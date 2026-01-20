Deviza
Tél tábornok döntheti el az orosz-ukrán háborút - szó szerint megfagynak az ukránok

Moszkva meg akarja fagyasztani az ukránokat, sorra teszi tönkre a maradék ukrán atomerőművek kiegészítő berendezéseit. Az orosz-ukrán háború lezárását belpolitikai tényezők is akadályozzák, ezek közül is a legsúlyosabb Zelenszkij elnök és Kijev polgármestere, Vitalij Klicsko gyűlölködése egymás iránt.
Dunai Péter
2026.01.20, 13:25

Oroszország egyik legfontosabb taktikai eszköze az az orosz-ukrán háború során Kijev térdre kényszerítésére az energiahelyzet végsőkig való kiélezése. Ebben Moszkva kezére játszik az idei, Ukrajnában is szokatlanul erős tél, nem ritkák a mínusz 20 Celsius fok alatti hőmérsékletek. 

Moszkva meg akarja fagyasztani az ukránokat, sorra teszi tönkre a maradék ukrán atomerőművek kiegészítő berendezéseit - az orosz-ukrán háború súlyos csapást mért az energetikai rendszerre /  Fotó: NurPhoto via AFP

Az orosz erők drón- és rakétatámadásai miatt, amelyek súlyosan károsították az ukránok (így a főváros) energiaszolgáltató rendszereit, Kijevben vészhelyzet-áramszünet bevezetésére kényszerültek. Ezeket általában pót-áramfejlesztő, dízel, vagy benzinmotorral hajtott hordozható generátorokkal szokták áthidalni. 

A generátorok benzinnel, vagy dízellel való ellátása azonban további problémákat okoz. 

A lakosság (kórházak, idősotthonok) nagyon szenved emiatt. A kijeviek egyes helyeken sorban állnak az élelmiszer-osztó teherautóknál, a hideg és az üzemanyagellátás miatt kevés az áru a boltokban, gond van a szállítással, ráadásul az energiakorlátozások miatt az otthoni főzés is egyre nagyobb probléma. 

Magyarország kulcsszerepet játszik Ukrajna áram és földgáz-ellátásában. Az ukrán földgázimport csaknem a fele Magyarországról származik.  Oroszország az utóbbi időben – ukrán források szerint – nem támadja a még működő ukrán atomerőműveket, hanem a berendezések, az ellenőrzött maghasadás folyamán keletkezett hő elvezetésére, semlegesítésére szolgáló berendezések, villamosenergia-alállomások bombázására összpontosít, hogy így kényszerítse leállásra az időjárás-független atomerőműveket.

Moszkva ismeri az ukrán atomerőműveket, ezen dőlhet ez az orosz-ukrán háború

Moszkva óriási előnye, hogy valamennyi működő atomreaktor szovjet/orosz gyártmányú, konstrukciójú. És az országban a nyomottvizes (VVER) elven dolgozik, azaz Moszkva kiválóan ismeri a technológiát, első rangú ismeretei vannak az ukrán erőművekről. 

  • Ezelőtt négy évvel az atomerőművek adták Ukrajna elektromos áramtermelésének csaknem a felét. 
  •  Dél-Ukrajnában a Rivne (Rovno) atomerőműnek négy reaktora van, ebből kettő ugyanaz a típus, VVER 440/213, mint a magyarországi Paksé. 
  • A Hmelnyickíj erőmű a legkisebb Ukrajna atomerőművei közül, 2 darab, 
  • egyenként 1000 Megawatt teljesítményű, nyomott-vizes (VVER) rendszerű. 
  • Mindkét erőmű ukrán területen van. 
  • Ukrajna (egyben Európa) legnagyobb atomerőműve a Zaporizzsiai Erőmű a Don-medence nyugati részén van, nem messze a harcok színhelyétől. Orosz ellenőrzés alatt áll, az igazgatót is Moszkva nevezte ki. Ki van kapcsolva, csak a reaktorok hűtését kell megoldaniuk. 

