választás az óriás nemzetközi figyelmet és az olajblokádot. „Lassan Zelenszkij elnök úr minden választáson kedvet kap, hogy elinduljon, csak a saját országában nem” – mondta.

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
Békéscsaba

Debrecen BMW-város, Kecskemét Mercedes-város, Szeged pedig a BYD városa: kiderült, mi lesz Békéscsaba – Lázár János teljes vidékfejlesztési programot vázolt

Országos öntözési mintaprogramot indít a kormány.
4 perc
tilalom

Megreguláznák a turistákat a magyarok egyik kedvenc nyaralóhelyén – súlyos bírságok jöhetnek

A bikinitilalomtól a dohányzás korlátozásáig.
9 perc
ruhamárka

Berobbant a magyarok kedvenc ruhamárkája: meglepő piacon hódít, szomszédunkban pedig egymás után nyitja az üzleteket

Látványos terjeszkedésbe kezdett az ír fast fashion cég, a Primark. Közben éppen a legfontosabb piacon gyengélkedik.
