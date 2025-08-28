Oroszország megmagyarázta a csütörtöki pusztítást Kijevben: Moszkva szerint félrementek a rakéták

Az orosz fegyveres erők csak katonai objektumokat és az ukrán hadsereg ellátó létesítményeket támadják. A polgári infrastruktúrában keletkezett károk Kijev légvédelmi rendszereinek és elektronikus hadviselési eszközeinek alkalmazásának eredményei – áll a orosz külügyminisztérium honlapján közzétett közleményben a mai légitámadás kapcsán.

Több mint három éve tombol az orosz-ukrán háború / Fotó: Hans Lucas via AFP

Az orosz hadsereg több mint 600 rakétával és drónnal támadta Ukrajnát csütörtökre virradó éjjel, köztük a fővárost is. A legfrissebb adatok szerint 18 ember, köztük 4 gyermek vesztette életét és több tucatnyian sérültek meg a Kijev elleni nagyszabású éjszakai légitámadás következtében.

A hajnali órákban Vitalij Klicsko kijevi polgármester szintén a Telegramon jelentette, hogy Darnyickij városkerületben megsemmisült egy ötszintes lakóház, több másik épület pedig megrongálódott a fővárosban. Az ország több régiójában is komoly károk keletkeztek

Az események következtében az Európai Unió kijevi diplomáciai képviseletének kijevi épülete is megrongálódott, de az alkalmazottak nem sérültek meg. Rakétatalálat érte a brit kormány nemzetközi kulturális és oktatási szervezete, a British Council kijevi központját is.

A robbanásban a épület egyik éjjeliőre megsérült és kórházba kellett szállítani; állapota stabil. Az orosz légitámadás elítélte többek között Friedrich Merz német kancellár, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Mark Rutte NATO-főtitkár.