A labda Kijevnél van: Putyin egyértelmű üzenetet küldött Zelenszkijnek – ha most nem lesz béketárgyalás, a háború erővel lesz befejezve

Vlagyimir Putyin szerdán befejezte hivatalos látogatását Kínában, ahol a háború lezárásának lehetősége is szóba került. Az orosz elnök azt mondta, hogy lát esélyt a rendezésre, ha „életbe lép a józan ész”, ugyanakkor világossá tette: ha nincs megállapodás, Moszkva fegyverrel fogja lezárni a konfliktust.

Vlagyimir Putyin ismét nyomást gyakorolt Ukrajnára, amikor Pekingben kijelentette: ha Kijev nem hajlandó tárgyalások útján lezárni a háborút, Moszkva katonai erővel fogja megoldani / Fotó: Anadolu via AFP

Vlagyimir Putyin: van esély a békekötésre

Az orosz elnök leszögezte, hogy az Egyesült Államok jelenlegi vezetése alatt valóban mutatkozik szándék a rendezésre, és emiatt „már látszik a fény az alagút végén”. Donald Trump elnök az elmúlt hetekben közvetítőként lépett fel, és még a Washington által belengetett újabb szankciók sem kerültek eddig bevezetésre.

Az orosz államfő ugyanakkor a Reuters szerint semmiféle engedményt nem jelzett:

Moszkva továbbra is elvárja, hogy Ukrajna lemondjon a NATO-csatlakozásról,

biztosítson előjogokat az orosz ajkú kisebbségnek

és adja át a teljes ellenőrzést a Donbasz térsége felett.

Putyin hozzátette, hajlandó találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, de csak akkor, ha az Moszkvába utazik, és a megbeszélés érdemi eredményt hozhat.

Az orosz vezető közben Zelenszkij legitimitását is megkérdőjelezte, mondván: az ukrán elnök mandátuma lejárt, de a hadiállapot miatt nem tartottak választást.

Kijev ezt visszautasítja, mondván: háborús körülmények között nem lehetne hiteles voksolást rendezni.

Ukrajna eközben újabb szankciókat sürget az Egyesült Államoktól arra az esetre, ha Putyin nem hajlik a tárgyalásra. Trump célja továbbra is az, hogy összehozza a két vezetőt, de a felek álláspontjai messze állnak egymástól.

A következő hetekben dőlhet el, hogy Moszkva valóban hajlandó-e kompromisszumra, vagy a fegyveres nyomásgyakorlás újabb szakaszát indítja el. A háború lezárása tehát még mindig a levegőben lóg – a kérdés csak az, tárgyalóasztalnál vagy a frontvonalon születik-e meg a döntés.