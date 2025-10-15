Deviza
Svédország minden eddiginél súlyosabb jelét adta, hogy háborúra készül: épülnek az első gabona-vésztározók – „Nehéz időkben is legyen élelme a lakosságnak”

A kezdeményezés célja, hogy a lakosság élelmiszer-ellátása biztonságban legyen még válságos időszakokban is, és hosszú távon az egész országra kiterjedő készleteket biztosítson. Észak-Svédországban kezdik létrehozni az első vészhelyzeti gabonaraktárakat, amelyeket a kormány stratégiai jelentőségű lépésnek nevez.
VG
2025.10.15., 06:20
Fotó: Ulf Kristersson / Facebook

A svéd kormány történelmi lépést tett az ország élelmiszer-biztonságának megerősítésében: Észak-Svédország négy legészakibb megyéjében – Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland és Jämtland – létrehozzák az első vészhelyzeti gabonaraktárakat. A projektet a Svéd Mezőgazdasági Hivatal vezeti, és október 15-től megkezdődik a gabona beszerzése a helyi vállalatoktól. 

Largest grain warehouse in Hesse svédország
Észak-Svédországban kezdik létrehozni az első vészhelyzeti gabonaraktárakat, amelyeket a kormány stratégiai jelentőségű lépésnek nevez / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az úgynevezett „forgalmi készlet” modell szerint a kormány meghatározott mennyiségű gabonát vásárol a már működő cégektől, majd folyamatosan értékesíti azt, miközben a beszerzett mennyiség mindig az állam rendelkezésére áll, szükség esetén pedig teljes egészében felhasználható. A tárolás a szerződött beszállítóknál várhatóan tavasszal indulhat.

Svédország bombabiztos vészhelyzeti készleteket halmoz fel

Peter Kullgren vidékfejlesztési miniszter hangsúlyozta: „Most már a felkészülésből a konkrét beszerzés felé lépünk. Ez történelmi jelentőségű lépés Svédország élelmiszer-biztonságának újjászervezésében. Hosszú távon célunk, hogy az egész országban legyenek vészhelyzeti készletek – részben az étkezéshez, részben a hazai termelés fenntartásához szükséges alapanyagokból.”

A polgári védelemért felelős Carl-Oskar Bohlin miniszter hozzátette: „Észak-Svédország stratégiailag kiemelt terület, különleges prioritást élvez a teljes védelem szempontjából. Nem véletlen, hogy itt kezdődnek meg az első lépések a gabonakészletek kiépítésére, ami alapvetően azt szolgálja, hogy a lakosság ne maradjon élelem nélkül nehéz időkben sem.”

A kormány a 2026-os költségvetési javaslatban 575 millió svéd koronát szán a vészhelyzeti készletek kialakítására, elsősorban gabonából és mezőgazdasági inputokból, de a későbbi élelmiszerlánc-termékekre is. 

A 2026–2028 közötti időszakban további források állnak rendelkezésre a mezőgazdasági inputok és a gabonakészletek országos kiépítéséhez.

Ez a lépés nem csupán pénzügyi, hanem stratégiai jelentőségű: Svédország egy történelmi szintre emeli élelmiszer-biztonságát, miközben a vészhelyzeti készletek biztosítják, hogy a lakosság asztalára a jövőben is kerülhessen étel még válság idején is.

Svédország háborúra készül: hetven évre emelnék a tartalékos tisztek mozgósíthatóságának korhatárát

A javaslat része annak az átfogó felülvizsgálatnak, amely a hadsereg erősítését célozza az ukrajnai háború nyomán. A svéd hadsereg a tartalékos tisztek visszahívhatósági korhatárát negyvenről hetven évre emelné, hogy enyhítse a védelmi erők tiszthiányát.

 

