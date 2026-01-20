Tél tábornok döntheti el az orosz-ukrán háborút - szó szerint megfagynak az ukránok

Oroszország egyik legfontosabb taktikai eszköze az az orosz-ukrán háború során Kijev térdre kényszerítésére az energiahelyzet végsőkig való kiélezése. Ebben Moszkva kezére játszik az idei, Ukrajnában is szokatlanul erős tél, nem ritkák a mínusz 20 Celsius fok alatti hőmérsékletek.

Moszkva meg akarja fagyasztani az ukránokat, sorra teszi tönkre a maradék ukrán atomerőművek kiegészítő berendezéseit - az orosz-ukrán háború súlyos csapást mért az energetikai rendszerre / Fotó: NurPhoto via AFP

Az orosz erők drón- és rakétatámadásai miatt, amelyek súlyosan károsították az ukránok (így a főváros) energiaszolgáltató rendszereit, Kijevben vészhelyzet-áramszünet bevezetésére kényszerültek. Ezeket általában pót-áramfejlesztő, dízel, vagy benzinmotorral hajtott hordozható generátorokkal szokták áthidalni.

A generátorok benzinnel, vagy dízellel való ellátása azonban további problémákat okoz.

A lakosság (kórházak, idősotthonok) nagyon szenved emiatt. A kijeviek egyes helyeken sorban állnak az élelmiszer-osztó teherautóknál, a hideg és az üzemanyagellátás miatt kevés az áru a boltokban, gond van a szállítással, ráadásul az energiakorlátozások miatt az otthoni főzés is egyre nagyobb probléma.

Magyarország kulcsszerepet játszik Ukrajna áram és földgáz-ellátásában. Az ukrán földgázimport csaknem a fele Magyarországról származik. Oroszország az utóbbi időben – ukrán források szerint – nem támadja a még működő ukrán atomerőműveket, hanem a berendezések, az ellenőrzött maghasadás folyamán keletkezett hő elvezetésére, semlegesítésére szolgáló berendezések, villamosenergia-alállomások bombázására összpontosít, hogy így kényszerítse leállásra az időjárás-független atomerőműveket.

Moszkva ismeri az ukrán atomerőműveket, ezen dőlhet ez az orosz-ukrán háború

Moszkva óriási előnye, hogy valamennyi működő atomreaktor szovjet/orosz gyártmányú, konstrukciójú. És az országban a nyomottvizes (VVER) elven dolgozik, azaz Moszkva kiválóan ismeri a technológiát, első rangú ismeretei vannak az ukrán erőművekről.

Ezelőtt négy évvel az atomerőművek adták Ukrajna elektromos áramtermelésének csaknem a felét.

Dél-Ukrajnában a Rivne (Rovno) atomerőműnek négy reaktora van, ebből kettő ugyanaz a típus, VVER 440/213, mint a magyarországi Paksé.

A Hmelnyickíj erőmű a legkisebb Ukrajna atomerőművei közül, 2 darab,

egyenként 1000 Megawatt teljesítményű, nyomott-vizes (VVER) rendszerű.

Mindkét erőmű ukrán területen van.

Ukrajna (egyben Európa) legnagyobb atomerőműve a Zaporizzsiai Erőmű a Don-medence nyugati részén van, nem messze a harcok színhelyétől. Orosz ellenőrzés alatt áll, az igazgatót is Moszkva nevezte ki. Ki van kapcsolva, csak a reaktorok hűtését kell megoldaniuk.

A Censor.net ukrán kormányközeli portál szerint Ukrajna és Oroszország megállapodott a ZAESz régiójában az ideiglenes tűzszünetről, amíg megjavítják a hűtőgenerátorokat működtető nagyfeszültségű (LEP) vezetéket. A megállapodást a bécsi székhelyű IAEA (Nemzetközi Atomenergia Ügynökség) égisze alatt érték el.