A Ryanair nekünk üzent, tízezrével hagyják el a magyarok Ausztriát, egymilliós fizetéssel csábítja a sofőröket a Bolt – a Világgazdaság legfelkapottabb cikkei

A Ryanair üzent a magyar utasoknak, ilyen még nem történt a fapados történetében

A Ryanair júliusban bejelentette, hogy elindult a foglalás a története legbővebb téli menetrendjére, 1,8 millió hely várja a magyar utasokat október végétől március elejéig. Kínálatában megtalálhatók a téli napozásra alkalmas helyszínek, a karácsonyi vásárok és a sípályák is. A jegyárak 11 999 forinttól kezdődtek, a Ryanair pedig állította, hogy ezek a legolcsóbbak Európában.

Ám közben petícióra gyűjtötte az aláírásokat: eddig 1,3 millióan támogatták, hogy az Európai Bizottságnak és Ursula von der Leyen elnöknek lépnie kell a francia légi forgalmi irányítók sztrájkja miatt, amely csak idén 4000 járattörléshez vezetett. A Ryanair szerint igazságtalan, hogy olyan járatokat is érint a francia munkabeszüntetés, amelyek csupán áthaladnak az ország felett.

Fennállása legbővebb téli menetrendjében kínált jegyeket a társaság

Fotó: AFP

Tízezrével költöznek vissza Magyarországra a magyarok és a külföldiek is

Sorozatban hetedik éve, 2016 óta többen költöznek haza magyar állampolgárok, mint ahányan kivándorolnak – írta blogbejegyzésében Szalai Piroska. A munkaerőpiaci szakértő, egyben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Gazdaság és Versenyképesség Kutatóintézetének munkatársa, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb, 2022-es ki- és bevándorlási adatait vizsgálta meg. Eszerint tavaly 35 950 magyar állampolgár érkezett Magyarországra. Ebből 21 900-an itt is születtek, de azután legalább 12 hónapra elhagyták az országot. Több mint 14 ezren külföldön látták meg a napvilágot, de valamilyen okból Magyarországra költöztek. A 2022-ben bevándorló külföldi állampolgárok is rekordot döntöttek: 55 550-en érkeztek. Ezzel a 2019-s csúcs dőlt meg, akkor 55 297-n döntöttek külföldiként Magyarország mellett.

Az új lakásfelújítási támogatással mindenki jól járhat, és még az államnak sem kerülne semmibe

Tizenkétmillió forintnyi energetikai épületfelújítás után négymillió forintnyi áfa, szja, társadalombiztosítási járulék, szocho és társasági folyna vissza az állami kasszába, ezáltal a központi költségvetésnek nullszaldós lenne az a lakossági felújítás-támogatás, amelyre a napokban tett javaslatot júliusban a kormánynak az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) a Világgazdaság értesülése szerint.

Az ÉVOSZ friss számításai szerint

a homlokzati hőszigetelés 5 millió forint,

a homlokzati nyílászárók cseréje 4 millió forint,

a födém hőszigetelése 2 millió forint,

ennek alapján a termikus burok kiépítésének teljes költsége 11 millió forintból megvalósítható.

Mindezt a program a lakosságnak 3 millió forint vissza nem térítendő támogatással segítené, és további egymillió forint vissza nem térítendő támogatást kapnának a gépészeti felújításra vállalkozók.

Fotó: Lang Róbert

Drámai volt a helyzet az építőanyag-piacon, beindult az árspirál

Jelentősen megcsappant a kereslet az építőanyagok iránt, olyannyira, hogy a termékek egy részénél már árcsökkenést várnak az építőanyag-kereskedők, a gyártók pedig műszakok leállításával, munkaerő-elbocsátással és felújítási program híján további gyárbezárásokkal néznek szembe. A gyártás és a kereskedelem helyzetét az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) vezetősége és szakmai tagozatai összegezték egy friss kereskedői felmérés alapján.

A korábbi beszerzési nehézségek júliusra megszűntek, de ez ma már aligha volt vigasz azoknak az építőanyag-kereskedőknek, amelyek csökkentett kapacitással és jövedelmezőséggel működnek. A vállalkozások hatékonyságot növelő szervezéssel és bővített szolgáltatásokkal igyekeznek kezelni a piaci nehézségeket – derült ki Juhász Attila, a néhány hete alakult ÉVOSZ Magyar Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnökének közléséből. E téren a Világgazdaság november végi cikke sem tudott jobb hírrel szolgálni.

Már tízmillió forint alatt is kapható partmenti nyaraló

Az ingatlanpiac lassulása miatt a népszerű nyaralóövezetekben is erősen bővült a kínálat, a drágulás megállt, sőt, csekély mértékben estek is az árak – derül ki az Ingatlan.com-nak az idei első hosszabb hőhullám apropóján készített elemzéséből.

„A kánikulában érezhetően erősödik a nyaralóövezetek iránti érdeklődés, de a lakáspiac alacsonyabb fordulatszámon pörög. A piacra kerülő nyaralókat lassabban szívja fel a kereslet, ami a kínálat bővüléséhez, a vevők alkupozíciójának növekedéséhez és az árak stagnálásához vagy csökkenéséhez vezet” – mondta a nyár derekán Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a több mint 15 ezer eladóingatlan-hirdetés adatai alapján készült összeállítás kapcsán.

