Oroszország megmagyarázta a csütörtöki pusztítást Kijevben: Moszkva szerint félrementek a rakéták

Oroszország a háború egyik legnagyobb légitámadását hajtotta végre Ukrajna ellen, Kijevben 18 ember, köztük 4 gyermek vesztette életét. Az orosz külügyminisztérium szerint a polgári infrastruktúrában keletkezett károk Kijev légvédelmi rendszereinek és elektronikus hadviselési eszközeinek alkalmazásának eredményei.
VG
2025.08.28, 21:50
Frissítve: 2025.08.28, 21:52

Az orosz fegyveres erők csak katonai objektumokat és az ukrán hadsereg ellátó létesítményeket támadják. A polgári infrastruktúrában keletkezett károk Kijev légvédelmi rendszereinek és elektronikus hadviselési eszközeinek alkalmazásának eredményei – áll a orosz külügyminisztérium honlapján közzétett közleményben a mai légitámadás kapcsán.

UKRAINE WAROroszország megmagyarázta a csütörtöki pusztítást Kijevben: Moszkva szerint félrementek a rakéták
Több mint három éve tombol az orosz-ukrán háború / Fotó: Hans Lucas via AFP

Az orosz hadsereg több mint 600 rakétával és drónnal támadta Ukrajnát csütörtökre virradó éjjel, köztük a fővárost is. A legfrissebb adatok szerint 18 ember, köztük 4 gyermek vesztette életét és több tucatnyian sérültek meg a Kijev elleni nagyszabású éjszakai légitámadás következtében. 

A hajnali órákban Vitalij Klicsko kijevi polgármester szintén a Telegramon jelentette, hogy Darnyickij városkerületben megsemmisült egy ötszintes lakóház, több másik épület pedig megrongálódott a fővárosban. Az ország több régiójában is komoly károk keletkeztek

Az események következtében az Európai Unió kijevi diplomáciai képviseletének kijevi épülete is megrongálódott, de az alkalmazottak nem sérültek meg. Rakétatalálat érte a brit kormány nemzetközi kulturális és oktatási szervezete, a British Council kijevi központját is. 

A robbanásban a épület egyik éjjeliőre megsérült és kórházba kellett szállítani; állapota stabil. Az orosz légitámadás elítélte többek között Friedrich Merz német kancellár, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Mark Rutte NATO-főtitkár.

Belehalt az oroszok elleni összecsapásba a híres ukrán pilóta – lezuhant a MiG-29-es vadászgép

Újabb ukrán MIG–29-es vadászgép semmisült meg, a pilóta meghalt. Az ukrán légierő sorra veszti el vadászgépeit, köztük nemcsak az orosz gyártmányú gépeket, amelyeket az orosz légvédelem jól ismer, de a nyugati-amerikai harci gépeket is. Az okok között gyakran említik a karbantartás hiányát, illetve a kiképzés hiányosságait. 