A Censor.net ukrán kormányközeli portál szerint Ukrajna és Oroszország megállapodott a ZAESz régiójában az ideiglenes tűzszünetről, amíg megjavítják a hűtőgenerátorokat működtető nagyfeszültségű (LEP) vezetéket. A megállapodást a bécsi székhelyű IAEA (Nemzetközi Atomenergia Ügynökség) égisze alatt érték el.

Kétségbeesett megoldások

A hihetetlen olcsó energiát biztosító orosz-szovjet energiarendszerről leszakadó ukrán most kétségbeesett megoldásokkal próbálkoznak. A BBC tudósítása szerint ukrán szakértők most egy több száz éves brit lakóépületet tanulmányoznak, mondván, a britek az elmúlt félezredben bekövetkezett mini jégkorszak hatására másképp kezdtek el építkezni. 

A XVI. században I. Erzsébet korában olyan hidegeket hozott a mini jégkorszak, hogy 1564-ben a Temze teljesen befagyott. Olyannyira, hogy a jégen tábortüzeket raktak, ökröt sütöttek. Kicsivel korábban, 1537-ben a feleségnyakazó VIII. Henrik és párja (vélhetően harmadik, kedvenc felesége, Jane Seymour) lóvontatta szánon siklottak végig a Temzén.

Kijevben erről egyelőre még nincs szó, a Dnyeper sincs végig befagyva, de a csaknem négymilliós nagyváros energiahálózata, az áram és a meleg víz szolgáltatások rendszere, gyakorlatilag megbénult. A nap óráinak túlnyomó többségében az áramszolgáltatás, a meleg víz ki van kapcsolva. 

Klicsko és Zelenszkij boxmeccse

Nem elég hogy a megtámadott ukránokat az időjárás is sújtja, Kijevben is hatalmi harcok nehezítik a védekezést. Vitalij Klicsko kijevi főpolgármester erősen szemben áll az államelnökkel, Volodimir Zelenszkijjel. 

Hivatalos okot persze nem adtak meg, de a napi sajtóban rendszeres az egymásnak való üzengetés. Nyilvávaló, hogy Zelenszkij félti a hatalmát a vetélytársnak tekintett, nyugaton élt, tanult, hihetetlenül népszerű Vitalij Klicskotól, nehézsúlyú box-világbajnoktól, akinek Hamburgban edzőterme van, beszél németül, pénze (eurója) is van, nem zsarolható ilyen tekintetben és kitűnő német politikai kapcsolatokkal rendelkezik. 

A kettőjük közti feszültség olyan fokú, hogy 

  • a Zelenszkijhez hű sajtótermékekben – és az eleve ellenérdekelt oroszországi sajtóban - „telepített” (manipulált) hírek jelentek meg arról, hogy Klicsko feladta és nyugatra távozott. 
  • Ennek ellentmondani látszik a Dzerkalo Tizsen (zn.ua) kijevi lapban 2026. januárinak datált fotó Klicskoról, aki egy energia-berendezéseket szállító teherautó előtt áll.

Ugyanakkor az oroszországi Kreml-hű média érdekelt abban is, hogy Klicsko ne lehessen Zelenszkíj alternatívája az elnöki székben, hiszen Moszkvának más elképzelései vannak, ha a maradék Ukrajnában egy Oroszország-hű embert akarnak elnökké tenni. Klicsko pedig finoman szólva sem barátja Moszkvának. A Zelenszkij-követőkhöz sorolható kyivvlada.com.ua hasábjain Alekszej Belovol politikai elemző tollából már 2021-ben felröppent a feltételezés, hogy Klicsko korrupt. Klicskóról azt is elterjesztették, hogy beteg. Korai Parkinson kórja van. 

Fütyülök rá, egyetlen orvos állította fel ezt a diagnózist 

- jelezte a kijevi főpolgármester. .

