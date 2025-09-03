Deviza
EUR/HUF393.39 -0.59% USD/HUF336.93 -0.94% GBP/HUF453.31 -0.41% CHF/HUF419.46 -0.67% PLN/HUF92.46 -0.36% RON/HUF77.51 -0.5% CZK/HUF16.11 -0.31% EUR/HUF393.39 -0.59% USD/HUF336.93 -0.94% GBP/HUF453.31 -0.41% CHF/HUF419.46 -0.67% PLN/HUF92.46 -0.36% RON/HUF77.51 -0.5% CZK/HUF16.11 -0.31%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,127.6 +0.31% MTELEKOM1,892 -0.53% MOL2,888 -0.07% OTP30,100 +0.84% RICHTER10,330 -0.58% OPUS570 +0.71% ANY7,780 +1.3% AUTOWALLIS161.5 +1.89% WABERERS5,240 +1.16% BUMIX9,197.58 +0.81% CETOP3,446.47 +0.88% CETOP NTR2,147.23 +0.88% BUX103,127.6 +0.31% MTELEKOM1,892 -0.53% MOL2,888 -0.07% OTP30,100 +0.84% RICHTER10,330 -0.58% OPUS570 +0.71% ANY7,780 +1.3% AUTOWALLIS161.5 +1.89% WABERERS5,240 +1.16% BUMIX9,197.58 +0.81% CETOP3,446.47 +0.88% CETOP NTR2,147.23 +0.88%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
katonai parádé
Volodimir Zelenszkij
Donald Trump
béketárgyalás
Vlagyimir Putyin
ukrajnai háború

A labda Kijevnél van: Putyin egyértelmű üzenetet küldött Zelenszkijnek – ha most nem lesz béketárgyalás, a háború erővel lesz befejezve

Az orosz elnök szerint „látszik a fény az alagút végén”, mert Washington már kész a kompromisszumra, de a feltételeiből nem enged. Vlagyimir Putyin ismét nyomást gyakorolt Ukrajnára, amikor Pekingben kijelentette: ha Kijev nem hajlandó tárgyalások útján lezárni a háborút, Moszkva katonai erővel fogja megoldani.
VG
2025.09.03., 18:07

Vlagyimir Putyin szerdán befejezte hivatalos látogatását Kínában, ahol a háború lezárásának lehetősége is szóba került. Az orosz elnök azt mondta, hogy lát esélyt a rendezésre, ha „életbe lép a józan ész”, ugyanakkor világossá tette: ha nincs megállapodás, Moszkva fegyverrel fogja lezárni a konfliktust.

Russian President Vladimir Putin meets with Russian officials ahead of Istanbul talks vlagyimir putyin
Vlagyimir Putyin ismét nyomást gyakorolt Ukrajnára, amikor Pekingben kijelentette: ha Kijev nem hajlandó tárgyalások útján lezárni a háborút, Moszkva katonai erővel fogja megoldani / Fotó: Anadolu via AFP

Vlagyimir Putyin: van esély a békekötésre

Az orosz elnök leszögezte, hogy az Egyesült Államok jelenlegi vezetése alatt valóban mutatkozik szándék a rendezésre, és emiatt „már látszik a fény az alagút végén”. Donald Trump elnök az elmúlt hetekben közvetítőként lépett fel, és még a Washington által belengetett újabb szankciók sem kerültek eddig bevezetésre.

Az orosz államfő ugyanakkor a Reuters szerint semmiféle engedményt nem jelzett:

  • Moszkva továbbra is elvárja, hogy Ukrajna lemondjon a NATO-csatlakozásról,
  • biztosítson előjogokat az orosz ajkú kisebbségnek 
  • és adja át a teljes ellenőrzést a Donbasz térsége felett.

Putyin hozzátette, hajlandó találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, de csak akkor, ha az Moszkvába utazik, és a megbeszélés érdemi eredményt hozhat.

Az orosz vezető közben Zelenszkij legitimitását is megkérdőjelezte, mondván: az ukrán elnök mandátuma lejárt, de a hadiállapot miatt nem tartottak választást. 

Kijev ezt visszautasítja, mondván: háborús körülmények között nem lehetne hiteles voksolást rendezni.

Ukrajna eközben újabb szankciókat sürget az Egyesült Államoktól arra az esetre, ha Putyin nem hajlik a tárgyalásra. Trump célja továbbra is az, hogy összehozza a két vezetőt, de a felek álláspontjai messze állnak egymástól.

A következő hetekben dőlhet el, hogy Moszkva valóban hajlandó-e kompromisszumra, vagy a fegyveres nyomásgyakorlás újabb szakaszát indítja el. A háború lezárása tehát még mindig a levegőben lóg – a kérdés csak az, tárgyalóasztalnál vagy a frontvonalon születik-e meg a döntés.

Mikrofonvégre kapták: halhatatlanság, szervátültetésen keresztül – Putyin és Hszi a hosszú élet titkáról beszélt Pekingben

Az eset ritka bepillantást adott a vezetők szigorúan őrzött kulisszái mögé. A pekingi katonai felvonuláson forró mikrofon rögzítette, ahogy Vlagyimir Putyin a biotechnológia fejlődéséről és a halhatatlanság lehetőségéről beszélt Hszi Csin-pingnek.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
11923 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
6 perc
világrend

Óriási riadalmat keltett Brüsszelben a pekingi parádé, Hszit a világrend felforgatásával vádolják

Kaja Kallas szerint ezek nem riválisok, hanem felforgatók.
2 perc
Volodimir Zelenszkij

A labda Kijevnél van: Putyin egyértelmű üzenetet küldött Zelenszkijnek – ha most nem lesz béketárgyalás, a háború erővel lesz befejezve

Az orosz elnök szerint „látszik a fény az alagút végén”, mert Washington már kész a kompromisszumra, de a feltételeiből nem enged.
3 perc
orosz

Reuters: kieshetett az orosz olajfinomító-kapacitás hatoda

Már érzi az orosz piac a benzin és a gázolaj hiányát.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu