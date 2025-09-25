Deviza
Zelenszkij bejelentést tett: közölte, hogy mikor távozik, a választások is szóba kerültek – „nem célom, hogy hivatalban maradjak, készen állok lemondani"

Az ukrán elnök egy amerikai tévéműsorban közölte, hogy békeidőben már nem szeretné vezetni az országot. Zelenszkij azt is bejelentette, hogy egy több hónapos tűzszünet során beleegyezne az elnökválasztás kiírásába.
D. GY.
2025.09.25., 14:00

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy békeidőben nem szándékozik az országot vezetni. Az amerikai Axios Show-ban mondta azt is, hogy ha megköttetik a tűzszünet, kérni fogja az ukrán parlamentet, hogy szervezze meg a választásokat.

Zelenszkij
Zelenszkij az ENSZ-ben békeidőben már nem vezetné az országot / Fotó: AFP

Arra a kérdésre, hogy befejezettnek tekintené-e feladatát a háború végén, Zelenszkij azt mondta, „készen áll” lemondani. 

A célom a háború befejezése, nem pedig az, hogy továbbra is hivatalban maradjak 

mondta.

A háború miatt a választásokat határozatlan időre elhalasztották – ezt erősen kritizálta például Donald Trump is. Zelenszkij most megjegyezte, hogy a biztonsági helyzet és az ukrán alkotmány is kihívást jelent, amely háborús időben nem engedi a választásokat, de szerinte mégis lehetséges megtartani a voksolást.

Zelenszkij New Yorkban adott interjút, közvetlenül az ENSZ Közgyűlésről való hazautazása előtt. 

Közölte, hogy ha több hónapos tűzszünetet tartanak, hajlandó kezdeményezni a választásokat. 

Zelenszkij Trumppal is egyeztetett

Elmondása szerint Trumpnak is ezt mondta keddi találkozójukon: ha van tűzszünet, „kihasználhatjuk ezt az időszakot, és jelezhetem a parlamentnek.” Zelenszkij hozzátette, érti, hogy az emberek talán „olyan vezetőt akarnak … aki új mandátummal rendelkezik”, hogy meghozza a hosszú távú békéhez szükséges sorsdöntő döntéseket.

Megjegyezte, hogy a biztonsági aggályok megnehezítik a választások megszervezését, de szerinte mégis megoldható.

Zelenszkijt 2019-ben elsöprő győzelemmel választották meg. Ha nincs háború, ötéves mandátuma 2024 májusában járt volna le. Népszerűsége 

  • a háború első hónapjaiban 90 százalék körülire ugrott, 
  • a legutóbbi felmérések viszont már csak 60 százalék fölöttire mérik. 
    Júliusban a háborús időszak első jelentős belföldi tiltakozása is kitört, miután parlamenti szövetségesei megpróbálták meggyengíteni Ukrajna független korrupcióellenes szervezeteit. Bár a lépést gyorsan visszavonták, aggodalmat keltett Ukrajna demokratikus fejlődési irányával kapcsolatban. 

Ha Zelenszkij támogatna egy törvényt a választások megszervezéséről, azt valószínűleg könnyedén elfogadná a parlament, tekintve pártjának nagy többségét.

  • Az ukrán alkotmány egyértelműen tiltja a választásokat hadiállapot idején. 
  • Ha ezt a jogi akadályt le is küzdenék, a biztonsági helyzet akkor is rendkívül megnehezítené a választás lebonyolítását.

Oroszország Ukrajna területének körülbelül 20 százalékát szállta meg, milliók váltak menekültté. Moszkva még egy tűzszünet esetén is könnyedén megzavarhatná a választási folyamatot, hiszen az egész ország rakétáinak hatósugarán belül van. A jelenlegi háborús helyzet azonban finoman szólva sem a tűzszünet irányába mutat, így egy több hónapos fegyvernyugvásnak meglehetősen csekély az esélye. 