Eszerint július közepén a Balaton partján található településeken összesen 16 százalékkal több lakóingatlan várt eladásra. Az északi parton Balatonfüred, Balatonalmádi és Balatonfűzfő kínálja a legtöbb ingatlant. A tó mindkét partját a budapesti átlagos négyzetméterárak jellemzik, a déli oldalon az átlagos négyzetméterár meghaladja az 1 millió forintot, ami 4 százalékkal marad el az egy évvel korábbitól.

Sok apró lépés, újabb intézkedések a drágulás megfékezésére

Augusztus 1-jétől újabb, az mérséklésére hozott kormányzati intézkedés lépett életbe: 15 százalékra nőtt a kötelező élelmiszerár-akciózás, és bővült az akciózásra kijelölt élelmiszerek köre is. Az év második felére előrejelzett javuló inflációs pályához – a szakértők szerint – ha nem is konkrétan kimutatható formában, de ez az intézkedés is biztosan hozzájárult.

Augusztustól a kötelező akciózás a következő termékfajtákkal egészült ki: kristálycukor, búzafinomliszt, napraforgó-étolaj, házi sertéscomb, csirkemell, csirke far-hát, 2,8 százalékos UHT-tej, tojás, étkezési burgonya, kivéve az újburgonya.

Akár hatósági válasz is jöhet a Penny botrányt kavaró dinnyeakciójára

Júliusban megkezdte a Penny az akciós árú görögdinnye árulását, amivel rögtön a szezon elején kiverte a biztosítékot a termelőknél és a szakmai szervezeteknél. Az utóbbiak a Nébihhel és a NAV-val is egyeztettek, amelyek ellenőrizhetik, hogy valóban hazai dinnyével viszi-e végig az áruházlánc a vevőcsalogató és árletörő promócióját.

A Penny a közleményén kívül nem adott jelzést a szakmai szervezeteknek – válaszolta a Világgazdaságnak Göcző Mátyás, a Magyar Dinnyetermelők Egyesülete (MDE) elnöke. Mint emlékezetes, az MDE, a Magyar Agrárgazdasági Kamara és a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács közösen tiltakozott, és elfogadhatatlannak nevezte, hogy a Penny 229 forintos kilogrammonkénti fogyasztói áron kínálja a magyar dinnyét. A három szervezet egyben arra kérte a hazai üzletláncokat, hogy tisztességes magatartást tanúsítva a valós piaci helyzethez igazítsák a görögdinnye árazását. Még szeptemberben is kitartott a dinnyeszezon.

Fotó: Pesthy Márton

Megérkezett Magyarországra a világ kilencedik legnagyobb akkugyára

Hungary Sunwoda Automotive Energy Technology Kft. néven jegyzett be új céget a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága – derült ki a cégközlönyből. A bejegyzését egyszerűsített cégeljárás keretében rendelték el június 15-én. A fővárosi cím nem a telephelyet jelölte, vagyis nem lehetett tudni, hogy a Hungary Sunwoda hol készülhetett termelésre Magyarországon. A társaság jegyzett tőkéje 3 millió forint volt, az egyedüli tagja pedig a Hong Kong Sunwoda Automotive Energy Technology Limited.

A Sunwoda esetleges magyarországi terjeszkedéséről először a Világgazdaság írt május közepén. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter júliusban tárgyalt a Sunwoda vezetőségével Kínában, a hónap végén pedig bejelentette Nyíregyházán a beruházást.

A maximumból csak húsz pont hiányozhatott a slágerszakhoz – kihirdették a felvételi ponthatárokat

Az idén is a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi gazdálkodás szakja vitte el a pálmát: a tavalyi 478 pont után idén már 480 kellett a bejutáshoz. Szokásosan erősen teljesített a mennyiségi listavezető ELTE is. Általánosságban sem volt könnyű idén felvételizni, és még a sikeres próbálkozókra is várhatnak további kihívások, például az albérletkeresés.

A legmagasabb pontszámok az alábbi intézményekhez és szakokhoz kellettek:

480 Corvinus nemzetközi gazdálkodás szak (angol nyelven)

477 ELTE jogász

472 BME műszaki menedzser

470 Corvinus nemzetközi tanulmányok (angol nyelven)

469 Corvinus gazdálkodás és menedzsment (angol nyelven)

Tavaly a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi gazdálkodás szakának angol nyelvű oktatása vitte el a pálmát, oda a maximális 500-ból 478 kellett a bekerüléshez, az idén már 480. 2022-ben ugyanitt és csak egyetlen ponttal kevesebb, 477 szükségeltetett a nemzetközi tanulmányok magyar nyelvű oktatásához, de most az ELTE jogászképzése jött be másodiknak, harmadiknak pedig a BME műszakimenedzser-képzése.

Pontot tett a Bolt a taxis marakodásra: nem vonul ki Magyarországról és egymilliós fizetéssel csábítja a sofőröket

„Nem tervezünk kivonulni. Ellenkezőleg, fejleszteni és beruházni szeretnénk” – erről is beszélt júliusban az Indexnek a Bolt ügyvezetője. Sabjányi László azt követően nyilatkozott, hogy az előző napokban a hazai taxis piac legnagyobb szereplőjét sorozatos vádak érték: a logóhasználata és az adózási modellje miatt is hivatalos panaszt, illetve feljelentést tettek ellene. Hogy ezek mögött ki áll, az nyilvánosan nem ismert, de a hazai sajtó, így a Világgazdaság információi szerint is a folyamat mozgatórugója a taxis szereplők közötti viszály, ami a piaci részesedés megtartásáról szólt.

Az adózási modelljét ért kifogások kapcsán kiemelte: a Bolt Magyarországon egy magyar tulajdonú cég, amely